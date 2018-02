Euronext Brussel: een Mithraillette van een beurskoers

Net als de rest van Europa haakt Euronext Brussel zijn wagonnetje aan de Wall Street-trein. Recticel krijgt lof voor zijn beter dan verwachte resultaten. Mithra werd in een week tijd zowat een derde meer waard.

De forse winsten van vrijdag in New York inspireerden vandaag eerst de Aziatische beurzen, die gezwind hoger gingen en ook de Europese beurzen volgen het goede voorbeeld. Op de obligatiemarkten lijkt bovendien de rust weergekeerd. De winsten in Europa bestrijken nagenoeg alle sectoren.

In Brussel won de Bel20 0,5 procent tot 3.992 punten. De beursbarometer ging in de vroege handel opnieuw boven de grens van 4.000 punten maar kon dat niet volhouden. De Bel20 wordt vooral hoger gestuwd door twee aandelen. KBC (+1,3%) genoot nog na van zijn sterke jaarresultaten van vorige week. De analisten van Deutsche Bank herhalen hun koopadvies voor de Vlaamse bank-verzekeraar.

AB InBev verloor sinds begin dit jaar 6 procent en steeds meer beleggers zien daar - in het spoor van Morgan Stanley - een koopkans in. Het bierconcern herstelde 1,5 procent tot 87,89 euro.

Analist Fernand de Boer van Degroof Petercam vindt de koersdaling overigens overdreven. De verzwakking is naar zijn mening aan vier factoren te wijten: de renteklim, de vraag of het genereuze dividend wel houdbaar is, het verlies van marktaandeel van Bud Light en Budweiser in de VS, en de zwakke prestatie in Brazilië in het derde kwartaal.

Hij vindt echter dat alleen de renteklim de koersdaling rechtvaardigt. Als de rente met 1 procentpunt beweegt, heeft dat een impact van meer dan 20 procent op zijn cashflow-model. Daarom verlaagt hij zijn koersdoel van 115 tot 100 euro. Hij handhaaft zijn 'bijkopen'-advies.

Hogere koersdoelen

Recticel schreef 7,2 procent bij tot 9,96 euro nadat de schuimrubberproducent spijts hogere grondstoffenprijzen beter dan verwachte resultaten presenteerde. De omzet steeg met 8,4 procent tot 1,46 miljard euro en de recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) met 8 procent tot 105,5 miljoen euro, telkens iets beter dan verwacht. Recticel gaat een brutodividend uitkeren van 0,22 euro per aandeel, 4 cent meer dan over 2016.

KBC Securities en Degroof Petercam reageren allebei met een hoger koersdoel. Wim Hoste (KBC Securities) gaat van 9 naar 10 euro en behoudt zijn ‘bijkopen’-advies. Vooral de rebitda-groei (recurrente brutobedrijfswinst) van 29 procent in de tweede jaarhelft is in zijn ogen een sterke prestatie gezien de stevige klim van de grondstoffenprijzen.

Nathalie Debruyne (Degroof Petercam) trekt haar koersdoel op van 9,4 tot 12 euro en behoudt haar koopadvies. De jaarresultaten stellen haar gerust wat haar verwachtingen voor 2018 betreft. Het plaatje zal er echter anders uitzien: ze zal haar cijfers voor Isolatie optrekken en die voor Soepelschuim en Slaapcomfort verlagen. Dat zal een positieve impact hebben op de som der delen, wat het nieuwe koersdoel van 12 euro verklaart.

Met de jongste koerssprong is Mithra na Ablynx nu het best presterend aandeel van de Brusselse beurs, met een klim van 97 procent sinds nieuwjaar, vlak vóór het speculatieve speeltje Option. De reden? Overnamekoorts én de nakende nieuwsflow. Option is trouwens het enige niet-biotechaandeel in de topzeven tot nog toe.

De klim begon midden januari toen het Luikse bedrijf dat zich toelegt op geneesmiddelen voor vrouwen, aankondigde dat de laatste patiënt voor de Fase 2b-studie naar het menopauzemiddel Donesta was gerekruteerd. De eerste resultaten van dit onderzoek worden aan het einde van het eerste kwartaal of het begin van het tweede kwartaal verwacht.

Begin deze maand kwam Mithra vervolgens met veelbelovende resultaten over de veiligheid van de anticonceptiepil Estelle waarvoor momenteel Fase 3-onderzoeken lopen in Europa/Rusland en VS/Canada. Mithra heeft daarnaast al enkele commerciële overeenkomsten op zak voor het generische anticonceptiemiddel Myring. De vaginale ring wordt geproduceerd in de nieuwe fabriek van Mithra in Luik.

Zinkconcentraat

Nyrstar (-1,7%, 5,92 euro) heeft een nieuwe afnameovereenkomst gesloten met de Australische zinkmijn New Century Resources. Nyrstar gaat gedurende een periode van 5,5 jaar 600.000 ton zinkconcentraat van de mijn afnemen. In de eerste 3,5 jaar gaat het om 250.000 ton, in de laatste twee jaar om 350.000 ton. Nyrstar geeft de voorwaarden van de overeenkomst niet vrij, maar zegt wel dat ze 'zeer aantrekkelijk' zijn voor beide partijen'.

Met de nieuwe deal komt ook een einde aan de lopende arbitrageprocedures. Na de overname van de Australische zinkmijn was immers een conflict gerezen over de historische afnameovereenkomsten, die teruggaan tot 2007. Wim Hoste van KBC Securities vindt de nieuwe afnamedeal een goede zaak aangezien daarmee een deel van Nyrstars behoefde aan zinkconcentraat is gedekt.

Vers kapitaal

ASIT biotech zakt 3,3 procent weg tot 4,13 euro. Het Brusselse biofarmabedrijf, dat immunotherapieën voor allergische aandoeningen probeert te ontwikkelen, liet vrijdagavond weten nog eens 4,5 miljoen euro vers kapitaal te hebben opgehaald.

Dat gebeurde in twee schijven. Het bedrijf gaf 543.556 nieuwe aandelen uit tegen 3,83 euro het stuk, met daaraan gekoppeld twee warrants, wat 2,1 miljoen euro opbracht. Daarnaast werd 21 procent van de eerste warrants - die het recht geven om tegen 3,83 euro aandelen ASIT bij te kopen - uitgeoefend, wat nog eens 2,4 miljoen euro opbracht.

Met het opgehaalde kapitaal kan ASIT aan een nieuw Fase 3-onderzoek voor zijn hooikoortsmiddel gp-ASIT+ beginnen, merken de biotechanalisten van KBC Securities op. Bij een eerste Fase 3-studie had de Duitse gezondheidsautoriteit twijfels geuit.