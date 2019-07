Euronext Brussel: een beloftevolle oogprik en een onzeker kankermiddel

De nieuwe topman van D’Ieteren en de nieuwe joint venture van VGP worden positief onthaald, maar het is Oxurion dat met goede testresultaten voor een nieuw oogmedicijn uitblinkt. Onzekerheid rond een hulpmiddel om bloedkanker te behandelen nekt Kiadis.

Na de Aziatische reageren ook de Europese beurzen opgetogen op het heropstarten van de Amerikaans-Chinese handelsbesprekingen. Hoewel daarmee nog geen oplossing is gevonden voor het conflict, betekent het op zijn minst een pauze in de handelsoorlog. Rond het middaguur stijgen de Europese beurzen gemiddeld 0,9 procent.

De Bel20 doet lichtjes beter en gaat 1,1 procent hoger tot 3.586 punten. In de index presteren de bankwaarden goed: ING wint 1,8 procent en KBC 1,7 procent. Ook China-gevoelige bedrijven als Solvay en Umicore zitten in de lift. Solvay (+2,4%) heeft verschillende productiesites in de Volksrepubliek en Umicore (+1,8%) is er een fabriek voor batterijmaterialen aan het bouwen.

Defensieve aandelen staan op de rem: de telecombedrijven Telenet en Proximus zakken respectievelijk 0,2 en 0,1 procent, en retailer Colruyt geeft zelfs 1,5 procent prijs. Het grootste procentueel verlies is voor Ontex, dat 5,1 procent verzwakt tot 13,45 euro. Kepler Cheuvreux zei vorige week dat het tweede kwartaal wellicht opnieuw uitdagend was voor de producent van wegwerpluiers en dat het herstel nog wat langer op zich kan laten wachten.

Brito

Zwaargewicht AB InBev (-0,1%, 77,76 euro) beweegt weinig. Volgens de Financial Times heeft de bierbrouwer de voorbije twee weken gesprekken gevoerd met investeerders over de potentiële beursgang van de Aziatische divisie, Budweiser APAC. Deze maand beslist AB InBev of de beursgang doorgaat, in functie van de prijs en de marktomstandigheden.

De Britse zakenkrant had een gesprek met Carlos Brito en volgens de topman is de belangrijkste reden voor de beursgang het vergemakkelijken van overnames in Azië. 'Lokale brouwers voelen zich comfortabeler met een lokale groep, dan met een globale groep. En ze ontvangen bij een overname liever aandelen van die lokale groep. Zo hebben we het gedaan in Latijns-Amerika, en we denken dat hetzelfde model kan werken in Azië.'

Het beurshuis Berenberg krikt het koersdoel voor Barco op van 190 naar 230 euro. Het advies blijft 'kopen'. 'Voor het eerst in meerdere jaren kennen alle zes divisies van Barco groei', zeggen analisten Trion Reid en Anna Patrice. Het rapport volgt op een door Berenberg georganiseerde roadshow van Barco in Genève en Zürich vorige week.

'In het koersdoel van 230 euro houden we nog geen rekening met een volledige doorbraak van de vernieuwingsgolf in bioscopen (projectoren) en met de mogelijkheden van fusies en overnames dankzij de 300 miljoen euro cash op de balans’, klinkt het. Het aandeel wint 1,4 procent tot 187,80 euro.

Deprez

Drie maanden nadat het contract met Axel Miller werd verbroken, heeft D’Ieteren (+2%, 41,20 euro) een nieuwe CEO. Francis Deprez neemt het stuur in handen. Volgens Nicolas D’Ieteren, de voorzitter van de raad van bestuur van de Brusselse holding, is hij ‘de juiste persoon voor de rol van CEO’. Sinds het vertrek van Miller werd D’Ieteren de facto al geleid door de 54-jarige Deprez, samen met financieel directeur Arnaud Laviolette.

‘Wij vinden deze aankondiging positief, want we hadden verwacht dat de zoektocht naar een nieuwe CEO veel meer tijd in beslag zou nemen’, reageert Cédric Duinslaeger van KBC Securities. Deprez heeft volgens de analist een sterk profiel, uitgebreide ervaring op strategisch niveau en is vertrouwd met de groep D’Ieteren. Het advies blijft ‘kopen’, het koersdoel 50 euro.

‘In de ogen van beleggers heeft de heer Deprez meer operationele en implementeringservaring, terwijl de heer Laviolette, voormalige co-CIO bij GBL en hoofd corporate banking bij ING Belgium, meer financiële expertise bezit’, merkt David Vagman van ING op. Hij heeft voor D’Ieteren een koopadvies en een koerdoel van 58 euro.

Joint venture

De ontwikkelaar van logistieke vastgoed VGP en Allianz hebben een tweede joint venture voor logistiek vastgoed opgericht. Het nieuwe investeringsvehikel VGP European Logistics 2 richt zich op logistiek vastgoed in Oostenrijk, Italië, Nederland, Portugal, Roemenië en Spanje. Het is de bedoeling om de 50/50 joint venture binnen vijf jaar te laten groeien tot een brutovermogenswaarde van 1,7 miljard euro door de overname van door VGP ontwikkeld vastgoed. Op die manier kan VGP het geïnvesteerd kapitaal recycleren en herinvesteren in nieuwe projecten.

Alexander Makar en Jan Opdecam, de vastgoedanalisten van KBC Securities, reageren opgetogen op de oprichting van een nieuwe joint venture aangezien die formule tot dusver heel succesvol is gebleken. Ze verhogen hun koersdoel van 81 tot 83 euro en herhalen hun koopadvies. VGP stijgt 1,4 procent tot 73,80 euro.

Veelbelovend

Sterkste stijger in Brussel is Oxurion, dat 11,4 procent opveert tot 4,25 euro;. Het biotechbedrijf kwam met veelbelovende resultaten van een fase 1-onderzoek met het kandidaat-geneesmiddel THR-149 om diabetisch maculair oedeem (DME) te behandelen, een oogaandoening bij diabetici. Niet alleen bleek het middel, dat in het oog wordt ingespoten, veilig en werd het goed verdragen, het verbeterde ook het zicht van de patiënten. Daartoe werd de BCVA (Best Corrected Visual Acuity) gemeten en die verbeterde tot 7,5 letters op dag 14 na een enkele injectie met THR-149 in het oog. Gemiddeld was er na één injectie een BCVA-verbetering van 6,5 letters op dag 90.

Bij een concurrerend middel van Kalvista, waarvan het klinisch onderzoek al in fase 2 zit, bedroeg de verbetering 4,5 letters op dag 84 en dat leidde tot een partnerschap met Merck, merkt KBC Securities op. Het beurshuis noemt de eerste data met THR-149 ‘veelbelovend’ omdat het middel snel en langdurig lijkt te werken. De analisten herhalen hun koopadvies en koersdoel van 6 euro.

Vertraging

Onderaan de tabel verliest Kiadis Pharma (-21,9%, 5,945 euro) een vijfde van zijn waarde. Er is onzekerheid of ATIR101, een hulpmiddel voor stamceltransplantatie bij leukemiepatiënten, wel in Europa op de markt mag komen. De lancering loopt in ieder geval vertraging op. In plaats van eind dit jaar zou het nu 2020 worden. De Europese geneesmiddelendienst EMA wil bijkomend advies van een SAG (scientific advisory group).

Volgens de biofarma-analisten van KBC Securities is de EMA wellicht extra voorzichtig omdat een vergelijkbaar celtherapiemiddel van het Italiaanse biotechbedrijf MolMed, met name Zalmoxis, niet bleek te werken. Het middel zat al in een fase 3-onderzoek.