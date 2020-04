Euronext Brussel: een bijzonder paasei van Solvay

Solvay handhaaft zijn dividend maar hangt daar in deze coronatijden een solidariteitsoproep aan vast. Ondanks een sterk eerste kwartaal schrapt Ontex prognose en dividend.

De Europese beurzen zetten in de vroege handel hun remonte voort, maar rond de middag zijn de winsten grotendeels verdwenen. Beleggers hopen dat de lockdownmaatregelen binnenkort kunnen worden versoepeld, nu de pandemie niet meer lijkt te verergeren, maar daar lijkt het nog te vroeg voor. Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door corona blijft hoog in een aantal landen.

In Brussel noteert de Bel20 omstreeks 12.40 uur 0,1 procent hoger op 3.059 punten. Sterkste stijgers in de korf met steraandelen zijn Aedifica (+3,9%), Solvay en Cofinimmo (+2,5%).

Deze laatste kwam met een geruststellende corona-update. De vastgoedgroep, actief in zorgvastgoed en kantoren, ondervindt maar beperkte hinder van de crisis. Qua huren bekijkt Cofinimmo elke situatie apart en er is nog geen negatieve impact op de waardering van de vastgoedportefeuille. Op basis van de thans beschikbare informatie zou de voor 2020 begrote winst (7,10 euro per aandeel) slechts licht beïnvloed worden door de huidige situatie in Europa.

Slotdividend

Solvay verraste vanmorgen door zijn dividend te behouden en daar een oproep tot solidariteit aan vast te koppelen. De chemiegroep bevestigt het dividendvoorstel van 3,75 euro bruto over het boekjaar 2019, wat betekent dat er een slotdividend van 2,25 euro komt. Solvay wordt zwaar getroffen door de grote problemen in de luchtvaart en de schalieoliesector, maar heeft een sterke balans. Opmerkelijk is dat de groep de aandeelhouders oproept een derde van het slotdividend te storten in een solidariteitsfonds voor door corona getroffen werknemers en zelfstandigen.

Daarnaast trekt Solvay zijn jaarprognose wel in en gaat het concern dit jaar minder investeren. Het aandeel stijgt 3,1 procent tot 71,34 euro.

Wim Hoste van KBC Securities vindt het geen verrassing dat Solvay zijn prognose intrekt. Die prognose ging uit van een onderliggende brutobedrijfswinst (ebitda) die vlak tot licht lager (-3%) zou uitkomen in 2020. ‘Wij zijn al aanzienlijk voorzichtiger geworden en onze verwachting voor 2020 omvat een daling van grofweg 14 procent van de onderliggende ebitda tot ongeveer 2,0 miljard euro’, klinkt het. Hij verlaagt zijn koersdoel van 115 tot 100 euro. Ondanks de afwezigheid van trekkers op korte termijn blijft hij bij zijn ‘bijkopen’-advies. De waardering is in zijn ogen nog steeds aantrekkelijk.

Kepler Cheuvreux is wel op zijn hoede: ‘Wij blijven aan de zijlijn voor klassieke chemische bedrijven, aangezien we verschillende winstwaarschuwingen in de sector verwachten’. Kepler heeft voor Solvay een houdadvies en een koersdoel van 95 euro.

Hamsteren

De kwartaalupdate van Ontex was gemengd. De vergelijkbare omzet groeide in het eerste drie kwartaal met 6,8 procent en in Europa zelfs met 7,7 procent. Dat was vooral te danken aan het hamsteren aan het begin van de lockdownperiodes. Wegens de huidige onzekerheid rond de duur van de pandemie en de impact op Ontex’ activiteiten schort de producent van wegwerpluiers, maandverbanden en incontinentieproducten zijn vooruitzichten voor 2020 op ‘totdat de visibiliteit verbetert’. Ook de uitkering van het dividend wordt opgeschort.

‘Een sterk dan verwacht eerste kwartaal qua omzetgroei. Ontex profiteerde van het hamsteren door consumenten en winkels in de voorbije twee weken’, zegt Fernand de Boer van Degroof Petercam. De analist is enigszins verbaasd dat Ontex zijn prognose laat vallen en zijn dividend opschort. ‘Ja, er is inderdaad onzekerheid maar Ontex’ producten zijn essentieel en zouden zelfs kunnen profiteren van consumenten die voor goedkopere producten kiezen.’

Om de jongste wisselkoersschommelingen weer te geven heeft de Boer zijn raming van de brutobedrijfswinst (ebitda) met ongeveer 10 procent verlaagd. Hij behoudt zijn koopadvies en koersdoel van 17 euro.

Het aandeel Ontex zakt 0,5 procent tot 14,74 euro.

Biotech

MDxHealth (+4,2%,0,65 euro) haalde in het eerste kwartaal 26 procent meer omzet uit de verkoop van zijn twee prostaatkankertesten. Van ConfirmMDx, een test om na te gaan of mannen met een negatieve biopsie toch geen prostaatkanker hebben, werden 3 procent meer stuks verkocht. Van SelectMDx, een eenvoudiger test op basis van een urinestaal om prostaatkanker op te sporen, daalde de verkoop echter met 28 procent. Dat komt doordat de commerciële ploeg overeenkomstig de ‘social distancing’ sinds maart niet meer bij urologen kan langs gaan. Gezien de onzekerheid schrapt het Waals-Amerikaanse biotechbedrijf zijn jaardoelstellingen inzake verkoop van de twee tests en omzet.

De biofarma-analisten van KBC Securities denken dat de verkoop van prostaatkankertesten in het tweede kwartaal met 20 procent zal dalen. Het financiële risico neemt ook toe voor MDxHealth. Hoe lang het bedrijf verder kan, zal afhangen van de impact van het coronavirus. Wegens de verwachte lagere verkoop en het hogere financiële risico laten ze hun koersdoel zakken van 1,10 naar 0,90 euro. Ze behouden hun houdadvies.

Ook Thomas Guillot van Degroof Petercam verlaagt zijn verkoopverwachting voor beide prostaatkankertesten voor dit jaar. Hijn laat zijn koersdoel zakken van 1,1 tot 0,8 euro en handhaaft zijn ‘houden’-advies.

Hoogvlieger is vandaag Kiadis Pharma . Het Nederlandse biotechbedrijf heeft bij de Amerikaanse gezondheidsdienst FDA een eerste ‘Investigational New Drug’-aanvraag ingediend voor zijn ‘natural killer’-celtherapie op basis van zijn technologieplatform PM21. Zodra de FDA daarmee instemt, zal Kiadis starten met klinische studies met K-NK002, zoals het celtherapieproduct heet. K-NK002 is bedoeld als een aanvullende therapie bij stamceltransplantaties bij bloedkanker.