Euronext Brussel: een doorn in het oog

‘In hun geheel zijn deze data informatief maar ontgoochelend’, klinkt het bij KBC Securities. Er werd immers geen bijkomende gezichtsverbetering geconstateerd voor de combinatietherapie. Dat zorgt voor enige onzekerheid rond wat Oxurion met THR-317 gaat doen. De KBCS-analisten zijn hun ‘investment case’ aan het herwerken. Tot dusver hadden ze voor Oxurion een koopadvies en een koersdoel van 6 euro.

Ook chemiebedrijf Avantium krijgt een oplawaai. Het duikt 5 procent lager naar 2,90 euro na een teleurstellende omzet en verliescijfers. De brutobedrijfswinst (ebitda) strandt 12, miljoen euro in het rood. Dat is te wijten aan hogere kosten voor de volledige integratie van de voormalige samenwerking met BASF.

Avantium sloeg enkele jaren geleden de handen in elkaar met chemiereus BASF om in Antwerpen PEF, een kunststof vervaardigd uit suiker en een alternatief voor PET, te produceren. BASF trok vorig jaar plots de stekker uit de joint venture. Het doel is nu om op eigen kracht een fabriek te bouwen die in 2023 operationeel moet zijn. CEO Tom Van Aken blijft erin geloven dat het bedrijf de nodige financiering zal vinden via subsidies en partnerships. Aankloppen bij investeerders is geen optie. De beurskoers is in een jaar tijd zo goed als gehalveerd.

ING-analist Reginald Watson onthaalt de resultaten evenwel als positief. 'Steady as she goes', luidt zijn analyse. 'Avantium is goed op weg om haar doelen te halen, stelt de analist. 'Het verwacht een omzetgroei tussen 5 en 10 procent in de katalyse-afdeling en zal volgend jaar met een investeringsbeslissing komen voor de PEF-fabriek. Dit jaar opent ook het een nieuwe pilootfabriek in het Nederlandse Delftzijl voor hernieuwbare polymeren'.

ING is daarmee een radicaal andere mening toegedaan dan KBC Securities. Analist Wim Hoste spreekt van een zwakke eerste jaarhelft en behoudt een verkoopadvies gezien de ongewijzigde kaspositie.

Eveneens aan de bekaaide kant is het rapport van PVC-ramenproducent Deceuninck . Die zag zijn omzet in het eerste halfjaar met 8,5 procent dalen tot 312,5 miljoen euro. De brutobedrijfswinst (ebitda) zakte tot 25,9 miljoen euro, of een marge van 8,3 procent. Helemaal onderaan slikt Deceuninck een verlies van 1,2 miljoen euro, tegenover een winst van 7,5 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

Deceuninck wijt de magere prestatie aan de neergang van de Turkse economie. Er werden geen vooruitzichten gegeven omdat de timing van een herstel in Turkije moeilijk te voorspellen blijft. Het aandeel verliest 3,6 procent tot 1,88 euro. Koeken en pillen

Lotus Bakeries tekent voor de welgekomen zoethouder op deze Brusselse beursdag. De koekjesbakker boekte in de eerste jaarhelft meer dan 10 procent groei, voornamelijk dankzij de Amerikaanse markt waar Lotus nu zelf speculoosjes produceert onder de naam Lotus Biscoff. Ook natuurlijke tussendoortjes groeiden sterker dan de groepsomzet. 'Indrukwekkend', klinkt het bij Degroof-Petercam. 'De sterke organische groei zal ook de marges verbeteren. Het is ook niet ondenkbeeldig dat Lotus Bakeries externe groei nastreeft en op overnamepad trekt gezien de voldoende financiële reserve en de gezonde balans', stelt analist Fernand De Boer.

Lotus Bakeries schurkte bij opening van de handel tegen een nieuw record aan maar moest die winst in de loop van de voormiddag weer prijsgeven. Het staat omstreeks het middaguur op 0.4 procent winst tegen 2.610 euro.

Het Luikse farmabedrijf Mithra slaagt er wel in de openingswinst te behouden. Het noteert 3,23 procent hoger aan 28,16 euro na het bericht dat het twee anticonceptiemiddelen in Israël op de markt brengt. 'Hoewel beleggers vooral uitkijken naar de Amerikaanse marktvergunning voor anticonceptiepil Estelle, is de intrede op de Israëlische markt een mooi bewijs dat Mitrha volop inzet op internationale expansie', stelt beurshuis Kepler Cheuvreux.