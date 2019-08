Euronext Brussel: een draak van een dag

Analist Frank Claassen zegt dat de vraag naar roestvrij staal zwakker uitvalt dan verwacht, en zeker in Europa en Brazilië. Die tanende vraag kan nog enkele kwartalen aanhouden, verwacht het beurshuis. Ondanks steunmaatregelen van de Europese Commissie heeft Aperam ook toenemend last van Chinese concurrentie. De import uit Azië was in juni goed voor 30 procent van het Europese staalvolume.

Brede markt

Greenyard keldert nadat De Tijd de oplopende schulden bij het plantagebedrijf van Hein Deprez aan het licht bracht op basis van de jaarrekening van zijn plantageholding De Weide Blik. Die slikte over het afgelopen boekjaar een verlies van 53 miljoen euro door waardeverminderingen op haar dochterbedrijven The Fruit Farm Group (25,7 miljoen) en Orchards Invest (27 miljoen). Dat maakt het voor Hein Deprez des te moeilijker de controle te behouden over de kern van zijn bedrijvenimperium. Greenyard noteert rond het middaguur 17 procent lager aan 2,68 euro.

Het beurshuis Berenberg verlaagt het koersdoel van Recticel van 10,50 euro naar 10 euro. De analisten Christoph Greulich en Anna Patrice verwachten voor het eerste halfjaar een omzetkrimp van 4,7 procent en een winstdaling van 14,7 procent. De economische groeivertraging kan Recticel als cyclische speler extra hard treffen, stellen ze. Bovendien is er volatiliteit in de grondstoffenprijzen en lijkt er ook een vertraging op te treden in de wetgeving over energie-efficiëntiemaatregelen, waardoor isolatiematerialen wat minder in de aandacht staan. De analisten behouden wel hun koopadvies. Recticel daalt, in lijn met de markt, 2,6 procent tot 7,14 euro. Autoverkoop

De automobielfederatie Febiac kwam donderdagavond met een verrassend sterk cijfer over de Belgische autoverkopen in juli. De registraties van nieuwe personenwagens veerden vorige maand met 5 procent op. Febiac spreekt van de beste juli in 10 jaar tijd. Dat is goed nieuws voor Volkswagen-invoerder D'Ieteren, stelt ING-analist David Vagman. De verkoop van Volkswagen sprong in ons land 2 procent hoger in juli.

Voor het hele jaar verwacht de analist wel nog een daling van de Belgische autoverkoop met 4 procent. D'Ieteren zal het beter doen dan de markt met een daling van 2,6 procent, luidt de voorspelling. ING herhaalt zijn koopadvies met een koersdoel van 58 euro.

D'Ieteren profiteert licht van het positieve rapport en daalt minder dan de markt met een koersverlies van 1,75 procent tot 42,10 euro.