Euronext Brussel: een ‘geloofwaardige' aandeelhouder

De Bel20 klimt weer boven 3.000 punten. MDxHealth haalt met MVM Partners een kwaliteitsaandeelhouder binnen, zeggen analisten. D’Ieteren laat het extra dividend afvloeien naar een solidariteitsfonds.

De Europese beurzen zijn goedgemutst aan het begin van een verkorte, nieuwszwangere handelsweek. Steeds meer landen kondigen een voorzichtige afbouw van de lockdowns aan, wat de banken enigszins geruststelt. Beter dan verwachte kwartaalresultaten van Deutsche Bank en overheden die hun luchtvaartmaatschappijen ter hulp snellen dragen ook bij tot de betere sfeer. Gemiddeld stijgen de beurzen maandagmiddag 2,2 procent.

In Brussel doet de Bel20 nog iets beter met een winst van 2,7 procent tot 3.021 punten. De index rondt dus weer de kaap van 3.000 punten. Alle aandelen uit de Bel20 staan op winst, maar het zijn vooral de zwaargewichten ING (+4,1%), KBC (+4,5%) en AB InBev (+4,55%) die de Brusselse graadmeter wat meer schwung geven.

Sofina gaat 0,9 procent hoger tot 219,50 euro. De spilholding van de familie Boël heeft in een mum van tijd de klap van midden maart goedgemaakt en blijft ook volop investeren. Samen met het Amerikaanse investeringsfonds Sequoia pompt Sofina bijna 20 miljoen euro in de Indiase bierbrouwer B9 Beverages, meldde de Indian Economic Times. Vorige week raakte bekend dat Sofina opnieuw had geïnvesteerd in het nieuwsplatform Dailyhunt.

KBCS-analist Michiel Delercq vindt dat beide investeringen perfect aansluiten bij Sofina’s groeistrategie. Hij noemt India dan ook het ‘Schateiland’ van de holding.

MVM Partners

Sterkste stijger op de brede markt is MDxHealth . Het aandeel werd in de vroege handel zowat een derde duurder. De winst is nu wat afgezwakt, maar bedraagt nog steeds 17,1 procent tot 0,85 euro.

De specialist in prostaatkankertests is er in geslaagd een nieuwe financiële partner met kennis van zaken aan te trekken. Het gaat om het Amerikaans-Britse MVM Partners, een fonds dat al meer dan 20 jaar in medische technologie, farma, biotech en diagnostica investeert. MVM koopt voor 12,7 miljoen euro nieuwe aandelen en wordt zo met een belang van 22 procent de grootste aandeelhouder. Het fonds krijgt ook een zitje in de raad van bestuur.

‘Met de vandaag aangekondigde transactie breidt MDxHealth niet alleen zijn cashbaan uit, maar voegt het ook een investeerder van hoge kwaliteit toe aan zijn aandeelhoudersbasis, waarmee het bedrijf geloofwaardigheid toevoegt aan zijn structuur en operaties’, zeggen de biotechanalisten van KBC Securities. Zij omschrijven MVM als ‘een zeer geloofwaardige, handelende en gespecialiseerde investeerder in life sciences’. Hun advies (houden) en koersdoel (0,90 euro) blijven onveranderd.

Solidariteit

Beknopt maar opvallend persbericht bij D’Ieteren vanmorgen. De Brusselse holding, actief in autodistributie, voertuigbeglazing en notaboekjes, houdt haar dividend over 2019 uiteindelijk stabiel op 1 euro bruto per aandeel. D’Ieteren wijst de geplande verhoging (van 15 cent per aandeel) toe aan een solidariteitsprogramma voor door corona getroffen medewerkers. Volgens een berekening van De Tijd komt aldus 8,3 miljoen euro in het fonds terecht.

ING-analist David Vagman (kopen, koersdoel 76 euro) verwachtte maar heel beperkte impact op het aandeel aangezien D’Ieteren geen dividendaandeel is en het om een zuiver bedrijfsgebonden aanpassing gaat die we ook bij andere genoteerde bedrijven zien. Met balansstress heeft het niets te maken, gezien de zeer sterke balans van D’Ieteren dat 1,3 miljard cash aanhoudt.

Het aandeel gaat niettemin 4,9 procent hoger tot 44 euro.

Euronav is goed op dreef met een koerswinst van 6,5 procent tot 10,76 euro. De tankerrederij beleeft een prima periode dankzij de sterke vraag naar tankers om olie tijdelijk op te slaan. Die vraag leidt tot hoge vrachttarieven. Topman Hugo De Stoop voorspelde vorige week ‘fenomenale’ winsten die ruimte zullen bieden mocht de tweede jaarhelft moeilijker worden.

Schuldgraad

Balta herstelt 3,2 procent tot 1,27 euro nadat de tapijtenfabrikant vrijdag 10,2 procent verloor door zorgen over de hoge schuldgraad. Het koersverlies werd iets kleiner toen bleek dat Balta een nieuw akkoord over zijn schuldfinanciering heeft gesloten met zijn banken.

Analisten zijn er niet gerust op. Wim Hoste van KBC Securities heeft zijn ramingen verlaagd en verwacht nu dat de aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) dit jaar zowat zal halveren (-48%). Hierdoor zal de schuldgraad tijdelijk klimmen tot 8,2x. Hij wijst er op dat Balta ervoor zal moeten zorgen dat de resultaten in 2021 en begin 2022 significant verbeteren om voldoende vrije kasstroom te genereren en zijn schuldgraad te verlagen met het oog op de herfinanciering van obligaties die in september 2022 op vervaldag komen.

Gezien de beperkte visibiliteit en de hoge schuldgraad, verlaagt de analist zijn advies van ‘bijkopen’ naar ‘houden’. Zijn koersdoel zakt van 2,50 naar 1,40 euro.