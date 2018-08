Euronext Brussel: een gok van 70 miljoen op Agfa

Een Duitse groep spendeerde deze zomer 70 miljoen aan stukken Agfa. Geen bedrag waar je vervolgens rustig achteroverleunt en laat betijen.

De sterkste stijger op de Brusselse beurs - waar de Bel20 zo goed als onveranderd noteert - is Agfa-Gevaert , met een winst van 6 procent naar 3,88 euro. De beeldvormingsgroep sluit een een Chinese joint venture voor de grafische divisie. De samenwerking - waar Agfa geen financiële details over vrijgeeft, draait rond drukvoorbereiding, een segment die het jongste tijd moeilijk had. Agfa zette weinig rendabele prepresscontracten stop, wat dit boekjaar extra hard op de omzet weegt.

Minstens even belangrijk als de Chinese joint venture is het bericht - maandagavond - dat de Duitse activist AOC intussen een belang van 10 procent heeft opgebouwd. Met ander woorden: op goed twee maanden - de eerste aankondiging dateert van juni - hebben de Duitsers zo'n 17,74 miljoen stuks gekocht. Bij de huidige beurskoers is dat een gok van bijna 70 miljoen op een succesvolle turnaround. Geen bedrag waar je achteroverleunt en gewoon toekijkt.

Degroof Petercam vindt de Chinese alliantie steek houden. 'In een krimpende markt met druk op de mages en weinig vrije cashflow, is niet bereid harde cash op tafel te leggen voor overnames. Een samenwerking is dan het logische alternatief.'

Toch waarschuwt het beurshuis voor té groot enthousiasme. Het advies blijft 'houden', aangezien analist Stefaan Genoe - zelfs abstractie makend van het uitzonderlijk zwak boekjaar 2018 voor Agfa Graphics - bij een 'som-van-de-delen'-analyse voor de groep niet verder raakt dan 4,3 euro per aandeel. Dit vooral door het jarenlange pijnpunt: de zware pensioenlast.

Kinepolis krijgt fanmail binnen uit Londen. Berenberg verhoogt na het halfjaarrapport het advies voor de bioscoopuitbater van 'houden' naar 'kopen', het koersdoel gaat naar 60 euro. Analiste Anna Patrice erkent dat 2018 relatief zwak was, door een combinatie van het zwakke filmaanbod, het (te) goede zomerweer in West-Europa en het WK voetbal dat zeker in België en Frankrijk tot half juli mensen uit de bioscoop hield.

Toch zijn er ook positieve kanten aan het halfjaarrapport: CEO Eddy Duquenne bewees eens te meer dat hij slappe bezoekersaantallen als geen ander kan 'beheren'. 'Ondanks een organische daling van het aantal bezoekers, was er organisch een stijging van de omzet en van de winst per bezoeker', stipt Patrice aan. Voeg daar de expansie met de overname van het Canadese Landmark aan toe en het resultaat was een stijging van bedrijfswinst en winst per aandeel met respectievelijk 18 en 20 procent'.

Ook ziet Patrice beterschap vanaf het vierde kwartaal en vooral 2019 kondigt zich goed aan. 'Het filmaanbod voor volgend jaar kondigt zich goed aan. Tegelijk zal de groei gedreven worden door betere marges bij Landmark en hier is het management opvallend zelfverzekerd in de outlook. Het track record rond overnames doet ons geloven dat het management tegen 2021 de winstbijdrage van Landmark kan verdubbelen', klinkt het.

Berenberg rekent voor boekjaar 2019 op een omzet van 509 miljoen euro, 8 procent meer dan de voor dit boekjaar verwhacte 469 miljoen. Brutobedrijfswinst en nettowinst zouden respectievelijk 13 en 22 procent toenemen.

Kinepolis vertaalde de fanmail initieel in 3 procent winst, maar gaat nu een meer bescheiden 1,3 procent hoger naar 55,80 euro.

Na het teleurstellende halfjaarrapport, plus de radiostilte over het toekomstig dividend, blijft Qrf in de hoek waar de klappen vallen. De specialist in binnenstadswinkels zakt nog eens 3,7 procent naar 17,05 euro. Dat is opnieuw een dieptepunt en 32 procent onder de intekenprijs van december 2013.

De specialist in zaklabo's Biocartis verwerft van de uitvinders de wereldwijde exclusieve rechten op EGFR-ectodomein mutaties. Een mondvol, maar de test voorspelt de respons op gerichte behandelingen bij uitgezaaide darmkanker.