Euronext Brussel: een hymne en een klaagzang

De brexitsoap houdt de Europese beurzen in de greep. Brussel opende hoger maar noteert kort voor het middaguur 0,2 procent lager op 3.777,23 punten.

Umicore krijgt zowel een hymne als een lamento over zich heen. JPMorgan verhoogt zijn advies, Crédit Suisse verlaagt.

De fanbrief is een zeker welgekomen voor Umicore. Sinds CEO Marc Grynberg vlak voor Pasen met een forse winstwaarschuwing kwam, regent het pikzwarte rapporten over jarenlange overcapaciteit in de sector van de kathodematerialen. Een groot meerjarig contract met de Zuid-Koreaanse batterijfabrikant LG Chem, waardoor Umicore zich verzekerd ziet van een afname van 125.000 ton NMC-materialen vanaf 2020, kon beleggers analisten weer wat begeesteren.