Euronext Brussel: een prostaatkankertest met potentieel

Op een lagere markt brengt MDxHealth een streepje zon dankzij goed nieuws voor zijn prostaatkankertest SelectMDx. Bpost zakt verder weg na een advies- en koersdoelverlaging. Bekaert zakt op zijn eerste dag buiten de Bel20.

De Europese beurzen kleuren rood en laten rond 12.25 uur gemiddeld 0,7 procent liggen. Beleggers blijven bezorgd over de mogelijke gevolgen van Trumps protectionistische maatregelen en houden zich ook wat gedeisd in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve van woensdag. De Fed zal vermoedelijk de rente opnieuw met 25 basispunten optrekken. Het blijft echter vooral speuren naar signalen over hoeveel verdere renteverhogingen er voor dit jaar nog op de agenda staan: twee of drie.

Met een verlies van 0,8 procent tot 3.931 punten zit de Bel20 op dezelfde lijn. De index kleurt bijna helemaal rood; alleen Cofinimmo (cfr infra) houdt het hoofd boven water.

De Bel20 ziet er vanaf heden een tikkeltje anders uit. Bekaert moest plaats maken voor Ablynx (-0,1%), het Gentse biotechbedrijf waarop binnen afzienbare tijd de Franse farmareus Sanofi een overnamebod gaat uitbrengen. Bekaert zat sinds de creatie van de Bel20 in 1991 bijna onafgebroken in de index en zit nu in een hoekje van de brede markt te treuren. Het aandeel verliest 1,2 procent tot 35,60 euro. Niet ongewoon vermits investeerders die de Bel20 volgen, Bekaert nu links laten liggen.

Nog in de Bel20 is Bpost de sterkste daler met een verlies van 3,9 procent tot 19,95 euro. Na de lager dan verwachte vooruitzichten van het postbedrijf - in het bijzonder voor de brutobedrijfswinst (ebitda) - heeft analist Marcel Achterberg van Degroof Petercam zijn ramingen neerwaarts aangepast. Zijn advies daalt van 'bijkopen' tot 'houden' en zijn koersdoel zakt van 27,5 tot 22 euro.

'Het risicoprofiel van de aandelen is geïmpacteerd door de onzekerheid rond Radial', merkt hij op. De recente overname van het Amerikaanse e-commerce-bedrijf zorgt voor een ontgoocheling. De resultaten van Radial zullen gedrukt worden door het afbouwen van de webwinkelactiviteiten en de operationele uitgaven zullen hoger dan verwacht uitvallen door medische kosten en inflatie.

Prostaatkankertest

Het aandeel van MDxHealth, de Belgisch-Amerikaanse specialist in moleculaire diagnose, maakt vandaag het mooie weer in Brussel met een sprong van 11,8 procent tot 3,89 euro. Beleggers reageren uitgelaten op het nieuws dat SelectMDx, een urinetest om mannen die een hoog risico lopen op agressieve prostaatkanker te detecteren, opgenomen is in de richtlijnen van de Europese vereniging voor urologie (European Association of Urology, EAU).

Schermvullende weergave Analisten juichen de opname van de prostaatkankertest SelectMDx in de richtlijnen van de Europese urologievereniging toe.

Die richtlijnen helpen urologen om gefundeerde behandelingsbeslissingen te nemen op basis van wetenschappelijke data. Ze zullen mogelijk worden opgenomen in de specifieke richtlijnen van EU-lidstaten. Jan Groen, de CEO van MDxHealth, had het in een persbericht over 'een belangrijke mijlpaal' voor zijn bedrijf, iets wat door analisten wordt bevestigd.

‘De EAU is de referentie voor Europese urologen en de opname van SelectMDx in haar richtlijnen is een duidelijke stempel van goedkeuring voor de test’, schrijven de biotechanalisten van KBC Securities. Door de opname zullen naar verwachting meer urologen in Europa de test gaan gebruiken en zullen meer ziekteverzekeringen het gebruik van de test ook terugbetalen. Het advies van KBCS voor MDxHealth is ‘kopen’ met een koersdoel van 4,90 euro.

Ook Stéphanie Put van Degroof Petercam (houden, koersdoel 4,10 euro) is positief. 'In onze ogen is het meer en meer duidelijk geworden dat SelectMDx het actief zal zijn dat de groei van het bedrijf naar een hoger niveau tilt', klinkt het.

De analisten van Berenberg zien groot potentieel voor SelectMDx, waarvan vorig jaar 3.100 stuks werden verkocht in Europa. Zij zien de marktpenetratie in Europa stijgen van 0,16 procent vorig jaar tot 2,9 procent in 2025. De meeste kansen voor de test liggen echter op de Amerikaanse markt, die zowat dubbel zo groot zou kunnen worden als de Europese. Berenberg heeft voor MDxHealth een koopadvies en een koersdoel van 6,10 euro.

Myring

Vrijdagavond liet Mithra (+1,15%, 21,95 euro) weten een distributeur te hebben gevonden voor zijn anticonceptiering Myring in Rusland, met name Alvogen. Van de exclusieve licentie- en leveringsovereenkomst werden geen financiële details vrijgegeven. Alvogen nam in 2015 een gespecialiseerde portefeuille geneesmiddelen van Bayer over is sindsdien uitgegroeid tot een belangrijke speler in vrouwengeneeskunde in Rusland en Oost-Europa. Eerder had Mithra al distributeurs gevonden voor de VS en Canada, Oostenrijk en Tsjechië.

De vastgoedanalisten van KBC Securities hadden amper een maand geleden hun advies voor Aedifica (-1%, 76,60 euro) opgetrokken tot ‘kopen’ met een koersdoel van 81 euro. Sindsdien heeft het aandeel vrij goed gepresteerd: het steeg met circa 5 procent en nadert het koersdoel. Daarom laten Jan Opdecam en Alexander Makar hun advies weer zakken tot ‘houden’. Hun koersdoel blijft onveranderd.

De trend bij de vastgoedaandelen is trouwens overwegend opwaarts vandaag. Dat is te danken aan een poging van de Franse groep Klépierre om zijn Britse concurrent Hammerson over te nemen voor een slordige 4,88 miljard pond. De prijs die Klépierre per aandeel bood, hield een premie van zowat 40 procent in. Hammerson wordt in Londen bijna een kwart duurder.