Euronext Brussel: een rek hoger en een bank naar achter

De koerswinst van Colruyt is evenwel relatief. Het aandeel noteert nog steeds 20 procent lager dan in juni. Toen kreeg het de grootste klap in zijn geschiedenis nadat Colruyt had gewaarschuwd voor toenemende prijs- en promodruk.

KBC Securities onthaalt het nieuws positief en verhoogt het koersdoel van 39 naar 45 euro, maar behoudt wel zijn verkoopadvies omdat de koers al voorop liep. 'Eén zwaluw maakt de lente niet. De concurrentiedruk zal hoog blijven', stelt analist Alan Vandenberghe. Ook beurshuis Jefferies blijkt kritisch en handhaaft het verkoopadvies: 'Na de koersval is de beurswaardering van absurd naar gewoon excessief gegaan'.

Bij ING zijn ze evenmin onder de indruk. 'Jef Colruyt mag dan veel vertrouwen etaleren, zijn ondertoon bleef voorzichtig, analyseert analist Hans D'Haese. 'Colruyt zegt dat het op de korte termijn geen enkele verbetering ziet in het economisch klimaat en de consumentenmarkt.' De analist handhaaft zijn houdadvies bij een ongewijzigd koersdoel van 41 euro.

Degroof Petercam, dat sinds maandag als enige beurshuis in Europa een koopadvies voor Colruyt meegeeft, is ook positief. 'De vooruitzichten zijn duidelijk beter dan verwacht', zegt analist Fernand De Boer. 'Colruyt verwacht niet dat de intrede van Jumbo op de Belgische markt een grote impact zal hebben. De warenhuisketen doet er dan ook verstandig aan te blijven bij zijn kernstrategie van een efficiënte supply chain en een lage prijszetting.'