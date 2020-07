Euronext Brussel: een voetbalstunt en de tol van mondmaskers

KBC verwent de voetballiefhebber met goals en samenvattingen op zijn mobiele app. Kinepolis zal door de mondmaskerplicht minder popcorn verkopen. Euronav is volop bezig aandelen in te kopen.

De Europese beurzen noteren rond het middaguur met kleine winsten. Ze openden lager, maar een sterke toename van de Italiaanse industriële productie in mei (met 42,1%) bracht hen op positief terrein. Beleggers zijn niettemin op hun hoede nu het aantal coronabesmettingen op diverse plaatsen in Azië en Amerika sterk toeneemt. Als de pandemie grotere vormen aanneemt, zou dat het economisch herstel kunnen ondergraven.

In Brussel gaat de Bel20 0,3 procent vooruit naar 3.404 punten. UCB (+1,3%) en ING (+1,7%) behoren tot de sterkste stijgers. ING had de voorbije drie handelsdagen bijna 10 procent verloren, zodat enig herstel niet verwonderlijk is.

De Nederlandse bank kreeg daarnaast een gemengd rapport van Deutsche Bank. Analist Benjamin Goy wijst er op dat ING zeker niet immuun is voor Covid-19. Hij verwacht dat dit in het tweede kwartaal zal blijken uit de mix van slechte leningen en bijkomende verliezen op leningen. Het grootste probleem bij ING blijven de kosten. Op dat vlak verwacht Goy geen verbetering.

Hij verlaagt zijn ramingen aanzienlijk (met meer dan 10 procent gemiddeld), vooral wegens de hogere kredietverliezen die hij verwacht. Als gevolg daarvan zakt zijn koersdoel van 9 naar 8 euro. Omdat de winstgevendheid oké blijft, de kapitaalratio's in orde zijn en (te) veel slecht nieuws al in de koers zit, herhaalt hij zijn koopadvies.

Goals

KBC staat bij de verliezers in de Bel20: het aandeel zakt 0,2 procent tot 50,64 euro. De bank-verzekeraar kwam nochtans met opmerkelijk nieuws. Hij heeft voor de komende vijf seizoenen de exclusieve rechten verworven voor het aanbieden van mobiele clips tijdens de matchen van de Jupiler Pro League. KBC heeft tevens de niet-exclusieve rechten verworven op de onlinesamenvattingen van alle wedstrijden.

Zowel klanten (gratis) als niet-klanten (betalend) van KBC kunnen vanaf eind augustus KBC Mobile gebruiken om van al dit moois te genieten. Het aanbod geldt zowel in Vlaanderen, Brussel (via KBC Brussels Mobile) als Wallonië (via CBC Mobile).

Aandeleninkoop

Euronav is behalve met royale kwartaaldividenden zijn aandeelhouders nog op een andere manier aan het belonen: met het inkopen van eigen aandelen. De tankerrederij heeft tussen 30 juni en 9 juli meer dan 3,38 miljoen eigen aandelen ingekocht voor een totaal bedrag van 25,1 miljoen euro. In totaal bezit de tankerrederij nu 8,325 miljoen eigen aandelen, wat overeenstemt met 3,78 procent van het totaal.

Op de algemene vergadering kreeg Euronav groen licht om tot 10 procent eigen aandelen in te kopen. Het bedrijf wil daar gebruik van maken als het van oordeel is dat het daarmee meer waarde kan gecreëerd worden voor de aandeelhouders. Volgens eigen ramingen is de koers van het aandeel momenteel duidelijk lager dan de intrinsieke waarde. Het heeft scheepvaartdienstenbedrijf Clarkson de opdracht gegeven om de aandeleninkopen op Euronext Brussel en NYSE – wanneer die opportuun lijken – te coördineren en uit te voeren.

ING-analist Quirijn Mulder verwacht dat Euronav tegen de huidige koers in de komende maanden verder aandelen zal inkopen tot de toegelaten grens van 10 procent. Dat zou tegen de huidige koers 100 miljoen euro kunnen kosten. ‘In onze ogen is de markt veel te negatief over Euronav. Ze ziet alleen het risico op lagere vrachttarieven’, zegt Mulder. Hij gelooft dat de rederij heel wat cash heeft veiliggesteld door schepen te vercharteren voor 3 tot 6 maanden of zelfs een jaar voor opslag op zee, een markt die volgens Mulder nog steeds zeer sterk is.

Euronav koerst 3,35 procent hoger naar 7,71 euro.

Knabbels en drankjes

De verplichting om vanaf zaterdag een mondmasker te dragen in winkels, shoppingcenters en andere binnenruimtes waar veel mensen samenkomen (zoals bioscopen en musea) is een slechte zaak voor Kinepolis . De bioscoopgroep verdient immers veel geld met de verkoop van frisdranken, popcorn en andere knabbels voor tijdens de vertoningen.

KBCS-analist Guy Sips wijst er op dat elke cinemabezoeker van Kinepolis in België vorig jaar gemiddeld 5 euro spendeerde. De totale opbrengsten van de knabbels en drankjes bedroeg vorig jaar 40,6 miljoen euro in ons land. Per bezoeker geven de Belgen wel het meest uit. In Frankrijk en Spanje was dat minder dan de helft, elders 4 tot 4,50 euro per persoon. De mondmaskerplicht zal ‘het (kortetermijn)potentieel van de ITS (in theatre sales) in België beperken’, zegt de analist, die zijn koopadvies en koersdoel van 57 euro herhaalt. Kinepolis verliest 1,2 procent tot 39,60 euro.

Balta en Bekaert

Tapijtenproducent Balta (-0,4%, 1,16 euro) zag de omzet in het tweede kwartaal met 36,5 procent dalen, zo liet hij weten in een corona-update. Het bedrijf slaagde er wel in een positieve cash-flow van 7 miljoen euro te draaien.

De omzetdaling was minder erg dan Wim Hoste van KBC Securities had verwacht. Hij rekende op een halvering. De analist wijst er echter op dat Balta, dat in mei een akkoord met zijn banken bereikte over een tijdelijke versoepeling van de convenanten, in 2021 en begin 2022 veel betere resultaten zal moeten neerzetten teneinde vrije kasstroom te genereren en zijn schuldgraad te doen zakken. Aangezien de visibiliteit laag blijft en de schuldgraad erg hoog, blijft Hoste bij zijn houdadvies en koersdoel van 1,40 euro.