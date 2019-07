Euronext Brussel: eerherstel voor AB InBev

De verkoop van de Australische dochter aan Asahi geeft de koers van AB InBev rugwind. Het aandeel koerst in de voormiddaghandel 5 procent hoger. De bierreus krijgt clementie na de afgelaste beursplannen in Azië.

De Japanse biergroep Asahi betaalt - schuld inbegrepen - 16 miljard Australische dollar (10 miljard euro) voor Carlton & United Breweries . Het prijskaartje ligt hoger dan verwacht. Het komt overeen met 14,9 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) van het bedrijf. Ter herinnering: SABMiller - intussen een onderdeel van AB InBev - legde in 2011 zo'n 11 miljard Australische dollar op tafel voor CUB.

Plan B

AB InBev gaat de opbrengst van de verkoop van CUB gebruiken om zijn schuldgraad te verlagen. Volgens het beurshuis Jefferies kan de bierreus tegen eind dit jaar zijn schuld dankzij de deal terugschroeven van 98 tot 87 miljard dollar (87 tot 77 miljard euro). De brouwer was aanvankelijk van plan de schuldenberg te verlagen door de Aziatische dochter Budweiser APAC (waar ook de Australische dochter deel van uitmaakt) naar de beurs te brengen.

Met een geraamde opbrengst van 9,8 miljard dollar (8,7 miljard euro) zou de beursintroductie de grootste van het jaar worden. Maar toen bleek dat de waardering een stuk lager dreigde uit te vallen, trok AB InBev te elfder ure zijn staart in.

Een goede beslissing, blijkt nu. Want de verkoop van de Australische tak alleen al levert AB InBev meer op dan de beursintroductie van de hele Aziatische tak gedaan zou hebben. De transactie wordt bij beleggers dan ook op applaus onthaald. Zij sturen het aandeel in de voormiddaghandel 5 procent hoger.

Galapagos

Ook Galapagos doet 5 procent bij de koers tot 163,75 euro. KBC Securities heeft zijn waarderingsmodel voor het biotechbedrijf bijgeschroefd en verhoogt het koersdoel van 145 naar 195 euro. Het aandeel noteert sinds de aankondiging van de miljardendeal met Gilead maandag 11 procent hoger. Investeerder Aat Van Herk (na Gilead de grootste aandeelhouder) versterkt zijn belang in Galapagos tot boven 10 procent. Ook hij lijkt dus te geloven in de samenwerking met de Amerikaanse farmareus.

Wereldhave Belgium

Op de brede markt kwam Wereldhave Belgium met resultaten. De vastgoedvennootschap meldt een stijging van de huurinkomsten en van de winst per aandeel. Ze kondigt ook de komst van Albert Heijn en Medi-Market aan in haar grootste winkelcentrum, Belle-Ile in Luik, waar Carrefour de deuren sloot als deel van een grote herstructurering.