Euronext Brussel: fanbrief brengt AvH op jaarpiek

Ackermans & van Haaren krijgt nu nog lage scores op vlak van duurzaamheid. We verwachten dat die ratings in 2020 zullen verbeteren.

'We verwachten dat de onderliggende winst per aandeel in 2020 zal groeien met 34 procent tot 10,26 euro per aandeel, profiterend van nieuwe schepen die in gebruik worden genomen door Deme, sterke aandelenmarkten bij Delen en de oplevering van grote projecten bij Extensa', concluderen de analisten.