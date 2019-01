Euronext Brussel: fanmail voor ING, verkoopadvies voor AB InBev

Op Euronext Brussel hebben analistenrapporten meer impact dan de brexitstemming.

De Bel20 noteert omstreeks het middaguur quasi stabiel. Dat is in lijn met de overige Europese beurzen.

Het Britse 'no' tegen het brexitakkoord met de EU heeft weinig impact op de beurskoersen. Volgens sommige economen is de kans op een uitstel van de brexit toegenomen, maar er is vooral veel onzekerheid. Volgens de beurshuizen Janus Henderson en Puilaetco Dewaay heeft die onzekerheid zich al vertaald in een goedkope waardering voor Europese aandelen. Als er dus een oplossing komt voor de brexit, dan is er wel potentieel, klinkt het.

Het beurshuis ING voerde een 'brexitscreening' uit op de Benelux-aandelen die het opvolgt. De Belgische aandelen met de grootste blootstelling aan het VK zijn Balta (13% ebitda) en Recticel (10% ebitda). Balta blijft quasi stabiel, Recticel verliest 1 procent.

Het beurshuis Société Générale heeft het advies voor ING verhoogd van 'houden' naar 'kopen'. Het koersdoel bedraagt 13,5 euro, of een opwaarts potentieel van 36 procent. ING heeft nu 17 koopadviezen, 11 'houd'-adviezen en maar 1 verkoopadvies, volgens gegevens van Bloomberg.

De Franse broker geeft ING niet alleen een koopadvies, de analiste Phelbe Pace vindt ING ook interessanter dan BNP Paribas (dat ook op 'kopen' staat). 'Zowel ING als BNP Paribas noteert tegen 7 keer de winst. Vroeger noteerde ING steeds tegen een premie. Ze is die kwijtgespeeld door een witwasschandaal en de herstructurering in België. Wij denken dat ING in 2019 beide issues achter zich zal laten.' Volgens SocGen verdient ING het om terug tegen een premie te noteren door de verwachte inkomstengroei en de weerbaarheid van de winst. Met een winst van 1,5 procent is ING een van de belangrijkste stijgers in de Bel20.

Kneusje

Het Bel20-kneusje is AB InBev met een verlies van 2,2 procent. Het beurshuis Jefferies verlaagt het advies voor de bierbrouwer van 'houden' naar 'verkopen'. Het koersdoel zakt van 72 naar 54 euro. Opvallend: diezelfde analist Edward Mundy verhoogt het advies voor Heineken naar 'kopen', met een koersdoel van 90 euro. Volgens gegevens van Bloomberg is Jefferies het eerste bekende beurshuis dat de Belgische brouwer op 'verkopen' zet.

Bekaert is met een verlies van 3,9 procent de grootste daler op de brede markt. Gisterenavond bleek dat Engadine Partners zijn shortpositie in Bekaert heeft opgetrokken van 0,54 procent tot 0,68 procent van de uitstaande aandelen. Shorten is het verkopen van geleende aandelen. In totaal wordt nu 2,6 procent van de aandelen van Bekaert geshort, althans op basis van de shortposities die publiek zijn gemaakt. Canada Pension Plan Investment Board (0,7%) heeft de grootste shortpositie in Bekaert.

ASIT Biotech