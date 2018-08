Euronext Brussel: fanmail voor Proximus

De Brusselse beurs boekt in lijn met de Europese collega's herstel. Proximus grossierde tot voor kort in verkoopadviezen, maar krijgt nu warempel vanuit Londen fanmail.

De Bel20 koerst rond de middag 0,6 procent hoger op 3.789 punten, met dank aan de stabilisatie van de Turkse lira. Daarmee ebt de onrust van vorige week over de vrije val van de munt een beetje weg.

Eén van de sterkste stijgers in de Bel20 is Proximus , met een spurtje van 1,3 procent naar 20,64 euro. De Londense telecomanalisten van het Australische beurshuis Macquarie verhogen het advies van 'neutraal' tot 'kopen', na de koersval van de telecomoperator - een gevolg van de angst voor de komst van een vierde speler in België - de voorbije maanden.

Analist Guy Peddy ziet een opportuniteit in de uitrol van het 5G-netwerk voor supersnel internet. '5G zal de sector op langetermijn door elkaar gooien omdat niet alle operatoren de nodige investeringen zullen kunnen blijven opbrengen. Volgens ons is schaalgrootte belangrijk en op dat vlak heeft Proximus het voordeel van een superieur aanbod.'

Deceuninck veert 4,6 procent op naar 2,29 euro. Beleggers hadden zich getuige een koersval van 40 procent sinds begin dit jaar schrap gezet voor slecht nieuws, maar kijk: de producent van pvc-raamprofielen verraste met een hogere bedrijfswinst.

Bij een licht hogere omzet, steeg de bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) met 8 procent tot 36,1 miljoen euro. Netto was er wel een daling, door hogere financiële lasten: minus 9 procent naar 7,5 miljoen euro of 0,05 euro per aandeel.

Ondanks de escalerende crisis in het land, presteerde Turkije beresterk. De afdeling Opkomende Markten, waar Turkije het leeuwendeel van vertegenwoordigt, krikte de winstbijdrage met bijna 70 procent op naar 19,8 miljoen euro. Dat is meer dan de helft van de groepswinst, terwijl de afdeling voor minder dan een derde van de groepsomzet tekent.

De winstmarge kwam uit op 18 procent, tegenover goed 10 procent van de groep. De afdeling West-Europa haalt 9 procent marge, een minieme 1 procent voor Centraal-Europa en 12 procent voor Noord-Amerika.

Lotus is een beetje het omgekeerde verhaal van Deceuninck. In de aanloop naar het halfjaarrapport vrijdagavond hadden beleggers het aandeel van de tussendoortjesspecialist naar een record gestuurd.

Het bovenste lijntje stelde niet teleur: de omzet steeg in lijn met de verwachtingen 3 procent naar 267,5 miljoen euro. Lager op de resultatenrekening kwamen de cijfers echter iets onder verwachting uit: de groei van de brutobedrijfswinst (ebitda) steeg een bescheiden 2 procent naar 54,9 miljoen euro, waardoor de winstmarge licht afbrokkelde naar 20,5 procent.

Netto steeg de nettowinst door lagere belastingen 7 procent naar 33,7 miljoen euro of 41,92 euro per aandeel.

KBC Securities toont zicht tevreden over het halfjaarrapport van Lotus. Vooral de bevestiging dat Biscoff - zoals de Lotus-oerspeculoos over oceaan heet - in de Verenigde Staten aan een tempo van meer dan 10 procent blijft groeien. Niet onbelangrijk in de aanloop naar de start van de Amerikaanse fabriek in 2019.

Toch merkt analist Guy Sips op dat Lotus na de recente koersstijging 'perfectie in de koers verrekend', tegen 32 keer de verwachte nettowinst over 2018 en een ondernemingswaarde die 22 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) beloopt. Daarom verlaagt hij het advies van 'opbouwen' naar 'houden', met een koersdoel van 2.700 euro.

Het aandeel van de koekjesbakker gaat dan ook een bescheiden 3 procent lager naar 2.570 euro.

Het halfjaarrapport van Xior kwam er deze ochtend, maar is eigenlijk bijzaak vergeleken met de forse kapitaalronde van 134 miljoen euro die de kotmadam van de Brusselse beurs in juni doorvoerde. Met die kapitaalronde gaf Xior zich ademruimte om de forse expansie sinds de beursgang in 2015 te kunnen doorzetten zonder de schuldgraad te sterk te laten oplopen.