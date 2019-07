Euronext Brussel: fluks herstel voor Bekaert

In tweede lezing zijn beleggers minder somber over de outlook van Bekaert, met dank aan 'Chinese' commentaar van CEO Matthew Taylor.

Na een aarzelende start noteert de Bel20 nu toch met een bescheiden plusje van 0,3 op 3.746 punten. Dat is grotendeels te danken aan AB InBev , dat dankzij het stevige kwartaalrapport opnieuw 1,4 procent bijschrijft naar 91,72 euro.

Ook kritische analisten gaan overstag. Bank of America Merrill Lynch zette 's werelds grootste brouwer maandag op de kooplijst. Dankzij de glansprestatie in 2019 tot nog toe - een plus van net geen 60 procent - weegt AB InBev nu voor 14,7 procent door in de Bel20. De op één na invloedrijkste Bel20'er, KBC, volgt met een gewicht van 11,2 procent in de korf op ruime afstand.

Sinds de miljardendeal met de Amerikaanse reus Gilead is de beurskoers van biotechgroep Galapagos een kwart gestegen en beloopt de beurswaarde nu 8,8 miljard euro. Beurshuis Jefferies vindt het nu even welletjes en knipt het advies bij van 'kopen' naar 'houden'.

'We zijn positief rond de deal en zien die als een externe validering van de beloftevolle pijplijn, terwijl er extra cash is om het Toledo-onderzoek (een programma om ontstekingsziektes aan te pakken, red.) te versnellen', stelt analist Peter Welford. 'Maar na de sterke recente koersstijging blijft er onvoldoende potentieel over, samen met gebrek aan nieuwe katalysatoren voor de beurskoers de komende maanden zet ons dat aan om het advies te verlagen te houden'.

Het aandeel Galapagos trekt zich de knip niet te veel aan en koerst 1 procent hoger naar 161,40 euro.

Beurshuis Degroof Petercam verhoogt het koersdoel voor Cofinimmo van 127 naar 130 euro, met een ongewijzigd advies om het aandeel bij te kopen. 'Het aandeel noteert met een waardering voor kantoorspecialisten, terwijl het risicoprofiel steeds dichter bij dat van woonzorgverhuurders ligt', stipt analist Herman van der Loos aan. De ultrastabiele rusthuizen, andere zorgvastgoedpanden en distributienetwerken als cafés maken 68 procent van Cofinimmo's portefeuille uit.

De analist is zeer te spreken over Cofinimmo's strategie om zich te focussen op zorgvastgoed en kantoren in het centrale businessdistrict van Brussel. Kantoorgebouwen buiten het stadscentrum gaan in de uitverkoop. Vooral de verkoop van het oude AXA-gebouw in de Vorstlaan, dat volledig herontwikkeld moet worden maar intussen een beschermd monument is, vindt hij erg welgekomen.

'Cofinimmo blijft knap verrassen en schudt gradueel zijn historisch slapend imago af', vat hij samen. Ook al noteert de koers bijna op een record, toch ziet hij meer dan 10 procent potentieel. Hij wijst ook op de interessante waardering, Tegen 16,4 keer de verwachte operationele winst in 2020 en een dividendrendement van 5 procent bruto.

Bekaert koerst 6 procent hoger op 25,42 euro en heeft zo de inzinking van vrijdag ruimschoots goedgemaakt. Persbureau Bloomberg verwijst naar de telefonische conferentie met analisten op vrijdagmiddag.

Schermvullende weergave ©rv

Op die conferentie liet CEO Matthew Taylor zich optimistisch uit over China. De groep verstrekt in zijn halfjaarlijkse rapporten niet langer winstmarges per regio, wel op basis van de verschillende afdelingen. Maar China stond wel centraal bij de uitleg over de belangrijkste afdeling, Rubberversterking, die zijn winstmarge van 8,7 procent naar 9,1 procent kon opkrikken.

Taylor verwees naar China als 'de belangrijkste motor' van die verbetering. Zeker dankzij de relatief sterke vraag naar producten waar Bekaert een voorsprong heeft op de concurrentie. De groep is relatief beschermd voor de zware crisis die de Chinese autosector treft, omdat de vervangingsmarkt voor banden - een belangrijke afzetmarkt voor staalkoord - relatief goed stand houdt.

Picanol is dit jaar één van de aandelen op de pechstrook van de beursrally. Het aandeel van de weefgetouwenproducent verloor dit jaar al 6 procent en noteert 40 procent onder de piekkoers van de (na)zomer van 2017. Die werd opgetekend in de nasleep van de recordresultaten over 2016.

2019 belooft echter een stuk minder te worden. CEO Luc Tack stelde bij de voorstelling van de jaarcijfers over 2018 een omzetdaling van 25 procent in het vooruitzicht, sindsdien brokkelt het aandeel gestaag af. KBC Securities ziet door die krimp de brutobedrijfswinst zo'n derde lager uitkomen op 74,5 miljoen euro.

Analist Guy Sips handhaaft weliswaar zijn 'bijkopen'-advies, maar verlaagt het koersdoel van 100 naar 80 euro. 'Na auto's is textiel de markt die het meest getroffen wordt door de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog', merkt hij op. Door die onzekerheid houden de Chinese textielproducenten de vinger op de knip, zeker nu hun Aziatische rivalen uit onder meer Bangladesj, Vietnam, Cambodja en Pakistan hun kans schoon zien om een groter deel van de Amerikaanse textielmarkt in te pikken.