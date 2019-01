Euronext Brussel: geen euforie rond UCB, Telenet onder druk

Evenity, het osteoporosemiddel van UCB, staat een stap dichter bij Amerikaanse goedkeuring, maar analisten zijn verdeeld over het potentieel. Telenet zakt na een kritisch analistenrapport.

Euronext Brussel kan zich donderdag niet onttrekken aan de dalende trend in Europa. Gemiddeld zakken de beurzen er 0,3 procent. De financiële aandelen lijden onder een winstwaarschuwing van SocGen. Beleggers houden ook de brexit-saga in de gaten, evenals de Amerikaans-Chinese handelsspanningen.

Die kunnen weer oplopen nu een groep Amerikaanse Congresleden voorstelt de verkoop van in de VS vervaardigde elektronische onderdelen aan Huawei, ZTE en andere Chinese fabrikanten van telecomapparatuur te verbieden.

Omstreeks 12.30 uur zakt de Bel20 0,6 procent tot 3.424 punten. De stijgers in de index zijn op een hand te tellen: alleen AB InBev (+0,7%) en Galapagos (+0,8%) gaan de goede richting uit.

In lijn met de andere bankaandelen zakken ING (-0,7%, 10,22 euro) en KBC (-2,2%, 59,79 euro). SocGen waarschuwde dat door de woelige beurzen de inkomsten uit de marktenzalen in het vierde kwartaal zo een 20 procent lager zullen liggen. Bovendien kreeg zowel ING als KBC een lager koersdoel van KeplerCheuvreux. Het koersdoel voor ING zakt maar licht, van 12,9 tot 12,6 euro, en het advies blijft op ‘kopen’ staan.

Voor KBC is KeplerCheuvreux strenger. Het beurshuis vindt dat analisten in het algemeen te positief zijn over KBC. Het heeft zijn winstverwachtingen voor dit en volgend jaar met respectievelijk 2 en 3 procent verlaagd. Daardoor zakt het koersdoel van 65,2 tot 62,1 euro. Vermits KBC met een fikse premie tegenover sectorgenoten noteert, blijft het advies ‘afbouwen’.

Verdeeld

Evenity, een middel van UCB en Amgen om botontkalking tegen te gaan bij vrouwen die de menopauze achter de rug hebben, kreeg een positief advies van een adviescomité van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA. Daarmee is de lancering van Evenity in de VS een grote stap dichterbij gekomen.

Het lot van Evenity was minder zeker geworden nadat UCB in mei 2017 meldde dat bij sommige patiënten hart- en vaatproblemen waren opgedoken. UCB en Amgen zetten echter door, omdat Evenity wel heel efficiënt blijkt om bot aan te maken. Aan het huidige positieve oordeel van het adviescomité is wel toegevoegd dat de bijwerkingen ook na de eventuele lancering in het oog moeten worden gehouden.

Wat op het eerste zich goed nieuws lijkt, vertaalt zich echter niet in koerswinst voor UCB (-0,6%, 77,26 euro). Analisten zijn dan ook grondig verdeeld. Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse zijn zonder meer positief omdat Evenity goed, snel en duurzaam blijkt te werken bij vrouwen die last hebben van botontkaling. Zij denken dat de verdere opvolging die het adviescomité aanraadt, geen grote impact zal hebben op het voorschrijfgedrag van artsen en ramen de piekverkopen op 1 miljard euro (50/50 te verdelen onder UCB en Amgen). Zij herhalen hun koersdoel van 84 euro en hun koopadvies voor UCB.

Veel kritischer is Stéphanie Put van Degroof Petercam. Amgen had voorgesteld om op de verpakking een waarschuwing te plaatsen dat Evenity het risico op een hartaanval of een beroerte kan doen toenemen, en het adviescomité kan daar in grote lijnen mee leven. De analiste denkt echter dat zo’n waarschuwing het commerciële potentieel van het product sterk zal beperken. Ze is ook bezorgd over UCB op langere termijn, omdat de verkoop van kernproducten in de komende jaren zal afnemen en de huidige pijplijn slechts beperkt potentieel heeft. Zij blijft bij haar ‘houden’-advies en koersdoel van 68 euro.

De analisten van UBS zitten daar ergens tussenin. Wegens de korte therapieduur van Evenity – een jaar – en de mogelijke waarschuwing op de verpakking ramen ze het potentieel op hoogstens 210 miljoen euro, wat zou neerkomen op 4 procent van de groepsomzet. Ze zien daarentegen veel meer muziek in een ander potentieel geneesmiddel tegen auto-immuunziekten, met name rozanolixizumab. Ze hebben voor UCB een koopadvies en een koersdoel van 90 euro.

Koersdoel

Sterkste daler in de Bel20 is Telenet . De kabel-, telecom- en mediagroep verliest 2,25 procent tot 39,02 euro. Volgens Ruben Devos van KBC Securities wordt 2019 een atypisch jaar voor het bedrijf, met de eerste vlakke winstgroei (op ebitda-niveau) sinds de beursgang in 2005. Het wordt bovendien een druk jaar op commercieel vlak. De zwaar beconcurreerde markt zal volgens Devos een barrière vormen voor de intrede van een vierde speler. Midden 2019 worden dan kabel en glasvezel opengesteld voor derden, waardoor Orange Belgium zijn ambities inzake bundels en breedband zal opschroeven en zijn concurrenten het vuur aan de schenen zal leggen.

Devos heeft zijn ramingen herzien en zijn waarderingsmultiple met 10 procent verlaagd. Dat brengt hem ertoe zijn koersdoel te verlagen van 46 tot 39 euro. Zijn advies blijft ‘houden’.

Bodem

Analiste Nathalie Debruyne van Degroof Petercam staat stil bij Balta (-0,3%,3,34 euro). Ze vraagt zich af of stilaan niet de bodem is bereikt voor de tapijtenfabrikant. Ze trekt haar advies op van 'afbouwen' tot 'houden'. Tegelijk laat ze haar koersdoel zakken van 5 tot 3,9 euro.

Balta heeft een jaar van ontgoochelende resultaten en slechte beursprestaties achter de rug. Er zijn nog steeds risico's, meent de analiste, maar ze lijken intussen ingeprijsd. In de VS levert Bentley Mills een gezonde bijdrage, terwijl in Europa de trend naar harde vloerbedekking een uitdaging blijft voor een zuivere zachtevloerspeler als Balta. De grote blootstelling aan de Britse markt kan wel problematisch worden door de brexit en ook de hoge schuldgraad (momenteel circa 3,9x) is niet zonder risico.

Debruyne komt tot een faire waarde per aandeel van 3,9 euro, wat neerkomt op een waardering die 15 procent lager is dan bij sectorgenoten. Gezien de lage visibiliteit op de kwartaalresultaten, het mogelijke gevaar voor de balans en het wachten op een nieuwe CEO is Balta hoogstens een 'houden'-advies waard, meent ze.