Euronext Brussel: geen glansrol voor Telenet

Met jaarcijfers die niet helemaal overtuigen en een videostreamingproject staat Telenet volop in de belangstelling. Euronav speelt in op de zwakte op de tankermarkt. ASIT biotech krijgt vier maanden respijt.

Voor de derde dag op rij gaan de Europese beurzen hoger. Gemiddeld winnen ze woensdag 0,5 procent. De verspreiding van het coronavirus in China lijkt te vertragen, al is er nog heel wat onzekerheid over de impact op de wereldeconomie. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde dinsdag voor de gevolgen als de ziekte, die nu officieel Covid-19 heet, zich elders in de wereld verspreidt.

De Brusselse beurs presteert in lijn met de rest van Europa. Omstreeks 12.45 uur noteert de Bel20 0,6 procent hoger op 4.176 punten. De bankaandelen zijn in vorm met 1,6 procent winst voor ING en 1,1 procent voor KBC. Sectorgenoot ABN AMRO publiceerde nochtans tegenvallende jaarresultaten.

Minder winst

Het grootste verlies in de korf is voor Telenet , dat 1,4 procent zakt tot 41,56 euro. Voor het eerst sinds de beursgang in 2005 boekte de kabel- en mediagroep minder winst dan het jaar voordien. De 2 procent lagere brutobedrijfswinst was onder meer te wijten aan het verlies van Mobile Vikings en Jim Mobile als klanten voor het huren van kabelcapaciteit. Beide stapten over naar Orange Belgium.

Volgens topman John Porter zal de rentabiliteit dit jaar verbeteren bij een stabiele omzet. De vrije kasstroom zou tussen 415 en 435 miljoen euro uitkomen. Dat is aan de lage kant, aangezien analisten gemiddeld op 432 miljoen euro mikten. Ook het dividend valt wat tegen: 1,87 euro per aandeel, 10 cent minder dan verwacht.

KBC Securities noemt de prognose van Telenet voor de operationele en vrije kasstroom 'teleurstellend'. Idem voor het dividend. 'Telenet keert in totaal 206 miljoen euro uit. Dat is met 53 procent van de vrije kasstroom binnen, maar aan de onderkant van de beloofde vork van 50 à 70 procent', zegt analist Ruben Devos. Hij handhaaft 'houden' en een koersdoel van 40 euro.

Ook David Vagman van ING is ontgoochelend over de guidance en de lager dan verwachte dividendpay-out. Zijn 'houden'-advies en koersdoel van 41 euro veranderen niet.

Samen met de jaarresultaten kondigde Telenet aan dat het eind dit jaar samen met DPG Media een Vlaams videostreamingplatform lanceert. Het lijkt de bedoeling een eigen antwoord te formuleren op het fenomeen van de 'kabelknippers' en dus een poging om een antwoord te formuleren op de continuë afbrokkeling van het aantal lucratieve klanten voor digitale televisie.

'Solide resultaten'

Veel beter worden de resultaten van Ahold Delhaize onthaald: het aandeel gaat 2 procent hoger naar 22,74 euro. De Nederlands-Belgische retailer kende een prima vierde kwartaal, waarin omzet en winst hoger uitkwamen dan verwacht. De groei was vooral te danken aan de Amerikaanse ketens Food Lion en Hannaford en aan de sterke groei van de onlineverkopen in de VS.

Over het hele jaar 2019 keert de groep een dividend van 0,76 euro per aandeel uit, wat 8,6 procent meer is dan over 2018. Topman Frans Muller stelt voor 2020 een onderliggende operationele winstmarge in het vooruitzicht die grosso modo in lijn is met 2019 (4,2%).

'Solide vierdekwartaal- en jaarresultaten', meent Alan Vandenberghe van KBC Securities, die zijn koopadvies en koersdoel van 26 euro behoudt. Ook Hans D’Haese van ING (kopen, koersdoel 22 euro) heeft het over sterke resultaten en bemoedigende vooruitzichten.

Eco-VLCC's

Het coronavirus heeft de tankermarkt zwaar verstoord - de Chinese vraag naar olie is fors gedaald - en daar maakt Euronav gebruik van om drie tankers bij te kopen tegen een interessante prijs. Het gaat om drie bestaande nieuwbouwcontracten voor Eco-VLCC’s die in aanbouw zijn bij Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering in Zuid-Korea. De supertankers zullen uitgerust zijn met scrubbers om de uitstoot te reinigen en met systemen om ballastwater te behandelen. Ze worden net voor het vierde kwartaal en in januari en februari volgend jaar opgeleverd. De financiering gebeurt volledig uit de beschikbare liquiditeit en met bestaande kredietlijnen.

Volgens analist Cédric Duinslaeger van KBC Securities betaalt Euronav voor de drie overgenomen nieuwbouwcontracten 'een zeer redelijke prijs'. Zijn advies blijft kopen, zijn koersdoel 13,50 euro. Het aandeel Euronav dikt 1,1 procent aan tot 9,26 euro.

De notering van ASIT biotech , die dinsdag werd opgeschort werd vanmorgen hervat. De rechtbank van koophandel in Luik heeft de aanvraag tot gerechtelijk akkoord goedgekeurd. Daardoor is ASIT biotech vier maanden lang beschermd tegen zijn schuldeisers en is het faillissement voorlopig afgewend.

De toekomst van het bedrijf is hoogst onzeker sinds in november bleek dat het belangrijkste kandidaat-geneesmiddel (tegen hooikoorts) zo goed als niets uithaalde. Het aandeel, dat na een decimering een speeltje voor speculanten is geworden veert 31,1 procent op tot 0,31 euro.