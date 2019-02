Euronext Brussel: geen nieuws, veel beweging

Op een licht hogere beurs komen de grootste bewegingen van ‘kleine’ aandelen waar er geen specifiek nieuws rond is. Ageas wordt beloond voor een verhoging van het dividend.

De Europese beurzen laten kleine winsten optekenen. De handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China lijken vooruitgang te boeken. Dat zegt althans president Trump, die zich ook bereid toonde de deadline van 1 maart desnoods op te schuiven. Die dag zouden bijkomende Amerikaanse importtatieven op 200 miljard dollar aan Chinese producten van kracht worden. De hoop op een oplossing voor het conflict stuurt onder meer de Europese autowaarden hoger. Mijnbouwers profiteren van het nieuws dat Glencore een aandeleninkoopprogramma gaat lanceren.

In Brussel noteert de Bel20 omstreeks 12.30 uur 0,1 procent hoger op 3.590 punten. Winsten van meer dan een procent zijn er voor Ontex (+1,55%), Telenet (+2,3%), Bpost (+1,9%) en Ageas.

De verzekeraar gaat 1,2 procent hoger tot 42,45 euro. In het vierde kwartaal kwam de nettowinst iets onder de verwachtingen uit door groter dan verwachte lasten in Azië. De aanhoudende malaise op de Aziatische beurzen dwong Ageas om waardeverminderingen te boeken op zijn investeringsportefeuille. Operationeel presteerde Ageas wel behoorlijk.

Over heel 2018 steeg de nettowinst van de groep van 623 tot 809 miljoen euro. Ageas trekt zijn dividend met 5 procent op tot 2,20 euro bruto per aandeel.

Analisten zijn vrij mild in hun oordeel. Colm Kelly van UBS wijst wel op de sterk verschillende prestaties per regio. Zo deden België en het VK het een pak beter dan verwacht, Azië en de rest van Europa dan weer minder. Hij verwachtte een vrij neutrale koersreactie en handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 46,50 euro.

‘De aandelenmarkten veroorzaakten een veel groter verlies in Azië dan verwacht, waardoor de resultaten onder de verwachtingen uitkwamen’, meent Bart Jooris van Degroof Petercam. Een ‘houden’-advies lijkt hem meer dan voldoende. Zijn koersdoel blijft 42 euro.

Handelsvolume

Voor de grootste koersbewegingen moeten we – zoals wel vaker – op de brede markt zijn. Nyrstar schiet 12,5 procent omhoog tot 0,51 euro. De zinkgroep, die een oplossing moet vinden voor zijn torenhoge schuldenberg, schoot maandag al 40,8 procent omhoog zonder nieuws. Dinsdag ging het 6,7 procent lager. Nyrstar is duidelijk de speelbal geworden van speculanten.

Een andere forse klimmer is Acacia Pharma, dat 11,9 procent bijwint tot 1,79 euro. Met ruim 251.000 stukken is het handelsvolume al drie keer groter dan het gemiddelde dagvolume. Dinsdag was de handel met meer dan 150.000 aandelen al bijna dubbel zo groot als gewoonlijk. Ook hier geen nieuws. De laatste persberichten van Acacia dateren van 28 en 22 januari. Beide gingen over Barhemsys, het potentiële geneesmiddel om postoperatieve misselijkheid en braken te behandelen.

In de andere richting gaat Hamon. De Waalse fabrikant van industriële schoorstenen en rookgaszuiveringssystemen verloor in de ochtendhandel tot 5 procent. Daarbij werd een koers van 0,294 euro aangetikt, nauwelijks boven het dieptepunt van 25 oktober vorig jaar, 0,29 euro. Intussen is het verlies gemilderd tot 1,3 procent op 0,305 euro.

Over Hamon was er wel nieuws. Uit de transacties van leidinggevenden op de website van de FSMA blijkt dat de familiale aandeelhouder van Hamon, de familie Lambilliotte, via twee vehikels weer een pakket aandelen heeft verkocht. In totaal gaat het om meer 333.000 aandelen, goed voor bijna 119.000 euro.

Onder meer door de crisis in de olie- en gassector heeft Hamon moeilijke jaren achter de rug. Het bedrijf moest verschillende kapitaalverhogingen doorvoeren, herstructureerde zijn activiteiten en kreeg een nieuw management, maar het echte herstel blijft voorlopig uit. In december stootte Hamon nog een niet-strategische activiteit af. De tak PHE (process heat exchanger) werd verkocht aan een Duitse groep.

Schuldgraad

MDxHealth maakt een flinke duik: het aandeel zakt 10,3 procent tot 1,418 euro. In een week tijd was de specialist in moleculaire diagnostica om prostaatkanker op te sporen 78,5 procent duurder geworden. Dit dankzij de publicatie van een hele reeks persberichten. Het ging onder meer om een partnerschap waardoor de test SelectMDx in Canada op de markt kan komen, om de voorstelling van gunstige data rond de prostaatkankertesten SelectMDx en ConfirmMDx op een kankersymposium in San Francisco en om de vervanging van CEO Jan Groen door Michael K. McGarrity.

Aedifica behaalde in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar 12 procent meer winst en bevestigde de eigen verwachting om het dividend op te trekken van 2,5 tot 2,8 euro. De meeste aandacht gaat echter naar de schuldgraad. Die was eind december gestegen tot 47,4 procent, maar door de overname van een zorgvastgoedportefeuille in het Verenigd Koninkrijk zitten we intussen zowat 10 procentpunten hoger. De vastgoedanalisten van KBC Securities ramen de schuldgraad zelfs rond 59 procent. Aangezien de rusthuisuitbater zijn schuldgraad liefst binnen de vork 50-55 procent wil houden, moet er dus iets gebeuren. Aedifica kan niet-kernactiviteiten verkopen, maar als het bedrijf verder wil groeien, komt er wellicht een kapitaalverhoging aan. Het aandeel noteert 0,4 procent lager op 81,70 euro.

Mithra (+2,5%, 26,40 euro), de Luikse specialist in geneesmiddelen voor vrouwen, breidt zijn actieterrein uit en gaat een innovatief hormonaal product ontwikkelen voor koeien. Het heeft daartoe een contract gesloten met CEVA, een van de grootste spelers in dierengeneeskunde. Er zijn geen financiële details bekendgemaakt.