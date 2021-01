Euronext Brussel: gesandwicht tussen twee Grieken

De Bel20 gaat mee onder in een wereldwijde verkoopgolf op alles wat niet als prul te boek staat. Vaccinzorgen en groeivertragingen vertroebelen het plaatje extra. Aan de uitersten van het Brusselse koerbord prijken twee Grieken.

De Bel20 ontkomt niet aan een wereldwijde verkoopgolf op 'mainstream'-aandelen. De koopjacht van een krijgsmacht retailbeleggers op rommelaandelen maakt 'klassieke' beleggers bloednerveus. De zogenaamde wallstreetbets-beleggers die via een gelijknamig forum op platform reddit raids op rommelaandelen plannen, dwingen hefboomfondsen om posities met winst te verkopen om hun shortverliezen te compenseren. Tel daarbij de grote vertragingen met de vaccinstrategie in Europa en een gloomy economisch plaatje en je komt bij 4,4 procent koersverlies voor de Bel20 sinds vrijdag.

De Bel20 moet 2,2 procent in het rood en duikt onder 3.600 punten. Vluchtwarenhuis Colruyt is donderdag het enige groene eilandje. Zelfs mede-zandzakje Proximus moet in het defensief.

Umicore is de sterkste daler en kent met zes procent verlies zijn zwaarste val in twaalf weken.

Brede markt

Het is het begin van het einde voor Sioen op de beurs. De technisch textielspecialist trapt zijn uitkoopbod op gang waarbij het voor 23 euro per aandeel van de beurs weg wil (can you blame them, in deze -euhm - roerige periode? #reddit). De aanvaardingsperiode voor het bod loopt tot 18 februari. Op 25 februari worden de resultaten bekendgemaakt.

Collega Kurt Vansteeland deed een deep dive in het prospectus en snorkelde dit rekenwerk op (zie kader).

Rekenen met Sioen en Sioen. Wanneer kan een uitrookbod? Het prospectus kunt u via deze link raadplegen. Het bod hangt af van twee voorwaarden: De familie moet na het bod 95 procent van de aandelen in handen hebben en ..

... de Bel20 mag niet meer dan 10 procent zakken tegenover de slotkoers van gisteren (3.614,96 punten). Met andere woorden: als Bel20 BEL20-1,93% onder 3.253,46 punten zakt tijdens het bod - in het huidige klimaat geen compleet van de pot gerukt scenario - mag de familie het bod intrekken, maar moet zij dat niet doen. Om na het overnamebod ook de resterende aandeelhouders te kunnen uitroken zijn er wettelijk twee voorwaarden nodig: De familie moet 95 procent van de aandelen in handen krijgen tijdens het bod. Er staan 19,78 miljoen stuks Sioen uit, dat zijn er dus 18,79 miljoen. De familie heeft nu al 12,91 miljoen aandelen in handen.

Daarbovenop moet de familie ook nog eens 90 procent van de 6,69 miljoen stukken die bij het brede publiek (de free float) zitten in handen krijgen. Dat is potentieel een zwaardere dobber en betekent feitelijk dat een uitrookbod maar kan als de familie 96,62 procent van aandelen in handen krijgt.

Twee Grieken roeren zich aan beide polen van het Brusselse koersbord. Cenergy een dochter van de Griekse metaalverwerker Viohalco levert 4 procent. Sinds een kabelfusie met Nexans afsprong zit het de producent van telecom- en energiekabels in een sukkelstraatje. Titan Cement is dan weer de Griekse adonis met een zeldzame koerswinst op het Brussels bord. Dat ThyssenKrupp afziet van de verkoop van zijn cementafdeling, en dus toch nog brood ziet in beton, geeft de Griekse cementmaker rugwind met een winst van 3,7 procent.

Voor Avantium is het plaatje bekaaider. Het bioplasticbedrijf duikt 7 procent lager naar 5,68 euro. Avantium trok in 2017 met vage plannen voor een droomfabriek naar de beurs en is sindsdien één seriële ontgoocheling. De al jaren uitgestelde fabriek - die nu in Delfzijl in plaats van Antwerpen moet komen - voor pef-flessen loopt verder vertraging op, leerde een persbericht gisteren. De financiering is nog altijd niet rond, mogelijk komt er meer duidelijkheid bij de publicatie van de jaarcijfers op 24 maart.

Die ontgoochelingen vertalen zich in een gedecimeerde beurskoers (zie grafiek). Vorig jaar was er wel een in het ijle opverende koers, toen een populaire Britse website een oud persbericht over kartonnen Coke-flessen recycleerde.

'Avantium had eind 2020 26 miljoen euro op de bank. Dat is volgens ons iets meer dan één jaar cash burn', stipt KBC-analist Wim Hoste aan die zijn verkoopadvies herhaalt. 'Maar het zal volgens vele jaren duren voor Avantium rendabel kan worden, zelfs een succesvolle fabriek van 5.000 ton zal namelijk niet volstaan voor break-even. En dus is het kristalhelder dat Avantium extra financiering nodig zal hebben, bovenop het geld dat nodig is voor de fabriek in Delfzijl'.

Colaflessen horen niet bepaald tot de gastronomische specialiteiten in de activiteitenportefeuille van Floridienne . De multi-holding met activiteiten die strekken van hommels tot gourmetvoeding, deed nabeurs twee zalm- en zeevruchtbedrijven van de hand te doen. Het verkoopt zijn meerderheidsparticipaties in SalmInvest en Gel Manche, twee verlieslatende dochters, voor een niet nader genoemd bedrag.

We verwelkomen deze deal', zegt analist Guy Sips van KBCS, 'omdat die meer focus zal brengen in de activiteiten rond feestvoeding.' Toch acht de analist het tijd voor een pauze na de 'stellaire koersprestatie' van de holding. Sips verlaagt het advies van 'opbouwen' naar 'houden'. Het koersdoel mag wel hoger van 285 euro naar 365 euro. De huidige koers bedraagt 395 euro.