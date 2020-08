Euronext Brussel: give a dog a Bone

Op een makke Brusselse beursdag gooit de Waalse overheid het noodlijdende Bone Therapeutics een bot toe. Nog op de brede markt viert Genkyotex het einde van zijn platte beurscarrière met een knal.

Het kan niet alle dagen feest zijn. Na een vierdaagse winstreeks moet de beurs van Brussel in het verweer. De Bel20 verliest 0,4 procent tot 3.453 punten.

In de graadmeter neemt Telenet het voortouw. Het Mechelse telecombedrijf heeft nu toch een akkoord gevonden met Eleven Sports over de uitzendrechten van het Belgisch voetbal. Daardoor hoeven Telenet-klanten niet van provider te veranderen om het nieuwe voetbalseizoen te kunnen volgen.

De telecomprovider kreeg nog meer goed nieuws: de Europese Commissie geeft groen licht voor zijn plannen voor de uitrol van een Vlaams Netflix. Telenet werkt samen met VTM-eigenaar DPG Media aan het betalende kijkplatform Streamz.

Telenet wint 1,4 procent naar 32,86 euro.

Galapagos is geen kleintje meer, dat weten we al langer. De status en de slagkracht van het bedrijf worden opnieuw bewezen in een partnerschap dat de biotecher aankondigt met Scipher Medicine. Galapagos verwerft de rechten op een deel van de pijplijn van het Bostonse biotechbedrijf in een samenwerking rond inflammatoire darmziekte (IBD). Galapagos zal in ruil mijlpaalbetalingen betalen. De omvang van de deal werd niet bekendgemaakt. Scipher is niet beursgenoteerd.

Galapagos noteert stabiel op 160,1 euro.

Ageas valt ten prooi aan winstneming. De verzekeraar rukte deze week stevig op onder meer dankzij een koopadvies van het beurshuis Berenberg op woensdag. Beleggers vinden het tijd voor een adempauze.

De verzekeraar is de rode lantaarn in de sterindex: -1,5 procent.

Brede markt

Sipef kwam met resultaten voor de eerste jaarhelft waarin het een bemoedigende prognose meegaf. Covid-19 speelt geen rol van betekenis en dankzij de klimmende palmolieprijs mikt de plantagegroep nog dit jaar op zwarte cijfers.

Sipef opende met een min, maar wist tegen de middag recht te krabbelen nadat analisten hun licht hadden laten schijnen op de cijferset.

'De resultaten komen licht onder de verwachting uit', zegt analist Frank Claassen van Degroof Petercam. 'Maar de stijgende palmolieprijs zit nog niet verrekend in de koers', stipt de analist aan. De beurs waardeert Sipef op 9.000 dollar per hectare, wat in historisch perspectief erg goedkoop is. 'Tegen de huidige palmolieprijs zou dat eerder 11.000 dollar per hectare moeten zijn', rekent Claassen uit.

De analist herhaalt dan ook zijn koopadvies en geeft een koersdoel van 58 euro.

Sipef noteert vlak op 46,10 euro.

Bone Therapeutics rukt op nadat het van de Waalse overheid een bot krijgt toegeworpen. Het ontvangt een krediet van 1 miljoen euro om zijn fase-3 studie naar JTA-004, een kandidaat-geneesmiddel tegen knieartrose, verder te zetten. Dat overheidsinfuus zal lang niet volstaan om de geldnood van Bone af te dekken. Maar elke eurocent is welkom: de cash dreigt tegen eind september op te raken. Bone Therapeutics verwacht dat het dit jaar 15 à 17 miljoen euro cash zal opbranden en zoekt in ijltempo nieuwe geldschieters.

De markt speculeert al de hele week op een goede afloop voor de specialist in celtherapie. Bone rukt met 6 procent op en dikte sinds maandag met 12 procent aan.

Genkyotex , een aandeel dat weinig potten brak in zijn zesjarige beurscarrière, verlaat de beurstabellen. Het Franse biotechbedrijf wordt ingelijfd door het Zweedse biotechbedrijf Calliditas. De Zweden bieden 2,80 euro per aandeel in cash. Een bod dat vermeerderd kan worden als Genkyotex' kandidaat-middel tegen levercirrose de nodige mijlpalen behaalt. Het gaat dan onder meer om positieve testresultaten in fase 3 en een goedkeuring van de Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA.

In het gunstigste scenario kan het bod met 4,80 euro per aandeel stijgen. Genkyotex rukt met 29 procent op naar 2,83 euro: het bewijs dat beleggers toch vooral waarde hechten aan het bod in cash en niet zozeer aan de rechten die in het slechtste geval waardeloos zijn.