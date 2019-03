Euronext Brussel: groene scheuten bij Greenyard, dreigende verwatering bij Nyrstar

De 'schuldenzondaars' van de Brusselse beurs staan vrijdag in de kijker: het reorganisatieplan van Greenyard krijgt applaus, Nyrstar gaat onderuit nu het bedrijf zelf aandeelhouders waarschuwt voor een forse verwatering.

De Europese beurzen zijn vrijdag in goeden doen en klimmen gemiddeld 1,2 procent. Het Britse parlement wil dat de brexit wordt uitgesteld zodat er tijd vrijkomt om alsnog een scheidingsakkoord goed te keuren. De zorgen over een groeivertraging zijn ook wat afgenomen. Onder meer zakenbank Morgan Stanley breekt een lans voor Europese aandelen.

In Brussel stijgt de Bel20 omstreeks 13 uur met 0,8 procent tot 3.639 punten. De grootste winsten zijn voor de telecomaandelen: Telenet wint 1,9 procent en Proximus 1,8 procent. De twee telecomspelers zijn deze week allebei circa 5 procent gestegen.

De jaarresultaten van GBL waren maar zozo en dat is aan de koers af te lezen: de holding zakt 0,3 procent tot 86,02 euro. Het moeilijke beursjaar resulteerde in een forse daling van de intrinsieke waarde. Toch trekt de holding traditiegetrouw het dividend op van 3 tot 3,07 euro per aandeel.

KBC Securities handhaaft het ‘bijkopen’-advies en koersdoel van 94 euro. De analisten wijzen op de beperkte schuldenlast en de sterke liquiditeitspositie, waarmee GBL snel kan schakelen. Zij vinden dat de holdinghet verdient om met een kleinere korting op de intrinsieke waarde (momenteel 24,9%) te noteren. ING-analist Maxime Stranart had een positieve koersreactie verwacht, maar die blijft dus uit. Hij heeft voor GBL een koopadvies en een koersdoel van 96 euro.

Franse rusthuizen

Ackermans & van Haaren stijgt 1,5 procent tot 137,80 euro. De Antwerpse investeringsmaatschappij verkoopt haar Franse rusthuistak HPA aan DomusVi, een grote Franse speler in die sector. AvH ontvangt 165 miljoen euro cash en realiseert een meerwaarde van 105 miljoen euro. HPA is het moederbedrijf van Residalya, dat een netwerk van 35 private rusthuizen uitbaat.

KBC Securities-analisten Cédric Duinslaeger en Joachim Vansanten ramen de impact van de verkoop op de netto actiefwaarde op 2,3 procent. Aangezien de huidige koers 10 procent opwaarts potentieel biedt tot hun onveranderd koersdoel van 150 euro, laten ze hun advies stijgen van ‘houden’ naar ‘bijkopen’.

Koersdoelen

Brederode (+2,2%, 59,80 euro) kwam donderdagavond met sterke resultaten, in het bijzonder voor zijn private equity-portefeuille. De netto-actiefwaarde steeg met 8,5 procent jaar op jaar tot 68,59 euro per aandeel eind 2018. De nettowinst steeg met 7,2 procent tot 182 miljoen euro, ondanks het moeilijke beursjaar.

Analisten Joachim Vansanten en Cédric Duinslaeger van KBC Securities ramen de netto-actiefwaarde momenteel op 74,9 euro per aandeel. Dat betekent dat Brederode bij de huidige beurskoers met een korting van 21,9 procent noteert, wat aanzienlijk meer is dan de discount van 15,4 procent van de gemiddelde Brusselse holding. Gelet op het sterke track record van Brederodes private equity-portefeuille trekken de analisten hun koersdoel op van 55 naar 60 euro. Hun advies blijft wel ‘houden’.

Een gelijkaardige reactie zien we bij Degroof Petercam. Analist Stefaan Genoe gaat de komende dagen de faire waarde van Brederodes beursgenoteerde portefeuille stuk voor stuk herberekenen. Door voor de eerste 2,5 maanden van 2019 een prestatie van 7,5 procent toe te passen op de beursgenoteerde portefeuille en van 2,5 procent op de private equity-belangen, komt hij tot een netto-actiefwaarde van 72 euro per aandeel. Door hierop een korting van 15 procent toe te passen, komt hij tot een nieuw koersdoel van 62 euro, tegen 57 euro voorheen. Zijn advies blijft 'houden'.

Verwatering

In een korte mededeling meldde Nyrstar dat het de betaling van de intrestcoupon op zijn obligatieleningen, goed voor 31,6 miljoen euro, uitstelt. De zinkgroep kan dat doen omdat een respijttermijn van 30 dagen is voorzien. Het uitstel toont wel aan hoe sterk het water Nyrstar aan de lippen staat.

Nyrstar waarschuwt ook dat 'het economisch effect van de herstructurering voor de aandeelhouders' zal resulteren in 'een heel aanzienlijke verwatering'. Gezien de hoge schuldenberg en de sterk gedaalde koers wordt dat algemeen verwacht, maar het is voor het eerst dat Nyrstar het zelf met zoveel woorden zegt. Het aandeel verliest 10,2 procent tot 0,3756 euro.

Conserven

Greenyard heeft zijn ‘Transformatieplan’ klaar, dat het fruit- en groenteconcern weer in een groene vallei moet loodsen. De herstructurering omvat het schrappen van 422 banen en de verkoop van fabrieken. Daarnaast wil Greenyard ook de Prepared-divisie (conserven maar ook soepen en sauzen) in de etalage zetten. Dat alles is nodig om de schuldgraad naar beneden te krijgen.

Het plan zou de recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) in het volgende boekjaar 2019/2020 met 20 miljoen euro moeten verbeteren en in 2020/2021 met 44 miljoen euro. In het volgende boekjaar (2020/2021) hoopt Greenyard weer een rebitda van meer dan 100 miljoen euro te bereiken.

Volgens Fernand de Boer van Degroof Petercam brengt het plan meer vertrouwen rond de balans, maar is er nog steeds onzekerheid rond het aandeel. Greenyard broedt immers op een kapitaalverhoging.