Euronext Brussel: heb je wel gehoord van de zevensprong?

Barco splitst zijn aandeel in zeven en ziet zich daar rijkelijk voor beloond. TINC duikt in data-opslag. Econocom erodeert qua omzet, niet qua winst.

Een regenachtige 1 juli: de start van de zomervakantie en van een gloednieuw beurskwartaal. Eentje met large shoes to fill. Het vorige kwartaal werd tegen ieders verwachting een ijzersterke driemaandse met een kwartaalwinst van 17 procent voor de Bel20 .

De sterindex breit woensdag meteen een vervolg aan het superkwartaal. De index opende vlak maar zag zijn winst in de voormiddag toenemen naar 0,5 procent tot 3.355 punten, onder meer dankzij een hoopgevend PMI-cijfer uit de industrie in de eurozone.

Bel 20

Hebt u wel gehoord van de zevensprong? Indien het antwoord nee is, verslikte u zich vanochtend aardig in uw koffie bij de aanblik van de koers van Barco . De Kortrijkse beeldvormingsgroep splitst zijn aandeel in zeven waardoor het van een slotkoers van 157 euro gisteren naar een koers van 23 euro vandaag trekt. Beleggers krijgen voor hun geld dus zeven keer meer aandelen.

Zevensprong - Sesamstraat

De ingreep, bedoeld om het aandeel meer toegankelijk te maken en om de liquiditeit van de handel in Barco te verhogen, werpt meteen vruchten af. Barco danst zich op de tonen van het toepasselijke kinderliedje ('ze zeggen dat ik niet dansen kan maar ik kan dansen als een edelman') naar de koppositie in de Bel20 met een koerswinst van 5,3 procent naar 23,76 euro.

Colruyt neemt een belang van 65 procent in Daltix, een Antwerps databedrijfje dat een platform ontwikkelde voor realtime inzichten in prijzen, promoties, productinformatie en assortiment.

Er werden geen financiële details bekendgemaakt, maar het lijkt een goeie fit, zegt beurshuis Kepler Cheuvreux. Het beurshuis brengt in herinnering dat Colruyt structureel sterk investeert in IT-opslossingen (onder meer elektronische prijsbordjes op de schappen), marketing en data-analyse.

Colruyt verliest 0,47 procent.

Brede markt

Ook Tinc sluit een interessante deal in de datasector. Het enige infrastructuurfonds dat de Brusselse beurs rijk is, neemt een meerderheidsbelang in Datacenter United, een specialist met drie eigen datacentra in de haven van Antwerpen en Brussel. Tinc neemt een meerderheidsbelang in het bedrijf en gaat bijkomend investeringen, goed voor een totaal investeringsbedrag van 12 miljoen euro.

'De Covid-crisis illustreert meer dan ooit het belang van goede en wijd beschikbare digitale infrastructuur', aldus Tinc-CEO Manu Vandenbulcke. Datacenter United zal onmiddellijk bijdragen aan de winst.

'We vinden dit een interessante transactie die aantoont dat TINC de wil en de daadkracht toont om nieuwe investeringsopportuniteiten te identificeren en te sluiten in uitdagende tijden', aldus analist Joachim Vansanten. 'Ook de verbreding van de portefeuille is positief'.

De analist hanteert een houdadvies met een koersdoel van 14 euro. Tinc wint 1,94 euro naar 13,14 euro.

Econocom klopte nabeurs overuren en stuurde dinsdagavond niet minder dan vier persberichten uit. Naast de afronding van de verkoop van de afdeling EBC, de invoering van het dubbel stemrecht, en een update over het uitstaande kapitaal, kwam de IT-dienstverlener met een aangepaste vooruitblik voor de eerste jaarhelft.

Die had als boodschap dat de omzet in de eerste jaarhelft onder het peil van de eerste jaarhelft in 2019 zal liggen, maar dat de bedrijfswinst op peil zal blijven. In de eerste helft van vorig jaar draaide de IT-dienstverlener 1,24 miljard omzet en 39 miljoen euro bedrijfswinst.

Ondanks de ongehavende winst trimt KBCS het koersdoel van de IT-dienstverlener van 3,2 naar 2,7 euro bij een ongewijzigd koopadvies. 'Econocom zit in het midden van een omvangrijke herstructurering met de verkoop van een aantal niet-kernactiviteiten. Die oefening kan aanzienlijke waarde vrijmaken. Maar door Covid-19 loopt het proces van desinvesteringen wellicht vertraging op waardoor we overgaan tot een meer ingetogen koersdoel', zegt analist Thomas Couvreur.

Econocom opende met winst maar wist die niet te behouden en zakt 1,7 procent naar 1,76 euro.

Recticel heeft de dubbele deal die het op 6 april aankondigde met succes afgerond. Pro memorie: het betreft de verkoop van een belang van 51 procent in zijn afdeling auto-interieurs aan de durfkapitaalgroep Admetos. De resterende participatie kan het Wetterse bedrijf via een optiestructuur vanaf 2024 van de hand doen. Daarnaast verkocht Recticel zijn belang van 50 procent in de joint venture Eurofoam, een maker van soepelschuimen, aan zijn Oostenrijkse partjer Greiner.

De deal brengt 210 miljoen euro op waardoor Recticel zo goed als schuldenvrij wordt. Recticel, dat in de jongste weken al mooi in het koopmandje lag, sterkt nog eens met 1,52 euro aan naar 8,02 euro.