Euronext Brussel: heden en toekomst bij UCB

De Brusselse boekt tegen de trend in winst, met dank aan sterkhouders UCB en KBC.

Tegen de Europese trend - waar in het spoor van Wall Street gisteren de vrees voor een hogere rente weer even terug van weggeweest is - gaat de Bel20 0,5 procent hoger naar 3.973 punten. Een klim die louter te danken is aan KBC en UCB, die elk 15 punten winst voor de Bel20 aanleveren.

Na een nog aarzelende start noteert UCB 5,7 procent hoger op 69,64 euro. Dat heeft twee redenen. Eén het heden. Berenberg merkt op dat de nettowinst in het tweede halfjaar een stevige 30 procent boven de verwachtingen lag. Operationeel kwam de winstmarge één jaar vroeger dan gepland boven 30 procent uit.

Twee: de toekomst. En vooral de vraag hoe de biofarmaciegroep na de tegenvaller met het potentiële osteoporosemiddel Evenity ook in het komend decennium omzetgroei en winstmarge op peil kan houden, eenmaal de patenten op huidige sterkhouders als Cimzia verstreken zijn. Op eigen kracht zal dat moeilijk zijn, hoe beloftevol de testresultaten voor het middel tegen ochtendstijfheid bimekizumab ook zijn.

Daarom is er bij analisten applaus voor de boodschap bij CEO Jean-Christophe Tellier dat er ook naar overnames gekeken wordt om de pijplijn aan te vullen. 'We zagen daar al een eerste indicatie van begin dit jaar, toen UCB genoemd werd als één van de potentiële bieders op Acorda Therapeutics', stipt Degroof Petercam-analiste Stéphanie Put aan.

Nadat beleggers bij de publicatie van nochtans beter dan verwachte cijfers over het eerste, tweede en derde kwartaal het aandeel KBC telkens lager hadden gestuurd, is het de vierde keer wél raak. KBC boekt een spurtje van 2,8 procent naar 75,46 euro.

Dit niet alleen door de iets beter dan verwachte cijfers (dat was de vorige drie keer dus ook al het geval, zonder applaus van de belegger), maar ook omdat de groep voor het eerst sinds 2007 aandelen inkoopt en zo samen met het dividend de facto bijna 60 procent van de jaarwinst naar de aandeelhouders laat vloeien.

ING-analist Albert Ploegh handhaaft zijn 'kopen'-advies en wijst op het feit dat KBC tegenover de sectorgenoten niet langer een extra kapitaalbuffer nodig acht. Daardoor is het streefdoel voor de kernkapitaalratio nu - inclusief een 'marge' van 2 procentpunt voor fusies en overnames - 16 procent, tegenover eerder 16,6 procent.

'Dat is geen verrassing en ook geen grote wijziging, maar niettemin is de boodschap positief', merkt Ploegh op. Logisch: een lagere doelstelling voor het kernkapitaal wil zeggen dat er in de toekomst potentieel meer cash naar de aandeelhouders kan vloeien.

De grootste daler in de Bel20 is Ontex . De luierfabrikant krijg een tik van 4,4 procent naar 23,88 euro. De aanleiding is een somber rapport van Goldman Sachs. Het beurshuis zet Ontex op de verkooplijst en verlaagt het koersdoel van 26 naar 22 euro.

Het verkoopadvies vloeit voor uit de stevige winstwaarschuwing eerder deze maand. Daardoor is het aandeel Ontex nu naar het laagste peil in drie jaar weggezakt.

Degroof Petercam blijft na de jaarcijfers van zink- en metalenspecialist Nyrstar op een 'houden'-advies, met koersdoel van 6 euro. Analist Frank Claassen blijft sceptisch: 'De ebitda (brutobedrijfswinst, red.) bleef in het vierde kwartaal duidelijk onder de verwachtingen', klnkt het.

'We zien geen verbetering van kwartaal op kwartaal in de ebitda: 43 miljoen in het vierde kwartaal, 51 miljoen in het derde. Dit weerom zwakke kwartaal test de geloofwaardigheid van de belofte om de ebitda in 2018 en 2019 duidelijk te verbeteren. De doelstelling in 2018 al een positieve vrije kasstroom te realiseren is volgens ons te ambitieus, gelet op de zwakke dollar en druk op de verwerkingslonen (de vergoeding die smelters van mijnbouwers ontvangen om erts tot zinkconcentraten te verwerken, red.). Het gevolg is dat de nettoschuld mogelijk blijft oplopen, tot meer dan 5 keer de ebitda eind 2018.'

Die scepsis wordt na de stevige remonte van de voorbije maanden blijkbaar door een aantal beleggers gedeeld. Nyrstar noteert 5,7 procent lager op 6,30 euro.