Euronext Brussel: herrie in het telecomhok

Een nieuw voorstel voor de groothandelsprijzen voor kabeltoegang zet kwaad bloed bij Orange Belgium en doet Telenets hart harder kloppen. Care Property krijgt lof voor een flinke zorgvastgoeddeal.

Na twee positieve sessies zetten de Europese beurzen woensdag een stap terug. Omstreeks 12.30 uur verliezen ze gemiddeld 1,5 procent. De Europese ministers van Financiën zijn er de voorbije nacht niet in geslaagd een gezamenlijk antwoord te vinden op de door het coronavirus veroorzaakte economische crisis. Daarnaast waren er sombere economische vooruitzichten voor Duitsland en Frankrijk. De Banque de France verwacht een krimp van 6 procent van ‘s lands bbp in het eerste kwartaal. De voornaamste vijf Duitse economische onderzoeksinstituten denken dat de Duitse economie dit jaar met 4,2 procent zal krimpen.

Het verlies van de Bel20 blijft beperkt tot 0,25 procent op 3.025 punten. Tegenover flinke verliezen voor ING (-3,65%) en AB InBev (-1,9%) staan stevige winsten voor Telenet, Aperam en Colruyt (+3,7%). Bierbrouwer AB InBev lijdt onder een coronawaarschuwing van concurrent Heineken, die zijn jaarprognose introk.

Aperam (+3,9%, 22 euro) kreeg een koopadvies opgeplakt door Stijn Demeester. Hoewel de inoxproducent net als andere cyclische bedrijven enkele moeilijke kwartalen voor de boeg heeft, weet de ING-analist heel wat zaken te appreciëren: de rotsvaste balans, het gedisciplineerde management en de bewezen track record van kosten- en cashcontrole. Aperam is bovendien uitstekend geplaatst om te profiteren van het herstel eens de coronacrisis voorbij is, meent hij. Zijn koersdoel blijft op 26 euro staan.

Colruyt profiteert dan weer mee van de positieve kwartaalupdate die Ahold Delhaize dinsdagavond uitstuurde. Door de hamsterwoede, zowel in de VS als in Europa, is de omzet van de Nederlands-Belgische groep in het eerste kwartaal met circa 15 procent gestegen. Bovendien zal de onderliggende operationele winstmarge naar verwachting hoger uitkomen dan vorig jaar.

Ahold Delhaize herhaalt zijn winstprognose voor 2020 en verwacht zelfs dat de vrije kasstroom hoger zal uitkomen dat de eerdere guidance van 1,5 miljard euro doordat bepaalde investeringen wellicht zullen uitgesteld worden vanwege het coronavirus. Het bedrijf bouwt echter ook voorzichtigheid in, onder meer omdat heel wat werd geïnvesteerd in het veilig winkelen en werken in deze coronacrisis. Het aandeel zakt 1,3 procent tot 22,29 euro. Ahold Delhaize kreeg nochtans een lovend rapport en een hoger koersdoel van Jefferies.

Groothandelstarieven

Het meest rumoer is er in de telecomsector. De CRC, het overlegorgaan van de telecom- en mediaregulatoren in ons land, publiceerde dinsdagavond een ontwerpbesluit over nieuwe groothandelstarieven voor toegang tot de kabel. De nieuwe tarieven vallen een pak hoger uit dat deze die midden vorig jaar naar voor werden geschoven.

Dat is slecht nieuws voor Orange Belgium , dat alleen een mobiel netwerk heeft en voor zijn vastelijnaanbod afhankelijk is van de kabel. Het bedrijf beklaagde zich al in een persbericht over de nieuwe berekening en waarschuwt dat de hogere tarieven mogelijk gevolgen kunnen hebben voor zijn productaanbod. Orange Belgium zakt 5,3 procent tot 15,84 euro.

Voor Telenet (+4,7%, 35,96 euro) zijn de nieuwe tarieven wel goed nieuws. De telecom- en mediagroep liet dinsdagavond bovendien weten een nieuw wentelkrediet van 510 miljoen euro met een looptijd van 6,2 jaar te hebben afgesloten dat bestaande wentelkredieten vervangt. Hiermee bedraagt de totale liquiditeitsbuffer nu 555 miljoen euro, bovenop de 101,4 miljoen euro die eind vorig jaar in kas was.

Over de hogere kabeltarieven merkt ING-analist David Vagman op dat de Belgische telecomwaakhond BIPT blijkbaar het geweer van schouder heeft gewisseld. In plaats van de concurrentie te stimuleren lijkt het BIPT nu vooral investeringen (in het netwerk) te willen begunstigen. Wat dan weer een aanmoediging lijkt te zijn voor Proximus om zijn FTTH-netwerk te realiseren (het laatste stukje glasvezelverbinding tot bij de klant, red.). Vagman ziet een duidelijk negatieve impact voor Orange Belgium, terwijl de nieuwe tarieven erg positief zijn voor Telenet maar ook voor Proximus (-0,3%, 20,44 euro).

Dividend in schijfjes

Ageas gaat 0,7 procent vooruit naar 34 euro. De verzekeraar kondigde vanmorgen aan het voorgestelde dividend van 2,65 euro bruto per aandeel ook effectief uit te keren, maar wel op een bijzondere manier. Hij houdt zo rekening met de recente aanbevelingen van de Nationale Bank.

Als de algemene vergadering van 20 mei ermee instemt, komt er een eerste dividendbetaling van 0,27 euro. In de loop van de maand oktober zal Ageas een andere AV bijeenroepen die dan moet beslissen over de uitbetaling van een tussentijds dividend van 2,38 euro per aandeel. Ageas gaat ook door met het lopende aandeleninkoopprogramma ter waarde van 200 miljoen euro, waarvan op 3 april al circa 137 miljoen euro was gerealiseerd.

Bart Jooris heeft begrip voor de betaling van een eerste deel van het jaardividend, maar is verbaasd dat het inkoopprogramma wordt voortgezet. Hij is zijn ramingen voor Ageas aan herbekijken en zet daarom zijn rating en koersdoel ‘under review’. Bij Kepler Cheuvreux zakt het koersdoel van 44 tot 35 euro en blijft het advies ‘afbouwen’.

Historische deal

Care Property Invest (+4,1%, 29 euro) kondigde dinsdagavond de overname van drie woonzorgcentra aan voor een totaal bedrag van 86,9 miljoen euro. De centra liggen in Laken, Lennik en Westende. Samen zijn ze goed voor 366 woongelegenheden plus 22 wooneenheden in assistentiewoningen.

‘Een grotere deal dan we hadden verwacht’, zeggen de vastgoedanalisten van KBC Securities. De portefeuille van CP Invest dikt inderdaad met 13,4 procent aan. Het rendement van 4,3 procent is minder hoog dan het gemiddelde van de portefeuille (5,15%) maar daar staan een zeer lange huurtermijn, een kwalitatieve huurder en jonge gebouwen (gemiddeld 5,7 jaar) tegenover.

Wido Jongman en Joachim Vansanten trekken hun ramingen op en hebben hun financieel model bijgewerkt. Hun koersdoel stijgt van 28 naar 35 euro en hun advies gaat van ‘houden’ naar ‘kopen’.