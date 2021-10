Euronext Brussel: het diepe water tussen Rossem-Ipmde en Kortrijk

De Bel20 is woensdag aanvoerder in Europa dankzij AB InBev.

Terwijl Barco met lede ogen moet toezien hoe materiaalschaarste het omzetherstel bemoeilijkt, kan WDP zich dankzij de bijhorende inflatie beginnen heugen over hogere huurtarieven.

De Bel20 is woensdag de outperformer in Europa. De Brusselse index wint 0,62 procent naar 4.226 punten en overtroeft daarmee ruimschoots een stijging van 0,1 procent voor de Euro Stoxx 50.

AB InBev is de gangmaker van dienst. De bierreus veert terug van een meerjarig dieptepunt en zet na een beroerde veertiendaagse weer koers naar 49 euro, nog altijd ruim een derde onder zijn precoronaniveau. Woensdag lukt een winst van 2 procent naar 48,7 euro.

De eerste eredame is WDP dat ondanks een uitmuntende klim en een stevige waardering toch nog munt kan slaan uit resultaten. Dit jaar alleen al boekte de logistiekvastgoedspeler 590 miljoen euro latente meerwaarde op zijn portefeuille. Dat is meer dan de beurswaarde van het hele bedrijf zowat 8 jaar geleden. Die meerwaarde vloeit voort uit de sterk groeiende e-commerce, die sinds de pandemie een turbo kreeg opgezet.

'De reële waarde van de portefeuille bedraagt nu 5,6 miljard en wijst op de kracht van de logistieke markt, vooral België in Nederland', zegt de analiste Francesca Ferragina van ING. 'De loan-to-value (verhouding tussen de lopende kredieten en de waarde van het vastgoed, red.) is met 37,9 procent ook uiterst degelijk.'

De groei van de huurtarieven is met 1,4 procent in het voorbije kwartaal wat vlakjes door de lage huurindexering, zegt Charles Boissier van UBS. 'Maar naarmate de inflatie toeneemt, zullen ook de huurprijzen die WDP ontvangt beginnen stijgen', voorspelt de analist.

WDP stijgt met 1,1 procent naar 38,74 euro. Minus de schulden beloopt de nettoactiefwaarde nu 17,40 euro per aandeel. En dus impliceert de beurskoers, een premie van ruim 120 procent. 'Die hoge waardering heeft te maken met het hoge rendement op het eigen vermogen', tweet vastgoedanalist Gert De Mesure. 'Geen enkele gvv doet beter.'

In Kortrijk kunnen ze alleen maar dromen van de rugwind die het vastgoedbedrijf uit het Wolvertemse gehucht Rossem-Impde te beurt valt. Barco kan er eindelijk vraagherstel aankondigen nadat het coronavirus de eindmarkten (cinema's, operatie- en vergaderzalen) lamlegde. Maar dat vraagherstel wordt in de kiem gesmoord door een nieuwe kwelduivel: een prangend materialentekort. Een tekort aan met name microchips bemoeilijkt de leveringen en hapt een stevig deel uit de kwartaalomzet.

Barco boekte in het derde kwartaal 187 miljoen euro omzet (+12%) en haalde voor 225 miljoen euro nieuwe bestellingen (+43%) binnen. Daarmee scoort het techbedrijf ruim onder de analistenprognoses. Zij mikten gemiddeld op 200 miljoen kwartaalomzet en 237 miljoen bestellingen.

Toch zien analisten een zilveren randje. 'Barco's draadloze vergadertool Clickshare timmert aan een comeback', leert Kepler uit de resultaten. 'Hoewel de omzetcijfers teleurstellen, lijken de onderliggende trends te bevestigen dat het 'back-to-cinema en back-to-officeherstel' intact is. Covid houdt echter langer aan dan verwacht in Azië en veroorzaakt problemen met de toeleveringsketen.' Kepler geeft een koopadvies met een koersdoel van 25 euro.

'Voor ons ligt de grootste teleurstelling in Healthcare', zegt analist Guy Sips van KBC Securities. 'De verkoop wordt daar serieus geïmpacteerd door tekorten voor diagnostica- en chirurgische systemen.' Op basis van die kraptes verlaagt KBCS het koersdoel naar 20 euro bij een houdadvies.

'De resultaten zijn zwak, de outlook bemoedigend', schrijft Marc Hesselink van ING. 'Om de outlook - een midcijferige omzetgroei - te halen, zal Barco zal in het vierde kwartaal een omzet van 250 miljoen moeten halen', becijfert de analist. Dat betekent een groei van 35 procent op kwartaalbasis en 30 procent op jaarbasis. 'We geloven dat dit mogelijk is, gesteund door een orderboek dat op recordhoogte staat, maar de aanvoerkraptes vormen risico's'. ING geeft een houdadvies met koersdoel van 20 euro.

Dag- en swinghandelaars konden woensdag hun voordeel doen met de beeldvormingsgroep. Barco kon een stevige verliesopening (-7%) straf omzetten in een winst van 0,6 procent naar 18,6 euro. Dat is nog altijd een lichtjaar verwijderd van zijn precoronakoers van ruim 33 euro.

Ontex kan erover meepraten. De luierproducent moet het hoofd bieden aan stevige kosteninflatie. In de aanloop naar de kwartaalupdate van volgende week donderdag knipt het beurshuis Jefferies (opnieuw) in de winstprognoses voor de Oost-Vlaamse multinational. Analist Martin Deboo verwacht nog een winst van 0,59 euro per aandeel dit boekjaar. Eerder lag de lat op 0,67 euro. Voor 2022 daalt de winstprognose van 0,90 naar 0,83 euro.

'Net als de rivaal Essity kampt Ontex met een ongeziene kosteninflatie voor houtpulp en oliederivaten', zegt Deboo. 'Het gevolg is dat die kosteninflatie alle vroege voordelen van het in juni aangekondigde besparingsplan zal opslorpen.'

Toch is er ook goed nieuws, merkt Deboo op. 'De schikking die Ontex voor Hypermarcas (de niet renderende Braziliaanse overname, red.) ontving, is op 1 oktober op de bankrekening gestort en is zeer welgekomen om de hoge schuld te verlichten'.

Ontex verliest 1,7 procent naar 8,9 euro.