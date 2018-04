Euronext Brussel: het glas is halfleeg

In Europa zakt alleen de Brusselse beursindex. De Brusselse aandelenkorf komt niet van de grond omdat bierreus AB InBev zakt.

De Europese beurzen gaan er een half procentje op vooruit, maar dat is anders in Brussel. De Bel20 noteert pal op het nulpunt en zakte er zelfs af en toe even onder. Een dagwinstje uit de brand slepen is niet gemakkelijk als een van de belangrijkste aandelen in de korf bijna een procent zakt. De brouwer AB InBev - dat veruit de grootste beurswaarde van Brussel heeft en bijna 12 procent van de index uitmaakt - verliest maandag 0,8 procent. De sterkste daler is het Franse nutsbedrijf Engie, dat zelfs nog ietsje meer weegt dan AB InBev.

Voor de eigenaars van AB InBev is het glas al een tijdje halfleeg, terwijl de beurzen een mooi parcours aflegden in de voorbije vijf jaar. Analisten wijzen nochtans alleen maar naar boven: het drukst gevolgde aandeel van de Brusselse beurs telt momenteel 29 koopadviezen, tegenover zes houden-stempels en twee keer 'verkopen'. De koerszwakte waar zoveel beursvorsers het over hebben lijkt vandaag niet te gaan wegebben.

Van het grootste aandeel naar het beste, althans het beste van vorig jaar. Het biotechbedrijf ArgenX werkte zich toen in de kijker met een verschroeiende eindspurt in de laatste weken van 2017. Vandaag kondigt het aan dat het een operationeel directeur heeft aangetrokken, terwijl er ook een koopadvies uit Wall Street komt binnendwarrelen.

De analisten bij Suntrust Robinson Humphrey, met thuisbasis in Atlanta, plakken een koopadvies en een koersdoel van 125 dollar op de aandelen die Argenx iets minder dan een jaar geleden uitgaf op Wall Street. De beursgang was een denderend succes, en bracht meer dan 100 miljoen dollar op terwijl ArgenX maar had gemikt op 60 miljoen. De ADR's - American Depository Receipts - van Argenx noteerden vrijdag met een waarde van 74,84 dollar. De analist van dienst rekent dus net niet op een verdubbeling van die koers in de loop van de komende twaalf maanden.

De nieuwe COO heet Keith Woods, en krijgt de leiding over de commerciële uitrol van het verst gevorderde product van ArgenX. ARGX-113 werd al in Europa en de VS erkend als medicijn tegen myasthenia gravis, een zeldzame spierziekte. Dat is precies wat het aandeel deed exploderen in de laatste weken van vorig jaar. Myasthenia gravis is zo zeldzaam dat het een weesziekte wordt genoemd. Beleggers houden van therapieën voor weesziekten omdat een bedrijf zijn eigen prijs kan zetten voor ziektes die anders niet behandeld kunnen worden. Het marktpotentieel van ARGX-113 wordt op enkele honderden miljoenen per jaar geschat.

Degroof Petercam-analist Frank Claassen bevestigt zijn koopadvies voor Fagron in de aanloop naar de trading update over het eerste kwartaal. Donderdag voorbeurs geeft het een omzetcijfer. Het koersdoel stijgt van 14,5 naar 15 euro, als reactie op de overname van het Amerikaanse Humco, de grootste sinds het bedrijf werd gered moest worden nadat het té agressief had zitten overnemen met geleend geld. In de eerste helft van 2016 kon het licht blijven branden dankzij een kapitaalinjectie van 200 miljoen euro.

Claassen rekent op een daling van 1 procent voor het omzetcijfer, maar benoemt meteen de negatieve wisselkoerseffecten van zowel de verzwakte dollar als de Braziliaanse Real tegenover de euro. Exporterende bedrijven zijn per definitie de speelbal van die wisselkoersen, waarop ze zelf geen enkele grip hebben. Dat is een tweesnijdend zwaard, en kan ook rugwind bieden, maar voor bedrijven uit de eurozone was dat het afgelopen kwartaal niet het geval.