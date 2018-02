Euronext Brussel: het grijze goud van Zschopau

Aedifica is schier geruisloos aan een indrukwekkende expansie in de Duitse zorgsector bezig.

De Bel20 gaat net als de andere Europese beurzen voor de vierde keer in vijf beursdagen hoger. Dit keer is er 1 procent winst tot 3.949 punten. Daarmee wordt de dolle rit van de vorige beursweek steeds meer uitgevaagd.

De inflatievrees is niet weg, maar ten minste aandelenbeleggers kunnen er mee leven. Onlogisch is dat niet: een scheut inflatie is niet slecht voor het bedrijfsleven. Inflatie maakt het voor bedrijven makkelijker hun bovenste lijntje op te krikken en zo'n groeiende omzet maakt het makkelijker om lager op de resultatenrekening een hefboom op de winst te zetten.

Voorlopig lijken beleggers er van uit te gaan dat de Federal Reserve ondanks een oplopende inflatie niet overhaast de rente gaat verhogen. Dat 'basisscenario' kan verklaren waarom Wall Street, rente, euro en goudprijs deze week in tandem stijgen.

In de Bel20 herstelt AB InBev na de continuë afbrokkeling van de voorbije maanden 2,7 procent naar 85,48 euro. Dit dankzij een rapport van Morgan Stanley. Het beurshuis blijft bij zijn koopadvies en stipt aan dat beleggers doordat het aandeel 20 procent afgeprijsd is op enkele maanden nu de facto het belangrijkste biermerk, Bud Lite, er gratis bij krijgen. Dit terwijl Bud Lite, ook al is de verkoop in de Verenigde Staten in vrije val, nog altijd goed is voor 10 procent van de omzet en 2,3 miljard dollar brutobedrijfswinst.

Over de voorbije twaalf maanden is de biergigant met een verlies van 16 procent de slechtst presterende Bel20'er. Het gevolg is dat het grootste beursgenoteerde bedrijf van de eurozone nu nog 'maar' 9,6 procent van de marsrichting dicteert, tegenover 14 procent voor KBC.

Beide zagen hun gewicht iets minder dan een jaar geleden bij de jaarlijkse Bel20-herschikking afgetopt op 12 procent. Maar terwijl AB InBev sindsdien hard onderuit ging, is KBC over het voorbije jaar 25 procent in waarde gestegen.

Ontex blijft een schaarse rode vlek in een zee van groen met een minus van 0,5 procent naar 26 euro. De luierfabrikant heeft nog altijd last van de stevige winstwaarschuwing van twee weken geleden.

Buiten de Bel20 is er voor Aedifica 1,7 procent winst naar 73,90 euro. De specialist in rustvastgoed kondigde donderdagavond een nieuwe deal aan in Duitsland: 9 miljoen euro voor een zorgtehuis in het Saksische Zschopau, goed voor huurrendement van 5 procent.

De deal an sich is niet zo groot maar bewijst wel de forse expansie van Aedifica in het 'grijze goud', zeker in Duitsland. Pro memorie: Aedifica haalde afgelopen voorjaar een forse 219 miljoen op - de op één na grootste kapitaalronde ooit in de sector. En de groep zette dat geld meteen aan het werk, onder meer met een kwantumsprong in Duitsland: een investering van 200 miljoen in 17 nog te bouwen woonzorgcentra.