Euronext Brussel: het is even wel geweest

De beurzen trokken vrijdag even de handrem aan. Ook voor de beursnieuwkomer Biotalys en de Amerikaanse geldronde van Nyxoah was er in het beste geval beleefd applaus.

De Europese beurzen openden hoger, maar vielen in de middaghandel terug. Beleggers wegen de heropeningsboom af tegen het grootste risico voor de economie: de oprukkende deltavariant.

De Bel20 klokte uiteindelijk 0,1 procent hoger af op 4.170 punten. Typische 'heropeningsaandelen' als banken en brouwers namen wat gas terug. De bierreus AB InBev , dat op de belangrijke Zuid-Afrikaanse markt al weer met een alcoholverbod kampt door de opmars van de deltavariant, liet 1,1 procent liggen tot 60,31 euro, bij KBC ging er 1,3 procent af tot 64,82 euro.

Vers bloed

Vrijdag stroomde weer vers bloed naar de Brusselse beurs, want de gewasbeschermer Biotalys debuteerde. Het aandeel opende nog hoger, maar sloot uiteindelijk op 7 euro, 6,7 procent lager tegenover de intekenprijs van 7,50 euro. Niet echt verrassend: de intekenprijs lag al aan de onderkant van de prijsvork en de markt voor beursintroducties zit op het verzadigingspunt.

In ieder geval is het Biotalys wel gelukt zich naar de Brusselse beurs te knokken. Iets wat Club Brugge niet kan zeggen met haar mislukte beursgang dit voorjaar. Lang treurde de landskampioen voetbal niet: de Amerikaanse investeerder Orkila pompt 20 miljoen euro vers kapitaal in de club en neemt ook nog eens voor 30 miljoen euro aandelen over van de bestaande aandeelhouders. Daarmee krijgt het fonds een belang van 23,3 procent.

Acacia

Laura Roba, een analiste van Degroof Petercam, benadrukt dat de biotechspeler Acacia Pharma ondergewaardeerd is. 'Sinds begin dit jaar is de koers bijna 40 procent gedaald, terwijl het risicoprofiel van de onderneming behoorlijk is verbeterd sinds de goedkeuring door de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA.' De middelen Barhemsys en Byfavo, gebruikt tegen misselijkheid of voor verdoving, werden goedgekeurd door de FDA.

We denken dat Acacia Pharma ondergewaardeerd is door het aanhoudende negatieve sentiment. Laura Roba Analist bij Degroof Petercam

Donderdag bleek dat al 201 Amerikaanse ziekenhuizen tekenden voor Barhemsys. Daarmee is het verkoopdoel voor het middel (300 inschrijvingen) voor heel 2021 al voor twee derde gehaald. Donderdag zei Roba al dat dat bevestigt dat zowel Barhemsys als Byfavo een antwoord biedt aan nog niet ingevulde noden. 'Beide middelen mikken op het verkorten van de ziekenhuisopname', zegt ze. 'Daarmee helpen ze de achterstanden van de ziekenhuizen bij de operaties - als gevolg van de coronapandemie - terug te brengen.'

'Het aandeel is nog altijd niet hersteld van de impact die de vertraagde goedkeuring van de FDA had. We denken dat het bedrijf ondergewaardeerd is door het aanhoudende negatieve sentiment. Daarom behouden we ons koopadvies en koersdoel van 6,80 euro.'

Roba zegt voorts dat het bedrijf met zijn cashverbruik van 4,5 miljoen euro per kwartaal nog tot midden 2022 verder kan. Acacia herstelde 16 procent tot 2,50 euro.

Nyxoah

Donderdag zou Nyxoah noteren op de Amerikaanse beurs Nasdaq, waardoor de handel in het aandeel Brussel werd geschorst. Uiteindelijk was het geduld oefenen tot vrijdag voor de resultaten van de geldronde in New York. De specialist in de behandeling van slaapapneu debuteerde tegen 30 dollar op Nasdaq en sloot bij de hervatting in Brussel 1,6 procent hoger op 25,80 euro.

De holding D'Ieteren sloeg munt uit een herhaald koopadvies van ING en verstevigde 2,6 procent tot 106,10 euro.