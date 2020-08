Euronext Brussel: het postmoderne hipsteraandeel

Wat is het hipste aandeel in Brussel momenteel? Onze posterijen! Bpost is volledig ontketend na een fanbrief van Jefferies. Op een dieprode beursdag flirt Lotus Bakeries met een record.

Het venijn zit in de staart. De beursweek begon uitstekend maar eindigt met een kater van formaat. Alle sterwaarden in de Bel20 gaan vrijdag lager. De beursbarometer levert 1,7 procent in naar 3.338 punten

Colruyt kan de schade het meest bepeken. De retailer kan zich optrekken aan een prijzenstudie van Test-Aankoop die door ING in de diepte werd bestudeerd.

Test-Aankoop bracht aan het licht dat ons winkelkarretje nog altijd fors duurder is dan voor de uitbraak van het coronavirus.

Voor Colruyt liggen de prijzen voor A-merken zowat 12 procent hoger, schrijft het rapport. Voor de eigen merken zoals Boni liggen ze 5 procent hoger dan voor de corona-uitbraak.

De prijsinflatie in de supermarkten is geen gewone rugwind voor Colruyt. Het is een heuse sirocco. Hans D'Haese Analist ING

'De prijsinflatie in de supermarkt is geen gewone rugwind voor Colruyt, maar een heuse sirocco', schrijft ING-analist Hans D'Haese die meent dat dat prijsklimaat tot margeverbeteringen kan leiden.

ING hanteert een houdenadvies met koersdoel van 53 euro. Colruyt trappelt rond het nulpunt op 52,23 euro.

Aedifica blijft driftig op expansiepad. De zorgvastgoedspeler plant zijn vlag in het pittoreske Ampthill in het Verenigd Koninkrijk. De groep trekt 16,5 miljoen pond (18,3 miljoen euro) uit voor een te bouwen woon-zorgcentrum. Een aanvulling op de bestaande portefeuille: de specialist in zorgvastgoed trok eind 2018 met de grote trom het Kanaal over door voor een half miljard euro 93 Britse rusthuizen te verwerven.

Aedifica levert 0,8 procent in naar 98 euro.

Brede markt

It's hip to Bpost, zouden Huey Lewis & the News kunnen zingen. Bpost is de onbetwiste zomerhit van de cijferparade. Het postbedrijf ziet de sterke cijfers van vorige week beloond met een vers koopadvies van Jefferies.

Analist David Kerstens spaart de superlatieven niet. 'Een volumegroei van 78 procent in pakjes is ronduit spectaculair', zegt Kerstens. 'Zeker in een markt als België waar er verhoudingsgewijs minder e-commerce is dan in Duitsland of het Verenigd Koninkrijk.'

Het nieuwe management van Bpost zet een kickstart op het herstel. David Kerstens Analist Jefferies

Jefferies zingt lof over de nieuwe CEO Jean-Paul Van Avermaet. 'Het nieuwe management zet een kickstart op het herstel.' De analist trekt zijn winstverwachting met een kwart op. Dat resulteert in een vers koopadvies met een koersdoel van 10 euro.

Bpost rukt met 8 procent op naar 8,7 euro. Nooit eerder werd het postbedrijf zo gul beloond voor cijfers. Koerswinst sinds de publicatie? plus 50 procent!

Lotus Bakeries is de tweede ster op de brede markt. De koekjesbakker kwam met smulcijfers en boekte in volle pandemie een vlotte omzet- en winstgroei. Vooral de Biscoff-lijn, waarmee Lotus zijn speculoosproducten internationaliseert, zette een boost op de resultaten.

Biscoff bewijst zich opnieuw als robuuste drijfveer. Guy Sips Analist KBC Securities

KBC Securities applaudisseert en gaat van 'houden' naar 'opbouwen' bij een koersdoel van 3.200 euro. 'Biscoff bewijst zich opnieuw als standvastige en robuuste drijfveer', aldus analist Guy Sips.

Sips stipt aan dat Lotus in de voorbije twaalf maanden een recordcashflow genereerde van 124 miljoen euro. Ondanks grote uitgaven aan onder meer de nieuwe fabriek in de VS, is de nettoschuld laag gebleven', aldus de analist.

Lotus Bakeries bewijst met de cijfers volledig corona-immuun te zijn. Niet slecht voor een bedrijf dat vroeger als Lotus-Corona door het leven ging, toch?

Lotus Bakeries wint 5,4 procent naar 3.010 euro, op een kruimeltje van zijn record van 12 februari.

Shurgard bewijst zich eveneens als coronaproof . De opslagspecialist kwam met cijfers die al grotendeels in juli bekendgemaakt waren bij een update en dus weinig verrassingen vertoonden.

'Geen sprake van een postlockdownhangover bij Shurgard', vat analist Herman van der Loos van Degroof Petercam samen. 'De sterke bezettingsgraad en de verhoging van sommige huurtarieven wijst op de weerbaarheid van het businessmodel'.

Shurgard levert 0,3 procent in naar 32,35 euro.

Acacia Pharma werd hervat na een private plaatsing. De biotecher verkocht 12,5 miljoen nieuwe aandelen aan 2 euro per stuk en haalde 25 miljoen euro op.