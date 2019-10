Euronext Brussel: het sterretje in de voorruit

De bedrijfswinst van de volledige groep zal daardoor 35 procent hoger liggen dan in 2018. De beurskoers van D’Ieteren bereikte voor de bekendmaking, die nabeurs gebeurde, al een record. Daar komt nu nog een spurtje bij. D'Ieteren knalt 6,6 procent hoger naar 56,70 euro.

Kepler Cheuvreux reageert enthousiast op de prognose en verhoogt het koersdoel van 55 euro naar 60 euro bij een koopadvies. KBC gaat daar nog een trapje boven en waardeert het koersdoel 30 procent hoger van 50 naar 65 euro zodat het kopen-advies behouden blijft.

'De Belron-divisie presteert ijzersterk. De waardering van het Belron-belang stijgt naar 1,85 miljard euro, zodat de waarde van D’Ieteren uitkomt op 4,22 miljard euro (81 euro per aandeel)', argumenteert analist Cedric Duynslaeger.

De grootste fan van D'Ieteren blijkt ING. De bank trekt zijn koersdoel op van 67 euro naar 76 euro. 'Belron accelereert en mikt op een verdubbeling van de brutowinst. D'Ieteren noteert nog relatief goedkoop aan een korting van 44 procent ten opzichte van andere financiële holdings in België.', signaleert analist David Vagman.

Ook Nathalie Debruyne van Degroof Petercam spaart de accolades niet. 'We zien potentieel voor het aandeel om in de komende jaren te verdubbelen in waarde', stelt de analiste, die haar koopadvies handhaaft en het koersdoel optrekt van 63 naar 68,2 euro.

Xior

Xior , de eigenaar van studentenkoten, kondigt een kapitaalverhoging aan van 205,7 miljoen euro. De nieuwe aandelen worden uitgegeven aan 43 euro per stuk, wat een korting is van 14,2 procent tegenover een aangepaste slotkoers van gisteren. Die slotkoers wordt aangepast voor een dividend dat betrekking heeft op de periode vanaf 13 juni tot en met 28 oktober. Eigenaars van de nieuwe aandelen hebben immers geen recht op dat stukje dividend.

De inschrijvingsperiode start morgen en loopt tot en met 24 oktober. Vanavond worden coupons nummers 11 (het voorkeurrecht) en 12 (het pro rata-dividend) geknipt. Drie toewijzingsrechten geven het recht om in te schrijven op één nieuw aandeel.