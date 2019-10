Euronext Brussel: hoera voor huidschilfers

De Brusselse beurs verwelkomt het Brexitakkoord met winst. UCB staat in het zonnetje na een opsteker voor zijn middel tegen psoriasis. Sipef is de klos na een magere trading update.

De Brusselse beurs jubelt over het Brexitakkoord dat kort voor de middag werd bereikt. De Bel20 gaat 0,85 procent hoger tot 3.792,83 punten.

Binnen de sterrenkorf neemt UCB de kop. Het farmabedrijf maakte de eerste testresultaten bekend van de derde en laatste testfase voor de behandeling van psoraris (huidverschilfering) met bimekizumab. En die ogen na de eerste 16 weken goed, vergeleken met de patiënten die het placebo of het bestaande middel ustekinumab (beter bekend onder de commerciële naam Stelara van Johnson & Johnson) toegediend kregen.

Bimekizumab hoopt UCB op verschillende fronten tegelijk in te zetten, ook bij de behandeling van de gewrichtsziekte AS. Het is één van de middelen die de estafettestok moet overnenen van de huidige sterkhouders in UCB's productportfolio, in de eerste plaats het reumamiddel Cimzia.

“Als we tegen december kunnen rekenen op 3 positieve fase III-datasets voor het middel, kan UCB zich voorbereiden op de indiening bij de FDA en EMA volgend jaar, wat een potentiële nieuwe commerciële lancering van het geneesmiddel dichterbij brengt”, looft analiste Sandra Cauwenberghs van KBC Securities.

Het beurshuis handhaaft koopadvies op UCB met een koersdoel van 86 euro.

Het aandeel wint 3,88 procent naar 69,02 euro.

Brede markt

De Belgische stroomnetbeheerder Elia rukt op na het bericht dat het de mogelijkheid bekijkt om een tweede stuk van het Duitse elektriciteitsnet te kopen. Na eerder de overname van 50Hertz staat nu ook de Duitse tak van de Nederlandse netbeheerder Tennet te koop.

Elia bekijkt het dossier maar de gesprekken zouden zich nog in een prille fase bevinden. Het heeft in elk geval armslag. In juni nog haalde Elia met gemak 435 miljoen euro kapitaal op en sindsdien koerste het aandeel nog eens 16 procent hoger.

KBC Securities reageert enthousiast op het nieuws. 'Dit kan een zeer mooie deal zijn voor Elia', stelt analist Bart Cuypers. 'Er zijn echter twee belangrijke overwegingen te maken. Ten eerste is het net van TenneT opvallend ouder dan het relatief nieuwe 50Hertz-net en heeft het als zodanig meer onderhoud nodig. In de tweede plaats zou het de blootstelling van Elia aan toekomstige evoluties in het Duitse regulatoire kader verder verhogen'.

Elia wint 1,31 procent en rukt op naar 77,20 euro.

Een magere trading update bezorgt Sipef een sof. De palmoliegroep voorziet voor het tweede semester gelijkaardige recurrente resultaten als die in het eerste semester. 'De groep zal dus 2019 met verlies afsluiten', zegt Sipef in een de update. CEO François Van Hoydonck wijt het verlies in de tweede helft van het jaar aan de droogte in Indonesië en het effect van de vulkaanuitbarstingen in Papoea-Nieuw-Guinea.