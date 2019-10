Euronext Brussel: homo erecticel

UCB kreeg in de afgelopen weken goed nieuws over osteoporosemiddel romosozumab en psoriasismiddel bimekizumab. Het farmabedrijf kent nu nog maar één verkoopadvies (Oddo BHF), tegenover 9 houdenadviezen en 9 koopadviezen.

Het aandeel stijgt 2,8 procent naar 71,28 euro.

ArgenX profiteert van nieuws dat het in de VS op tournee trekt. Het zal in november deelnemen aan 4 vakbeurzen voor biotechinvesteerders, drie in New York en één in Scottsdale, Arizona. Het aandeel trekt 2,06 procent hoger naar 109 euro.

Brede markt

Recticel is de klos na een winstwaarschuwing. De schuimrubberproducent verwacht over 2019 een daling van de brutobedrijfswinst (ebitda) tussen 5 à 10 procent. Eind augustus ging Recticel nog uit van een vergelijkbare ebitda als in 2018. Recticel wijt het alarm aan het trager dan verwachte margeherstel in de isolatiebusiness, in vergelijking met de eerste helft van 2019.



In het derde kwartaal kwam de omzet uit op 293,6 miljoen euro, een daling met 6,5 procent. Recticel schrijft de omzetdaling onder meer toe aan de neergang van de automarkt. In isolatie waren de volumes sterk, maar woog de forse concurrentie op de marges. 'We zijn wel tevreden over de terugkeer naar groei in de matrasdivisie', zegt CEO Olivier Chapelle. De nettoschuld kwam eind september uit op 237,2 miljoen euro, tegenover 261,3 miljoen euro eind juni. 'De schulden dalen dankzij de lagere vaste kosten', zegt Chapelle. Wat het verkoopproces rond de autodivisie betreft, herhaalt Recticel te geloven in een uitkomst tegen het jaareinde.