Euronext Brussel: hoop voor Orange Belgium en Exmar

De Brusselse beurs kan zich niet onttrekken aan de lagere trend in Europa. Bpost zakt tot het laagste peil ooit. Orange Belgium is blij dat het BIPT meer concurrentie voor internet en tv wil. Exmar maakt kans op een Braziliaans contract.

De Chinese exportorders zijn vorige maand gedaald. Het is het eerste signaal dat de door president Trump ontketende handelsoorlog nu ook toeslaat in de reële economie. Beleggers zijn bevreesd voor verdere gevolgen en drukken op de verkoopknop. Dat gebeurde eerder vandaag al met veel overtuiging in Japan en China, en ook de Europese beurzen kleuren rood. Ze zakken gemiddeld 0,9 procent.

Het verlies van de Bel20 is met 0,8 procent tot 3.691 punten een tikkeltje kleiner. Dat is te danken aan twee aandelen die met winst noteren: Proximus (+0,9%) en Galapagos (+0,3%). Niet toevallig twee aandelen die vrijdag stevig onderuit waren gegaan. Proximus leed toen onder de mogelijke uitrol van een Vlaams glasvezelnetwerk door stroomnetwerkbeheerder Fluvius, Galapagos werd 4,4 procent lichter doordat de samenwerking met AbbVie rond mucoviscidose op de helling staat.

Bpost slaagt er maar niet in het vertrouwen te herstellen. Het postbedrijf hield vorige week roadshows in Parijs, Frankfurt en Londen om (institutionele) beleggers warm te maken voor een obligatielening. De opbrengst daarvan moet dienen om de overname van het Amerikaanse e-commercebedrijf Radial te herfinancieren. Bpost zakt echter verder weg: er gaat 2,3 procent van de koers tot 13,22 euro. Dat is een nieuw dieptepunt.

Inkoopprogramma

BNP Paribas Fortis heeft besloten om de putoptie voor zijn belang van 25 procent (+ 1 aandeel) in AG Insurance, de Belgische dochtermaatschappij van Ageas, niet uit te oefenen. Er verandert dus niets voor Ageas: zijn belang in AG Insurance blijft op 75 procent staan en de bestaande distributieovereenkomst tussen BNP Paribas Fortis en AG Insurance blijft lopen tot tenminste eind 2020.

Het feit dat Ageas de resterende 25 procent van AG Insurance niet kan overnemen heeft volgens ING-analist Albert Ploegh een positieve impact van 7 procentpunt op de solvabiliteitsratio van de groep. Hij acht het ook waarschijnlijk dat Ageas een nieuw aandeleninkoopprogramma van 200 tot 250 miljoen zal aankondigen bij de publicatie van de tweedekwartaalcijfers in augustus.

De analisten van ABN Amro komen voor het effect op de solvabiliteitsratio tot een enigszins ander cijfer: zij zien een impact van 12 procentpunt. Ook zij verwachten een aandeleninkoopprogramma, maar dan van 225 tot 275 miljoen euro. Ageas verliest 1,3 procent tot 42,63 euro.

Buzios

Koploper op de brede markt is Orange Belgium, dat 4,3 procent bijschrijft tot 15,08 euro. In zijn driejaarlijkse analyse komt het BIPT tot de conclusie dat er in ons land nog altijd te weinig concurrentie is op de markt van breedbandinternet en digitale tv. Daarmee geeft de Belgische telecomwaakhond Orange Belgium een duwtje in de rug. De kleinste telecomspeler zegt in een persbericht ‘tevreden’ te zijn met de maatregelen om de concurrentie op de vaste telecommarkten te verscherpen.

In de hogere regionen is ook Exmar (+2,5%, 6,22 euro) terug te vinden. Volgens het gespecialiseerde magazine Upstream heeft een consortium rond Exmar bij de aanbesteding voor een FPSO (floating production, storage and offloading vessel), die als vijfde productie-eenheid zal worden ingezet op het Buzios-olieveld voor de Braziliaanse kust, de laagste prijs ingediend. Het consortium vraagt 720.000 dollar per dag en zou daarmee goedkoper zijn dan het Japanse Modec. Er beginnen nu exclusieve onderhandelingen en het contract zou over enkele maanden kunnen worden toegekend. ‘Een duidelijk positieve evolutie voor Exmars offshore-divisie’, meent Cédrid Duinslaeger van KBC Securities. Hij behoudt zijn koopadvies en koersdoel van 8 euro.

Voorts blijkt dat Cobas Asset Management, een Spaanse vermogensbeheerder, een belang van 5,02 procent heeft opgebouwd in Exmar. Cobas volgt een value-filosofie en gaat op zoek naar aandelen die ondergewaardeerd zijn.

Koersdoel

De verliezers dan. Econocom ploft 6,9 procent lager tot 4,40 euro als reactie op een lager koersdoel van Kepler Cheuvreux. Dat is de laagste koers in meer dan twee jaar en de grootste koersval van het jaar. De IT-dienstengroep maakt op 19 juli de halfjaaromzet bekend en op 9 september volledige halfjaarresultaten. De verwachtingen zijn niet bepaald hooggespannen. 'Onze laatste contacten met de onderneming suggereren een sombere outlook voor de eerste jaarhelft', zegt Kepler Cheuvreux. Het beurshuis heeft zijn ramingen voor de bedrijfswinst van 2018 met 6 procent verminderd. Daardoor zakt het koersdoel van 5,4 tot 4,6 euro. Het 'afbouwen'-advies blijft behouden.

Gimv (-4,8%, 49,70 euro) en Sipef (-1,85%, 58,50 euro) noteren allebei ex dividend, wat de koersverliezen verklaart. Het dividend van de investeringsmaatschappij over het voorbije boekjaar bedraagt 2,50 euro bruto per aandeel en dat is precies hoeveel het aandeel in absolute termen zakt. De plantagegroep Sipef keert 1,60 euro bruto uit per aandeel en zakt 1,10 euro.

Misselijkheid

Het Britse farmabedrijf Acacia Pharma (+0,6%, 3,37 euro) heeft een kredietfaciliteit verkregen van Hercules Technology Growth Capital die kan oplopen tot 30 miljoen dollar. Het vers geld is bedoeld om de lancering van een geneesmiddel in de VS mogelijk te maken. Het gaat om het middel amisulpride, dat intraveneus wordt toegediend om post-operatieve misselijkheid en braken te voorkomen en te behandelen.

Het middel kreeg al een voorwaardelijke goedkeuring van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA en de definitieve goedkeuring wordt tegen 5 oktober verwacht. Amisulpride komt wellicht op de markt onder de merknaam Barhemsys.