Euronext Brussel: insiders aan zet bij Jensen en Roularta

Verzekeraar Ageas kondigt een bod aan op de zogeheten FRESH-effecten. Ter herinnering: Fortis had de FRESH-producten in 2002 uitgegeven als een soort van eeuwigdurende obligaties om de kapitaalpositie van de groep te verstevigen. Fortis bracht voor een totale nominale waarde van 1,25 miljard euro aan dergelijke effecten op de markt. Na de ontmanteling van Fortis in 2018, kwamen de effecten bij Ageas terecht.

Brede markt

De familie De Nolf heeft via het vehikel Koinon afgelopen donderdag 363.312 aandelen Roularta gekocht tegen 12,35 euro per stuk, goed voor een bedrag van 4,49 miljoen euro. Dat leert een melding op de FSMA-website . Per aandeel lag de prijs op 12,35 euro.

Volgens een transparantiemelding die Roularta vandaag voorbeurs uitstuurt, hebben de families De Nolf en Claeys (West Investment Holding) de kennisgevingsdrempel van 75 procent overschreden. Koinon (71,2%), Roularta (4,53%) en West Investment Holding (3,97%) hebben samen nu een belang van 79,67 procent.

Daarmee rukt het gerucht weer op dat Roularta integraal van de beurs zal verdwijnen. Analisten schatten die kans nu op 60 procent. CEO Xavier Bouckaert ontkent de delistinggeruchten stellig.

Het aandeel gaat 12 hoger naar 14,50 euro.

Ook bij Jensen Group vergrootte de familiale aandeelhouder zijn belang.

Maandag maakten we melding van een blokorder van 100.000 aandelen in Jensen tegen 32,20 euro per stuk. Vandaag weten we dankzij een melding op de FSMA-website dat CEO Jesper Jensen via zijn vehikel Jensen Invest aan de koopzijde stond. De verkoper is nog niet bekend. Onder meeer Capfi Delen en Lazard beschikken over flinke pakketten Jensen. Ook 2018 kocht Jensen al eens 50.000 aandelen bij.