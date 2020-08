Euronext Brussel: it's a long way to (filgo)tipperary

Beleggers krijgen een reality check door de koersval van Galapagos. Vervellen van biotech naar farma blijkt een hobbeliger parcours dan gedacht. AB InBev redt de meubelen.

Zo wordt een rups een vlinder, al was ie ooit cocon. Lisa Del Bo zingt in haar hit uit 1993 profetische woorden over de transformatie van Het Mechelse biotechbedrijf is al lang geen cocon meer, maar mag zich - dat wordt woensdag pijnlijk duidelijk - ook nog geen vlinder noemen.

De weg naar de markt van het potentiƫle blockbustermiddel filgonitib tegen reuma botst op een hobbel van formaat: de Amerikaanse farmawaakhond FDA vraagt extra onderzoeksdata over de impact van het middel op de spermakwaliteit van mannen.

Galapagos betaalt die tegenslag duur: het aandeel keldert met 30 procent naar 110 euro, wat gelijkstaat aan 2,6 miljard euro aan verdampte beurswaarde.

De Bel20 , die voor 6 procent gedragen wordt door Galapagos, gaat mee onder. De index levert 1,6 procent in naar 3.338 punten.

Analistenreacties

Analisten zijn met verstomming geslagen over het nieuws. Eerder had Galapagos immers aangegeven dat de spermatests voor filgotinib niet nodig waren om een goedkeuring te bekomen. Eerder had ook al de Europese geneesmiddelenwaakhond het licht op groen gezet zonder de vruchtbaarheidsdata.

'Het nieuws uit de VS is een enorme opdoffer', reageert beurshuis Jefferies. Analist Peter Welford verwacht dat de tegenvaller Galapagos' partnerschap met Gilead op de helling kan zetten. 'Vertraging in de VS kan het engagement van Gilead doen wankelen', stelt hij. 'Gilead zal mogelijk harde beslissingen moeten nemen rond filgotinib en zijn focus meer verschuiven naar kankeronderzoek.'

Degroof Petercam zet zijn koersdoel en koopadvies voor Galapagos 'under review'. Het beurshuis noemt de Amerikaanse misser een 'enorme verrassing'. 'Voorheen had Galapagos immers gecommuniceerd dat de resultaten over de impact van filgotinib op de spermaproductie bij mannen niet nodig waren om de markttoelating vast te krijgen', aldus analist Benoit Louage.

'Wanneer we in rekening nemen dat farmawaakhond FDA ongeveer zes maand nodig heeft voor een herevaluatie, verwachten we tegen het eind van 2021 nieuwe feedback', aldus de analist. Dat de farmawaakhond ook vragen stelt bij de hogere dosering van 200mg voor filgonitib is eveneens zorgelijk, vindt de analist. 'De flexibiliteit van de dosering was net een belangrijk pluspunt voor filgotinib'.

Barclays en Morgan Stanley schrappen hun koopadvies voor Galapagos. Maar binnen het analistenkorps ziet niemand deze tegenvaller als een verkoopssignaal. De biotechspeler heeft nog 3 koopadviezen, 9 houdadviezen en geen enkel verkoopadvies.

En verder?

Argenx profiteert van de koersval van Galapagos en wint 1,9 procent. Het Gentse biotechbedrijf mag zich voortaan het grootste biotechbedrijf in de Benelux noemen.

AB InBev kan de meubelen voor de Bel20 nog ietwat redden. Morgan Stanley heeft het koersdoel verhoogd van 39 naar 42 euro. Het advies blijft 'houden'.

Op de brede markt kan Mithra geen munt slaan uit de Nederlandse lancering van zijn anti-conceptiering Myring. De specialist in vrouwengeneeskunde levert 3,4 procent in naar 17,46 euro.