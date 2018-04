Euronext Brussel: jacht op gevallen engelen

Nu de dreiging van een Amerikaans-Chinese handelsoorlog wegdeemstert, gaan de beurzen gezwind hoger. Aandelen die gisteren nog risicovol waren, zijn plots aantrekkelijk. De reactie op de dubbele machtswissel bij Ahold Delhaize is voorzichtig positief.

De kentering op de beurzen was woensdag al ten volle merkbaar in New York. De Dow Jones opende 2 procent lager uit vrees dat de importheffingen van president Trump en de prompte reactie van Peking tot een handelsoorlog zouden leiden. En in een handelsoorlog zijn er maar weinig winnaars. Er is echter nog twee maanden tijd voor opmerkingen en consultatie vooraleer de Amerikaanse maatregelen van kracht worden. Bovendien is er wellicht ruimte om te onderhandelen. Larry Kudlow, de nieuwe economische adviseur van Trump, stelde dat Washington zijn tarieven uiteindelijk niet effectief zal invoeren. Daarop liepen de verliezen terug en eindigde de Dow Jones 1 procent in de plus.

Een opluchtingsrally zette vandaag de Aziatische beurzen hoger en de Europese aandelenmarkten trekken de lijn door. Gemiddeld winnen ze op het middaguur 1,8 procent. Daarbij speelt ook mee dat door de recente beursdalingen de waarderingen van tal van bedrijven interessanter zijn geworden.

In Brussel gaat de Bel20 1,65 procent hoger tot 3.871 punten. Met uitzondering van Ablynx (-0,04%), het Gentse biotechbedrijf waarop momenteel het overnamebod van Sanofi loopt, noteren alle aandelen met winst. Traditiegetrouw zijn het vooral de zwaargewichten - bankwaarden ING (+2,2%) en KBC (+1,5%) en bierbrouwer AB InBev (+1,7%) - die de Bel20 hoger zetten.

Element Genomics

UCB (+1,5%, 66,14 euro) volgt de opwaartse trend maar doet ook niet meer dan dat. De overname die de farmagroep vanmorgen aankondigde, krijgt dus niet zoveel applaus. Het is dan ook een kleine overname waarvan de impact pas op termijn zal duidelijk worden. Het gaat om het Amerikaanse biotechbedrijf Element Genomics, dat zich toelegt op genomica (de studie van genomen) en epigenomica (de studie van erfelijke veranderingen in genfuncties). Voor UCB is de overname interessant omdat Element Genomics mogelijk nieuwe ‘targets’ kan ontdekken waarvoor dan geneesmiddelen kunnen ontwikkeld worden. UCB betaalt alles samen 30 miljoen dollar.

De biotech-analisten van KBC Securities zijn niet direct verrast over deze acquisitie. Bij de publicatie van de jaarresultaten gaf UCB al aan dat in 2018 een aantal kleinere, strategische overnames zou plaatsvinden met als doel de pijplijn te versterken. Element Genomics past perfect in het plaatje van ‘early stage discovery research’. Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse handhaven hun koopadvies en koersdoel van 75 euro voor UCB.

Instapgelegenheid

Aandelen die het de laatste maanden om uiteenlopende redenen hard te verduren kregen, worden weer opgepikt en laten mooie winsten noteren. Bpost, dat door zwakke vooruitzichten voor 2018 en twijfel rond de overname van het Amerikaanse Radial sinds midden maart meer dan een derde van zijn waarde verloor, stijgt 2,95 procent tot 18,12 euro.

Een gelijkaardige beweging zien we bij Ontex, dat 2 procent bijschrijft tot 22,16 euro. De luierfabrikant heeft een erg moeilijk beursjaar achter de rug door een combinatie van factoren: ongunstige wisselkoersen, duurdere grondstoffen en niet in het minst ernstige problemen in Brazilië. ABN AMRO vindt het aandeel nu voldoende afgestraft en ziet in de huidige beurskoers ‘een interessante instapgelegenheid’. Het beurshuis wijst ook op de ‘eerste tekenen van beterschap in Brazilië’. ABN AMRO, dat sinds oktober een koopadvies hanteert, neemt daarom Ontex op in zijn favorietenlijst. Het koersdoel zakt wel van 33 tot 30 euro.

IBA is nog zo een aandeel dat zwaar werd afgestraft: de koersval van de Waalse maker van bestralingsapparatuur sinds mei vorig jaar bedraagt ruim 70 procent. IBA stuurde vorig jaar diverse winstwaarschuwingen uit – vooral wegens projectvertragingen - en desondanks waren de jaarresultaten veel slechter dan verwacht. Het aandeel herstelt vandaag 2,6 procent tot 16,30 euro en krijgt daarbij een steuntje van Jefferies.

Het Amerikaanse beurshuis blijft in IBA geloven omdat de fundamentals gezond blijven en protontherapie meer en meer ingang vindt. IBA blijft ook marktleider met een prima technologie en gedegen commerciële aanpak. De huidige waardering van amper 1,4 keer de voor 2019 verwachte verhouding tussen bedrijfswaarde en omzet (EV/sales) betekent een veel te grote discount in verhouding tot de groei-opportuniteiten, stelt analist Nyeok Kit Lee. Mede daarom blijft zijn koopadvies overeind. Hij brengt zijn koersdoel wel terug van 31,40 tot 27 euro.

Muller

Bij Ahold Delhaize (+1,4%, 19,52 euro) is een dubbele machtswissel op komst. Dick Boer stopt op 1 juli als CEO en wordt opgevolgd door Frans Muller, de nummer twee van de Nederlands-Belgische groep. Muller speelde een cruciale rol bij de fusie tussen Ahold en Delhaize en stuurde de voorbije twee jaar het integratieproces aan. Ook het voorzitterschap wisselt: Jan Hommen neemt op de algemene vergadering van 11 april over van Mats Jansson.