Euronext Brussel: kapitaalverhogingen bij de vleet

Op een vrij vlakke beurs springen bedrijven die vers geld ophalen in het oog. Het is afwachten wat de Ageas-top vertelt op de investeerdersdag in Londen. En er is een flinke portie vastgoednieuws.

De Europese beurzen noteren op de middag weinig veranderd. Beleggers lijken te hopen dat de Verenigde Staten en China, die elkaar met heffingen op immense volumes importgoederen bedreigen, hun geschil alsnog zullen bijleggen. De strategen van Credit Suisse denken dat er in de komende 6 tot 9 maanden een akkoord uit de bus kan komen. In Europa zijn er mooie winsten voor de autowaarden, nadat uit de statistieken van sectorfederatie ACEA bleek dat augustus een supergoede maand was voor de autoverkoop.

In Brussel verliest de Bel20 0,1 procent tot 3.727 punten. Umicore (+1,35%) en Solvay (+1,6%), die beide aan de autosector leveren, en KBC (+1%) zorgen voor opwaartse kracht. Zwaargewichten Engie (-1,9%) en AB InBev (-1,1%) trekken echter tegen. Onze zusterkrant L’Echo vernam dat er nu ook betonproblemen zijn vastgesteld bij de kerncentrales Doel 4 en Tihange 2, die daarom mogelijk ook zullen moeten worden stilgelegd. Om dezelfde reden liggen Doel 3 en Tihange 3 al stil.

Het grootste verlies onder de Bel20’ers is voor Argenx, dat 5 procent zakt tot 77,30 euro. Het Nederlands-Belgische biotechbedrijf speelde handig in op de beleggerseuforie na goede testresultaten voor zijn potentieel goudhaantje efgartigimod om vers geld op te halen. Van Amerikaanse en Europese investeerders wist Argenx 300,6 miljoen dollar los te peuteren. De 3,47 miljoen American Depositary Shares, die elk recht geven op een aandeel Argenx, werden verkocht tegen 86,5 dollar het stuk. Dat is iets onder de slotkoers van het aandeel dinsdagavond in New York (87,30 dollar). Logischerwijs gaat ook in Brussel de koers omgerekend die richting uit.

Nabeurs

Verzekeraar Ageas (+0,55%, 44,25 euro) stelt vandaag in Londen op de investeerdersdag zijn strategie voor de komende drie jaar voor. Beleggers kunnen de presentaties via webcast op de site van Ageas volgen. Echter pas vanaf 17.45 uur. Nabeurs dus. Dat is geen toeval: vorig jaar moesten kleine beleggers toekijken hoe het aandeel tijdens de investeerdersdag in Lissabon plots hard onderuit ging. Slide 31 bleek de boosdoener.

Voor CEO Bart De Smet is Londen een belangrijke afspraak. Analisten twijfelen ondanks de sterke resultaten en royaal dividend steeds hoe duurzaam de kapitaalgeneratie en de uitkeringen zijn, ook een nieuwe inkoop van eigen aandelen - stilaan een zomers traditie dit decennium - kon niet iedereen overtuigen.

Sterkste stijger op de brede markt is Connect Group, dat 8,8 procent aandikt tot 1,24 euro. Het aandeel was in september teruggevallen en klimt nu weer tot het niveau van eind augustus. Halverwege de oogstmaand maakte de toeleveraar aan de elektronicasector sterke halfjaarcijfers bekend.

Nyrstar herstelt wat na de klap van dinsdag. Toen speelde het aandeel 6 procent kwijt door een sectorrapport van Exane, waarin het verkoopadvies voor de Belgische zinkgroep werd bevestigd. Vandaag stijgt Nyrstar weer 2,4 procent tot 4,40 euro.

Tiel

Dan is er een flinke portie vastgoednieuws. Te beginnen met Leasinvest (-2%, 98 euro), dat een kapitaalverhoging van 84 miljoen euro lanceert. Het bedrijf geeft nieuwe aandelen uit tegen 85 euro het stuk. Dat is een korting van 11 procent op de slotkoers van dinsdag als rekening wordt gehouden met de dividendcoupon die vanavond wordt afgeknipt.

De operatie is voorbehouden voor bestaande aandeelhouders. Zij kunnen per 5 aandelen in bezit 1 nieuw aandeel kopen. De referentieaandeelhouders Ackermans & van Haaren en Axa Belgium hebben al toegezegd de operatie te volgen.

Eind juni was de schuldgraad van Leasinvest gestegen tot 59,3 procent. Met het verse geld wil het vastgoedbedrijf dat terugbrengen tot 50 à 55 procent.

Montea (-2,7%, 58 euro) koopt in het Nederlandse Tiel een terrein van 47,9 hectare voor 58 miljoen euro. Dat bedrag zal grotendeels betaald worden via een inbreng in natura. Het terrein bestaat uit twee delen die beide op lange termijn zijn verhuurd. De transactie levert een bruto aanvangsrendement op van 6 procent.

De vastgoedanalisten van KBC Securities juichen de ‘sale and lease back’-transactie toe en gaan de Montea-casus herbekijken. Tot dusver hadden ze een koersdoel van 44,50 euro en een ‘houden’-rating.

Jean-Marie Caucheteux van Degroof Petercam is eveneens opgetogen. Omdat nog niet duidelijk is hoe de inbreng in natura precies zal gebeuren en het aandeel de voorbije weken sterk is gestegen (dankzij de geplande opname in de 'FTSE EPRA Nareit Developed Europe Real Estate'-index), verhoogt hij tijdelijk zijn koersdoel van 53 tot 58 euro. Zijn advies blijft 'bijkopen'.

Amsterdam

Vastgoedontwikkelaar Banimmo (+0,6%, 3,40 euro) heeft een koper gevonden voor zijn residentieel project Groenloo in Koningslo (Vilvoorde). Het gaat om de Gentse Acasa Group die 11,85 miljoen neertelt. Het is de bedoeling op de 5 hectare grote site 220 wooneenheden te bouwen 'in een landelijke en groene wijk'. De vastgoedanalisten van KBC Securities vinden de verkoop van een niet-kernactief een goede zaak, omdat zo geld vrijkomt dat in een nieuwe pijplijn kan gepompt worden. Ze blijven bij hun koopadvies en koersdoel van 4,30 euro.

Xior (+0,8%, 38,70 euro) denkt eraan een tweede notering aan te vragen op Euronext Amsterdam. Momenteel is de specialist in studentenkoten daarvoor nog iets te klein, zei topman Christian Teunissen in een interview met Bloomberg. Hoe groot Xior eerst zou moeten worden, gaf hij niet aan. De huidige portefeuille had eind juni een waarde van 612 miljoen euro. Op ‘korte termijn’ wil Teunissen dat optrekken tot 1 miljard euro.

Turkije

ASIT biotech (+2,9%, 3,24 euro) leed in de eerste zes maanden iets minder verlies dan een jaar eerder door lagere operationele kosten. Eind juni had ASIT nog 13,5 miljoen euro beschikbaar om de activiteiten voort te zetten. Volgend jaar plant het bedrijf een nieuw onderzoek met zijn middel tegen graspollenallergie, gp-ASIT+, en het wil ook starten met de klinische ontwikkeling van middelen tegen huisstofmijtallergie en pinda-allergie. KBC Securities blijft onverminderd positief met een koopadvies en een koersdoel van 5,50 euro.

Kepler Cheuvreux start de opvolging van Deceuninck (-0,5%, 2,13 euro) met een ‘houden’-rating en een koersdoel van 2,30 euro. De analisten blijven voorlopig aan de zijlijn tot er meer duidelijkheid is rond de toestand in Turkije, een cruciale markt voor de fabrikant van pvc-ramen. Turkije en de groeimarkten tekenen samen voor bijna een derde van de jaaromzet van Deceuninck.

Miko rapporteerde dinsdagavond over de eerste jaarhelft een nagenoeg vlakke omzetevolutie (+0,6%) en een lagere brutobedrijfswinst (ebitda -3,4%) en bedrijfswinst (ebit -1,5%). De oorzaak is te zoeken bij de koffieservice-afdeling, die vorig jaar profiteerde van een groot eenmalig contract in Denemarken. Tijdens de eerste fixing verloor Miko 0,85 procent tot 117 euro.