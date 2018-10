Euronext Brussel: klapband voor Bekaert

Op een lagere beurs gaat Bekaert samen met de hele autosector uit de bocht. Econocom veert op dankzij een deels geruststellende trading update. Kiadis bengelt onderaan na een private plaatsing met veel korting.

De Europese beurzen zijn na een licht hogere opening al snel in het rood gezakt. De Italiaanse rente rukt op richting 4 procent nu duidelijk wordt dat Europa de begrotingsplannen van de populistisch-ultrarechtse regering zal verwerpen. Waarschuwingen van twee Franse bedrijven – bandenfabrikant Michelin en bouwgroep Bouygues – wegen op het sentiment en doen vrezen voor een tegenvallend resultatenseizoen.

Omstreeks 12.50 uur zakt de Bel20 1 procent tot 3.503 punten. De grootste druk op de index komt van de bankaandelen KBC en ING, die respectievelijk 2,7 en 1,9 procent inleveren. De hogere Italiaanse rente speelt hen parten, samen met de zwakke beurzen en verliezen van de Spaanse banken, die eenmalig een belasting van circa 1 procent op hypotheekleningen moeten betalen.

Een van de weinige klimmers in de index is Engie. De Franse nutsgroep hoopt tegen het einde van het jaar vier van de zes stilliggende kerncentrales in ons land weer te kunnen opstarten. Engie zegt ook bijkomende capaciteit te hebben gevonden om mogelijke stroomtekorten tijdens de komende maanden op te vangen. Het aandeel wint 0,6 procent tot 11,75 euro.

Telenet kan het verlies beperken tot 0,1 procent op 47,54 euro. Analist Ruben Devos van KBC Securities laat zijn koersdoel voor de telecom- en mediagroep zakken van 48 tot 46 euro, maar handhaaft zijn 'houden'-advies. In een vooruitblik op de kwartaalcijfers stelt hij dat het onwaarschijnlijk is dat Telenet volgend jaar opnieuw een (buitengewoon) dividend van de omvang van het dividend van eerder dit jaar (5,3 euro per aandeel) gaat uitkeren, gelet op de regelgevende en operationele onzekerheden. Hij verwacht dat Telenet eerder een standaarddividend van 1,3 euro over 2018 zal betalen, van 1,9 euro over 2019 en 2,4 euro over 2020.

Banden & co

Michelin waarschuwde donderdagavond dat de bandenmarkt de komende maanden moeilijk wordt. Een zwakkere verkoop van vrachtwagens en auto’s in China en de invoering van de WLTP-normen in Europa zijn onder meer de oorzaken. Het marktalarm zindert na in de hele sector: bij collega-bandenfabrikanten, fabrikanten van auto-onderdelen en bij de autobouwers zelf.

In Brussel wordt ook Bekaert midscheeps getroffen. De groep haalt dan ook 40 procent van haar omzet uit producten die in auto’s en vrachtwagens worden verwerkt: staalkoord om de banden te versterken maar ook materialen voor de productie van zetels, uitlaatzuiverings- en besturingssystemen. Na de waarschuwing van Michelin zette KBC Securities meteen de schaar in het koersdoel, dat van 28 tot 24 euro werd verlaagd.

Het dit jaar reeds zwaar getergde Bekaert – sinds 1 januari ging bijna de helft van de koers – verliest 3,5 procent tot 18,58 euro en zakt zo naar zijn laagste niveau sinds eind 2012.

Opluchting

Econocom schiet 8,5 procent hoger tot 2,73 euro. De omzetcijfers voor het derde kwartaal zorgden voor opluchting rond de Franse IT-dienstengroep, die eerder dit jaar zwaar ontgoochelde met zijn resultaten en in juli een winstwaarschuwing moest uitsturen.

Toch blijft er twijfel rond de winstgevendheid en die zet beurshuizen er toe aan in hun koersdoel te knippen. Bij Kepler Cheuvreux zakt het van 2,9 tot 2,8 euro terwijl de rating na de stevige afstraffing van het aandeel dit jaar wordt opgetrokken van ‘afbouwen’ tot ‘houden’.

Bij KBC Securities laat analist Ruben Devos zijn advies op ‘houden’ staan, maar zijn koersdoel zakt van 4,8 tot 3,6 euro. Hij heeft er meer vertrouwen in dat Econocom zijn financiële doelstelling op korte termijn zal halen, maar blijft sceptisch op lange termijn. Econocom wou tegen 2022 zijn recurrente brutobedrijfswinst (rebita) verdubbelen tegenover 2017 (dus tot 300 miljoen euro), maar de analist ziet dit niet lukken: hij rekent op slechts 189 miljoen euro (zonder rekening te houden met mogelijke overnames).

Korting

Oxurion, het vroegere Thrombogenics, wint 4,1 procent tot 5,04 euro. Uit de trading update bleek dat het bedrijf eind september nog over 95,1 miljoen aan cash en investeringen beschikt. Dat is ‘comfortabel’ en voldoende om de lopende onderzoeken te financieren, zeggen de biotechanalisten van KBC Securities. Zij wijzen er op dat 2019 een druk jaar wordt voor Oxurion met veel onderzoeksresultaten.

Kiadis Pharma verloor in de vroege handel zowat 15 procent. Intussen is het verlies een tikkeltje kleiner geworden: het aandeel zakt 10,2 procent tot 9,57 euro. De pandoering heeft te maken met een kapitaalverhoging. Het Nederlandse biotechbedrijf heeft 3,9 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven aan 8 euro, die bij institutionelen werden geplaatst. De prijs van 8 euro betekent een korting van 25 procent ten opzichte van de slotkoers van donderdag. Bovendien is er een verwatering van 19 procent voor bestaande aandeelhouders. Volgens topman Arthur Lahr heeft Kiadis nu voldoende geld om het tot in de tweede helft van 2020 te redden.

80 ton

KKO International, het Franse bedrijf dat in Ivoorkust een grote cacaoplantage aanlegt, behoort tot de forse verliezers: er gaat 4,4 procent af tot 0,35 euro. Grote schokken zijn geen zeldzaamheid bij KKO, mede omdat het een centjesaandeel is. Het vertrouwen van beleggers in KKO is ook stelselmatig afgenomen als gevolg van enkele strategische fouten en een onderschatting van de benodigde investeringsmiddelen.