Euronext Brussel: klinken op AB InBevs herkansing

Nu AB InBev de beursplannen voor zijn Aziatische dochter weer bovenhaalt, veert het aandeel op – en daarmee ook de Bel20. Hoop op een betere tweede jaarhelft en een geplande aandelenbundeling sturen Hamon hoger.

De Europese beurzen blijven donderdag dicht bij huis. Beleggers zijn voorzichtig in afwachting van het rentebesluit van de ECB. Algemeen wordt verwacht dat voorzitter Mario Draghi de rente verlaagt, maar mogelijk haalt hij nog meer stimulus uit de kast. Het sentiment op de beurzen is ook iets beter door een lichte ontspanning in het Amerikaans-Chinese handelsconflict.

Euronext Brussel is vandaag een van de betere beurzen. De Bel20 stijgt 0,6 procent tot 3.699 punten, winst die grotendeels aan zwaargewicht AB InBev te danken is.

Juiste waardering

’s Werelds grootste bierconcern doet een nieuwe poging om zijn Aziatische-Pacificische activiteiten een aparte beursnotering te geven in Hongkong. Het is de bedoeling een minderheidsbelang te verkopen in Budweiser Brewing Company APAC. De dochteronderneming heeft opnieuw een aanvraag ingediend bij de beursautoriteiten van Hongkong. Midden juli had AB InBev de plannen opgeborgen omdat de beoogde prijs aan de hoge kant werd bevonden, wat zou resulteren in een ondermaatse interesse.

Volgens Reuters zou AB InBev nu ongeveer 5 miljard dollar willen ophalen, KBC Securities komt tot 6 à 7 miljard. Dat is een pak minder dan de 9,8 miljard dollar waarvan in juli sprake was. Het geld zal gebruikt worden om de zware schuldenlast wat te verlichten.

In dat verband deed het bierconcern in juli al zijn Australische dochter Carlton & United Breweries (CUB) van de hand. De verkoop aan het Japanse Asahi zal 16 miljard Australische dollar of omgerekend zo’n 11 miljard Amerikaanse dollar in het laatje brengen. Door het afstoten van de Australische activiteiten is Budweiser Brewing Company APAC een stuk kleiner geworden, wat mede de lagere opbrengst van de beursoperatie zou verklaren.

ING-analist Reg Watson ziet de zaken enigszins anders. Volgens hem is de achterliggende reden van de opgefriste beursplannen niet zozeer schuldvermindering, maar wel nieuwe overnames in de regio. Hij merkt op dat de schuldgraad door de verkoop van CUB tegen eind dit jaar zal zakken van 4,34x tot 3,97x. Dat is onder AB InBevs streefdoel om eind 2020 onder 4x te zitten.

Watson wijst er voorts op dat de waardering van CR Beer, de voornaamste concurrent van BBC APAC, sinds begin juni met circa 25 procent is gestegen. ‘Misschien zullen investeerders nu bereid zijn de juiste waardering te betalen’, klinkt het. Een verwijzing naar wat AB InBev in juli zei toen de beursplannen even werden opgeborgen. Het concern benadrukte toen te blijven geloven in het nut van de operatie ‘mits die voltooid kan worden tegen de juiste waardering’.

Ook in de ogen Fernand de Boer van Degroof Petercam wil AB InBev de beursnotering van BBC APAC gebruiken als een springplank om overnames in de regio te doen. Die zouden gefinancierd kunnen worden via de uitgifte van nieuwe aandelen. ‘Voor de verkopers (van regionale bierbrouwers, red.) is het aantrekkelijker een relatief groot aandeel te verwerven in BBC APAC dan een kleiner aandeel in AB InBev.’ De Boer denkt ook dat na de verkoop van de Australische activiteiten een hogere waarderingsmultiple voor BBC APAC mogelijk zou moeten zijn.

De weer bovengehaalde beursplannen sturen AB InBev 2,1 procent hoger tot 87,23 euro. Dit jaar is het aandeel al meer dan 50 procent gestegen.

Koopadvies

In de Bel20 zit ook Ackermans & van Haaren in de lift: het aandeel wint 1,5 procent tot 136,30 euro. Voor de CEO Talks heeft De Tijd vandaag Jan Suykens, de topman van AvH, te gast maar daar heeft de koerswinst niets mee te maken. Wel met een koopadvies van ING.

Analist Hans D'Haese omschrijft AvH als 'een zeer succesvolle gediversifieerde groep' die steeds meer focust op waardecreatie in zijn drie voornaamste segmenten: baggeren, private banking en vastgoed. Alle winstgroei van de voorbije 10 jaar is aan deze drie hoofdactiviteiten te danken en D'Haese verwacht dat deze trend zal doorzetten.

Met zijn som-der-delen-model komt hij tot een nieuw koersdoel van 155 euro (het vorige was 147,5 euro). Dat levert op basis van de voor 2020 verwachte winst een koerswinstverhouding op van 14,7x. Dat is onder het gemiddelde van de voorbije vijf jaar (16,1x) en zet de analist ertoe aan zijn koersdoel op te trekken van 'houden' naar 'kopen'.

Cyclotron

IBA (+1,4%, 15,97 euro), de Waalse producent van bestralingsapparatuur, gaat in Kaapstad een Cyclone 70 MeV-cyclotronsysteem installeren. Het toestel is bestemd voor het iThemba Laboratory for Accelerator Based Sciences (iThemba LABS). De prijs voor een Cyclone 70 schommelt tussen 12 en 15 miljoen euro.

De divisie ‘andere deeltjesversnellers’ van IBA heeft het de voorbije twee jaar erg goed gedaan en dit nieuwe contract bevestigt die trend, die naar verwachting in 2019 en op middellange termijn zal aanhouden, zegt ING-analist David Vagman. Hij behoudt zijn verkoopadvies en koersdoel van 15 euro.

Omgekeerde aandelensplitsing

Een van de sterkste stijgers op de brede markt is Hamon (+6%, 0,229 euro). De Waalse fabrikant van industriële schoorstenen heeft een zwak eerste halfjaar achter de rug. De omzet daalde met 20 procent, onder meer door vertraging in de uitvoering van twee contracten, en er was een nettoverlies van 15,4 miljoen euro, amper minder dan een jaar geleden (-18 miljoen).

Volgens het bedrijf zou de tweede jaarhelft beter moeten worden, mede dankzij de succesvolle herfinanciering van twee leningen afgelopen zomer. Hamon beschikt hierdoor over meer ademruimte en zou er nu beter moeten in slagen om nieuwe contracten te winnen.