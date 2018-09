Euronext Brussel: lekkende luiers en slappe lingerie

De Brusselse beurs is vandaag een van de slechter presterende beurzen in Europa. Ontex verliest een zesde van zijn waarde nu het bod van PAI Partners niet doorgaat. Door zwakke vooruitzichten flirt Van de Velde met de laagste koers ooit.

Nadat de Aziatische beurzen rood kleurden, trappelen de Europese beurzen omstreeks 13 uur ter plaatse. De markten maken zich vooral zorgen over de handelsspanningen, die president Trump dezer dagen mogelijk weer gaat aanwakkeren, en over de problemen van een paar groeilanden.

Euronext Brussel doet het iets slechter dan zijn Europese collega’s. De Bel20 zakt 0,2 procent tot 3.732 punten. UCB (+0,9%), Argenx (+1,1%) en Ageas (+1%) proberen zo goed mogelijk de tent recht te houden. Verzekeraar Ageas profiteert van een Amerikaans koopadvies. Analist Ashik Musaddi trok zijn rating op van ‘neutral’ (houden) tot ‘overweight’ (kopen). Tegelijk stijgt zijn koersdoel van 46,15 tot 48,39 euro.

AB InBev laat 1,1 procent liggen en zakt daarmee onder 80 euro, tot 79,78 euro om precies te zijn. Het is van mei geleden dat het bierconcern nog zo laag noteerde. Vermoedelijk speelt de crisis in Argentinië, een belangrijke biermarkt, AB InBev parten.

Onaanvaardbaar

De meeste druk op de Bel20 komt echter van Ontex. De fabrikant van babyluiers, vrouwenhygiëneproducten en incontinentieluiers liet vanmorgen weten dat een overname door de Franse private-equitygroep PAI Partners niet doorgaat. PAI heeft twee maanden lang een due diligence van Ontex uitgevoerd en deed daarop een overnamevoorstel dat lager was dan zijn initieel voorstel van 27,50 euro. Zo een bod was onaanvaardbaar voor het bedrijf uit Erembodegem, dat verklaarde dat de zaak voor beide partijen gesloten is. Ontex gaat wel de beschikbare opties onderzoeken om sneller waarde te creëren voor de aandeelhouders, gaf voorzitter Luc Missorten aan.

De koers van het aandeel Ontex valt 16,3 procent terug tot 20,68 euro, of met andere woorden tot het niveau van voor de interesse van PAI bekend raakte. Beleggers twijfelden al een tijdje of de overname door PAI wel zou doorgaan, maar nu is het laatste restje overnamespeculatie uit de koers verdwenen.

Analisten passen meteen hun adviezen en koersdoelen aan. Alain Vandenberghe van KBC Securities laat zijn koersdoel voor de luierproducent dalen van 27,50 tot 22 euro. Dat is het koersdoel dat hij hanteerde voor sprake was van interesse van PAI. Zijn advies blijft ‘houden’. De marktomgeving is nog niet verbeterd, meent de analist, maar de belofte van een strategische doorlichting zal volgens hem wel een bodem leggen onder de koers.

Fernand de Boer van Degroof Petercam wijst erop dat er van meet af aan een duidelijk risico was dat de twee partijen geen akkoord zouden bereiken. Hij keert terug naar zijn 'standalone scenario'. Zijn rating zakt van ‘kopen’ naar ‘houden’, zijn koersdoel van 27 naar 23 euro.

ABN Amro vermoedt dat GBL aan de basis ligt van het afblazen van de deal. ‘Wij lezen tussen de lijnen dat er geen overeenkomst met grootaandeelhouder GBL kon gesloten worden.’ GBL, dat bijna 20 procent van Ontex in handen heeft, zakt 0,2 procent tot 90,22 euro.

Winstdaling

Van de Velde kwam vrijdag met zwakke halfjaarcijfers en nog meer onthutsende vooruitzichten voor het hele jaar. Door de combinatie van zwakke retailverkopen en stijgende kosten voor onlineverkoop waarschuwde de lingeriegroep voor een ‘zeer sterke winstdaling’ over 2018. Het aandeel zakt 2,4 procent tot 28,40 euro en zit tegen de laagste koers sinds 2009.

Degroof Petercam verlaagt het koersdoel voor van 36,50 tot 31 euro. Het advies van analiste Nathalie Debruyne blijft 'houden'. Ze wacht op beterschap op omzetniveau: het bedrijf doet momenteel zware investeringen maar de omzet volgt niet.

Bij Van de Velde er nog geen resultaatsverbetering in zicht, zegt Guy Sips van KBC Securities. Hij behoudt zijn ‘houden’-rating, maar laat zijn koersdoel zakken van 36,50 tot 32,50 euro.

Koffiemokken

Smartphoto maakte vrijdagavond sterke halfjaarresultaten bekend en wordt daar gul voor beloond: het aandeel wint 3,7 procent tot 14,51 euro. In absolute cijfers bleef de omzet stabiel, maar bij constante wisselkoersen was er bijna 5 procent groei. De meest opmerkelijke verbetering zit bij de winst: de brutobedrijfswinst (ebitda) steeg met bijna de helft, de nettowinst verdubbelde. Met dank aan fotodesigns voor koffiemokken en andere bedrukte geschenken, die een schot in de roos bleken en hogere marges opleveren. Topman Stef De Corte slaagde erin bij Smartphoto, dat jaren kreunde onder de digitalisering van de fotografie, het tij te keren door het bedrijf in de richting van e-commerce te loodsen.

Biocartis (+1,5%, 11,92 euro) gaat zijn minilab Idylla ook in China op de markt brengen. Het sluit daartoe een joint venture met het Chinese bedrijf Guangzhou Wondfo Biotech. Voorlopig zullen de testen focussen op oncologie, waarmee Biocartis inspeelt op het toenemend aantal kankergevallen dat jaarlijks in China opduikt. In 2015 waren dat er al meer dan 4 miljoen. Moleculaire diagnostiek kan goede diensten bewijzen om zo snel mogelijk met een aangepaste behandeling te starten. 'De Chinese MDx markt is een van de snelst groeiende ter wereld en zal naar verwachting een totale waarde hebben van 1,5 miljard dollar tegen einde 2022', klinkt het in een persbericht.