Euronext Brussel: lof voor Kinepolis, druk op Melexis

De oplopende spanning in het Midden-Oosten maakt beleggers voorzichtig. In Brussel moet KBC op zoek naar een nieuwe voorzitter en geniet Kinepolis van een hernieuwd koopadvies. Een nieuw alarm in de chipsector weegt op Melexis.

De Europese beurzen blijven dicht bij huis gezien het toenemend gevaar op een militaire confrontatie tussen de Verenigde Staten en Iran. De islamitische republiek haalde donderdag een Amerikaanse drone neer. De voorbije nacht waren al Amerikaanse toestellen op weg naar Iraanse doelwitten, toen president Trump de vergeldingsactie afblies.

Omstreeks 13 uur blijft de Euro Stoxx 50 nagenoeg stabiel. De energiewaarden profiteren van de stijgende olieprijs. De technologiewaarden staan anderzijds onder druk nadat de Britse halfgeleiderproducent IQE waarschuwde dat zijn orderinname afneemt door de Amerikaanse maatregelen tegen Huawei.

In Brussel noteert de Bel20 0,1 procent lager op 3.515 punten. Na de afstraffing van de voorbije twee dagen wint Colruyt 1,65 procent tot 52,88 euro. De jaarresultaten van de prijsbreker waren in lijn met de verwachtingen, maar de winstmarge komt steeds meer onder druk door hardere concurrentie. In combinatie met een waardering die alle analisten veel te hoog vinden, leidde dat tot een koersval van bijna 18 procent in twee dagen.

Biermarkt

Ook AB InBev zit in de lift met een winst van 0,9 procent tot 79,65 euro. In België heeft de bierbrouwer een rechtszaak tegen de Bijzondere Belastinginspectie gewonnen, vernam De Tijd. Goed nieuws voor AB InBev, maar niet van veel tel voor een wereldspeler.

Het beurshuis Jefferies had minder goed nieuws over de Amerikaanse biermarkt, waar AB InBev een kwart van zijn omzet en winst realiseert. In mei werd er 1,5 procent minder (in de VS gebrouwen) bier verkocht, wat wordt toegeschreven aan het uitzonderlijk koude weer. Over de eerste vijf maanden ligt de verkoop 0,7 procent achter op 2018.

Voor AB InBev rekent Jefferies nu op een organische volumedaling van 1 procent in het tweede kwartaal. De brouwer zal wel profiteren van de groei van de ‘hard seltzers’ in de VS. Dat zijn alcoholische drankjes gemaakt van gezuiverd water en moutalcohol met een fruitsmaak. AB InBev heeft de ‘hard seltzer’-merken Bon en Viv in huis. Jefferies blijft bij zijn ‘underperform’-advies (verkopen) en koersdoel van 63 euro.

Voorzitter

KBC Groep moet op zoek naar een nieuwe voorzitter. In mei volgend jaar treedt Thomas Leysen af. Hij zal dan negen jaar het voorzitterschap van de bank- en verzekeringsgroep hebben bekleed.

Leysen wendde zijn managerservaring aan om KBC, dat tijdens de financiële crisis met overheidsgeld moest gestut worden, weer op het goede pad te krijgen. Met succes. 'KBC is vandaag in uitstekende vorm en het lijkt me dan ook een goed moment voor mij en voor de groep om het doorgeven van de fakkel voor te bereiden’, zegt hij in een persbericht. Het aandeel reageert rustig: het zakt 0,2 procent tot 56,96 euro.

Avengers

In een nieuw rapport blijft Berenberg bijzonder positief over Kinepolis (+1%, 47,18 euro). Analiste Anna Patrice prijst het sterke managementteam, het solide businessmodel en de groeiopportuniteiten die de gefragmenteerde Europese cinemamarkt biedt. De eerstekwartaalresultaten van Kinepolis waren zwak, geeft ze toe, wat vooral met een flauw filmaanbod te maken had. Het management wees er intussen op dat april een sterke maand was, deels dankzij ‘Avengers: Endgame’ en ook deels – zo vermoedt Patrice – door een gemakkelijke vergelijkingsbasis en de late Pasen. Zij denkt dat de halfjaarresultaten de zorgen van beleggers zullen wegnemen.

De analiste verwacht ook dat Kinepolis nog meer overnames zal doen. Nu de integratie van het Canadese Landmark bijna is afgerond, kan de aandacht van het management weer een andere kant uit gaan. Patrice schat dat Kinepolis tussen 100 en 150 miljoen euro ‘financiële vuurkracht’ heeft, waarmee de winst per aandeel ruim 15 procent zou kunnen worden opgekrikt.

Het aandeel verloor de voorbije twee maanden ongeveer 15 procent van zijn waarde. 'Wij zien de zwakke koersontwikkeling als een instappunt in een hogekwaliteitsaandeel', aldus Patrice. Gesprekken met de financieel directeur van Kinepolis, Nicolas De Clercq, hebben haar overtuigd van de positieve vooruitzichten. Ze handhaaft haar koopadvies en koersdoel van 60 euro. Dat laatste biedt ongeveer 30 procent opwaarts potentieel.

IQE

Melexis gaat samen met andere chipwaarden lager. Het aandeel zakt 1,2 procent tot 56,45 euro. In Londen verliest IQE een kwart van zijn waarde nadat de Britse waferfabrikant een omzetwaarschuwing uitstuurde. Door de Amerikaanse maatregelen tegen Huawei hebben diverse klanten van IQE hun prognoses verlaagd, wat een impact heeft op de orderinname.