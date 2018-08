Euronext Brussel: lof voor groeiversnelling Fagron

Op een licht hogere beurs wordt Galapagos niet en Fagron wel beloond voor zijn resultaten. Proximus profiteert van de derde adviesverhoging deze week, AB InBev van een koopadvies.

De Europese beurzen gaan na hun verliezen van woensdag (-0,5%) en donderdag (-1,1%) weer de goede richting uit. De winsten blijven beperkt – gemiddeld 0,4 procent – omdat beleggers uitkijken naar het Amerikaanse banenrapport. De jobcreatie is een prima graadmeter van de sterkte van de Amerikaanse economie.

In Brussel blijft de Bel20 wat achter. Rond 12.30 uur stijgt de index 0,2 procent tot 3.870 punten. Voor de meeste stuwkracht zorgt AB InBev, dat 0,9 procent wint tot 86,57 euro. Het is vandaag International Beer Day, maar de koerswinst heeft wellicht een andere reden. Société Générale plakte een koopadvies op ’s werelds grootste bierbrouwer. Daarnaast staat de biersector ook in de focus door een grote deal: het Nederlandse Heineken neemt een belang van 40 procent in China Resources Beer, de brouwer van ’s werelds meest gedronken bier Snow.

Een van de sterkste stijgers in de Bel20 is Proximus. Het telecombedrijf dikt 2,1 procent aan tot 21,25 euro na vier neerwaartse dagen. De concrete aanleiding voor het koersherstel is een ratingverhoging door Morgan Stanley, van 'underweight' (verkopen) tot 'equal-weight' (houden). Analist Luis Prota liet tegelijk zijn koersdoel zakken van 27,20 tot 25 euro. Het aandeel Proximus verloor dit jaar al bijna een kwart van zijn waarde door zorgen over de regelgeving (Proximus zal zijn glasvezelnetwerk, waarin het veel heeft geïnvesteerd, moeten openstellen voor derden, red.) en de mogelijke komst van een vierde mobiele speler. Volgens Prota lijkt de impact van het eerste beperkt, maar houdt het tweede wel degelijk risico’s in.

Morgan Stanley is het derde beurshuis dat deze week met een hoger advies voor Proximus voor de dag komt. Eerder trokken Société Générale en Deutsche Bank al hun adviezen op tot ‘houden’.

Speelkaart

Galapagos (-1,65%, 90,70 euro) kan geen garen spinnen uit zijn halfjaarresultaten. De omzet kwam hoger uit dan verwacht, het nettoverlies van 59,1 miljoen euro was een fractie kleiner dan de consensusraming. Het biotechbedrijf verlaagde wel de guidance voor de ‘cash burn’ dit jaar van 220-240 miljoen euro tot 180-200 miljoen euro. Dat is te danken aan de recente deal met Novartis.

‘Geen grote verrassingen’, oordelen de biotechanalisten van KBC Securities die hun koopadvies en koersdoel van 113 euro handhaven. Stéphanie Put van Degroof Petercam kijkt vooral uit naar enkele belangrijke onderzoeksresultaten. ‘Wij zien Galapagos als onze voornaamste speelkaart voor het jaareinde. We verwachten een verdere herwaardering naarmate we dichter komen bij de Fase 3-resultaten van filgotinib.’ Ze herhaalt haar koopadvies en koersdoel van 110 euro.

Hogere versnelling

Beleggers weten blijkbaar niet goed hoe ze de halfjaarcijfers van Fagron moeten inschatten. Het aandeel opende ruim 2 procent hoger, dook vervolgens meer dan 5 procent lager en staat nu weer op 2,2 procent winst aan 16,47 euro. De resultaten waren dan ook gemengd, met een sterke omzetgroei van organisch 8,5 procent die de analistenverwachtingen klopte, maar een nettowinst die 10,8 procent lager uitkwam als gevolg van een schikking in de VS, een lager financieel resultaat en hogere belastingen.

‘Fagron zit in hogere versnelling’, schrijft analist Frank Claassen van Degroof Petercam. Hij is vooral opgetogen over de groeiversnelling in de Verenigde Staten, waar het segment Steriele bereidingen in het tweede kwartaal met liefst 35 procent groeide doordat de fabriek in Wichita verder op toeren kwam. ‘Deze stap maakt het ambitieuze omzetdoel van 100 miljoen dollar over vijf jaar voor deze fabriek een stuk geloofwaardiger.’ Ook de organische omzetgroei in Brazilië – 19 procent in het tweede kwartaal – vindt hij ‘indrukwekkend’. De analist zal zijn ramingen voor de omzetgroei optrekken, maar vanwege de hoger dan verwachte kosten zijn winstramingen licht verlagen. Zijn advies blijft ‘bijkopen’, zijn koersdoel 17,50 euro.

Transitiejaar

De cijfers van de Waalse verhuurder van winkelvastgoed Ascencio (+0,75%, 53,40 euro) liggen in de lijn van de verwachtingen, stellen analisten. Over de eerste negen maanden van het boekjaar stegen de huurinkomsten met een half procent tot 30,7 miljoen euro. De EPRA-winst per aandeel, die de operationele prestaties meet, daalde met 4,5 procent maar dat was te wijten aan een eenmalige kost voor een investeringsproject dat uiteindelijk niet doorging. De intrinsieke waarde volgens de EPRA-normen steeg evenwel 3 procent tot 55,20 euro per aandeel.

'Het wordt duidelijk dat het boekjaar 2017-2018 een transitiejaar wordt, met betere vooruitzichten voor het jaar nadien', stipt analist Herman van der Loos van Degroof Petercam aan. 'Dan zal Ascencio profiteren van enkele nieuwe huurcontracten en een verdere daling van de financieringslasten.' Hij raadt aan de aandelen op te bouwen, maar 'met weinig enthousiasme, behalve dan over de attractieve waardering'. Hij verlaagt zijn koersdoel met 2 euro tot 64 euro. Dat is nog steeds 20 procent meer dan de huidige koers.