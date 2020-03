Euronext Brussel: luiers van staal

De Brusselse beurs komt weer wat bij van de coronaklap van vorige week. Beleggers pamperen Ontex en Bekaert na een sterk cijferstaal.

De Brusselse beurs koos na een vlakke opening meer afgetekend voor winst. De Bel20 noteert rond lunchtijd 1,1 procent hoger op 3.615 punten. Beleggers wikken de pro's en contra's van de verrassende en verrassend forse renteknip van de Fed woensdagmiddag. De sterke score van de gematigde democraat Joe Biden tijdens Super Tuesday geeft extra zuurstof.

Bel20

Binnen de sterindex pakt Ontex afgetekend de kop. De luierproducent kwam met een beter dan verwachte jaarcijfers over 2019 en een zelfverzekerde vooruitblik voor 2020. Het bedrijf, dat al een tijdlang bij beleggers uit de gratie is gevallen, kondigde in de marge ook een voorzitterswissel aan. Ontex strikt Hans Van Bylen (ex-Henkel) om de plaats in te nemen van Luc Missorten.

Daarnaast kondigt de luiermaker plannen aan om een eerste Amerikaanse fabriek te bouwen.

Zowat alles beweegt bij Ontex in de juiste richting. Buy baby, buy! Reginald Watson Analist ING

Reden genoeg voor Degroof Petercam om over te gaan tot een adviesverhoging. Het Brusselse beurshuis ziet een aantal katalysatoren voor groei in 2020. 'We verwachten dat Ontex marktaandeel zal winnen in de retailmarkt. Het krijgt ook rugwind uit demografische hoek door de verouderende wereldpopulatie waardoor de vraag naar incontinentieluiers groeit. In die markt zet het ook in op online-distributie', aldus analist Fernand de Boer. De analist verhoogt het advies voor Ontex, dat tegenwoordig met een korting van 30 procent noteert, van 'houden' naar 'kopen'. De analist plaatst zijn koersdoel van 17 euro 'under review'.

ING had Ontex al op de kooplijst staan en herhaalt dat advies nu met klem. 'Met de komst van Hans Van Bylen, de sterke kasstroom, de schuldafbouw, de verbeterde marges en de positieve outlook, beweegt zowat alles in de juiste richting voor Ontex. Buy, Buy Baby!, aldus een niet mis te verstane Reginald Watson. De analist hanteert een koersdoel van 18,7 euro.

Ontex wint 14 procent naar 15,49 euro.

AB InBev geeft de Bel20 wat extra rugwind. Het zwaargewicht kan voor de tweede keer in tien - overwegend bar slechte - handelsdagen nog eens winst optekenen. De bierreus veert 1,7 procent op maar is na het teleurstellende jaarrapport nog lang niet uit het sukkelstraatje. Het grootste Belgische bedrijf noteert nog steeds bijna een kwart lager dan een maand geleden.

Brede markt

Voor het grootste spektakel moeten we donderdag bij Bekaert zijn. De staaldraadgroep kent met een dagwinst van 15 procent zijn beste beursdag in minstens een kwart eeuw. Bekaert wist in zijn cijferrapport te verbazen met een opgekrikte winstmarge en een sterke kasstroom.

Bekaert zet die prestatie niet om in advies- of koersdoelverhogingen.

Door de hoogcyclische natuur van het Bekaert en de zware concurrentie vinden we het nog geen aantrekkelijk instapmoment Wim Hoste Analist KBC Securities

KBC Securities spreekt van een bemoedigende cijferset en spreekt lof uit over de schuldafbouw. 'Maar door de hoogcyclische natuur van het bedrijf en de zware concurrentie vinden we het nog geen aantrekkelijk instapmoment, ondanks de zwakte van het aandeel', zegt analist Wim Hoste. Hoste behoudt zijn houdadvies bij een koersdoel van 25 euro.

'In een zeer pittige omgeving met handelsspanningen en politieke en sociale onrust, is Bekaert erin geslaagd een margeverbetering (van 4,9 procent naar 5,6 procent winstmarge) neer te zetten',prijst analist Stefaan Genoe van Degroof Petercam. De analist gaat uit van verdere margeverbeteringen (6,4 procent in 2020 en 7 procent in 2021). Hij verlaagt evenwel het koersdoel van 33 euro naar 27 euro. Het advies blijft kopen.

Bekaert trekt 15 procent hoger naar 23 euro.

Ook infrastructuurfonds TINC kwam met resultaten. Daaruit onthouden we een nettowinst van 10,2 miljoen euro of 0,36 euro per aandeel uit het eerste deel van het gebroken boekjaar 2019/2020. De waarde van de portefeuille ligt op 315,4 miljoen euro, een groei van 18,1 procent tegenover het einde van vorig boekjaar.

TINC telt nu 19 participaties in België, Nederland en Ierland. Voor het lopende boekjaar stelt TINC een bruto-uitkering voorop van 0,51 euro. Dat is 1 cent of 2 procent meer dan de 0,50 euro uitkering van vorig boekjaar.

KBC Securities herhaalt naar aanleiding van de halfjaarcijfers zijn houdadvies en het koersdoel van 14 euro. Het beurshuis wijst erop dat de intrinsieke waarde per aandeel eind december op 12,06 euro per aandeel lag, een daling met 0,74 procent tegenover 12,15 euro eind juni. Dat heeft te maken met de kapitaalverhoging van 112,7 miljoen euro van eind december.

De totale intrinsieke waarde van de portefeuille nam met 32,3 procent toe tot 438,4 miljoen euro. 'Tegen eind juni 2020 verwachten we een stijging van de intrinsieke waarde naar 12,21 euro per aandeel', zegt analist Joachim Vansanten. Met een cashpositie van 119,9 miljoen euro en toegezegde investeringen van 59,5 miljoen euro (windpark Kroningswind en glasvezelnetwerk Glasdraad) is er volgens Vansanten 'nog ruimte voor investeringen.'

'We blijven TINC waarderen als een, stabiel dividendaandeel, zeker in deze volatiele marktomstandigheden', besluit Vansanten.