Euronext Brussel: magazijnen in de hoofdrol

Montea ziet de schuldgraad dalen en heeft weer ruimte om te groeien. Morgan Stanley hielp WDP aan winst.

De Europese beurzen krabbelen dinsdag weer wat recht na de klappen van maandag. Toen waren de markten in de greep van een ‘tech cold war’ door het nieuws dat techbedrijven hun leveringen aan het Chinese Huawei zouden hebben stopgezet. De Bel20 verstevigde met 0,5 procent naar 3.494 punten.

Een van de grootste herstellers is Melexis . De Amerikaans-Europese chipmalaise sleurde het aandeel gisteren 7,4 procent lager. Vandaag won het aandeel met 4 procent aan kracht.

Na een kapitaalverhoging van 160 miljoen euro die meteen in nieuwe projecten werd gepompt, kon logistieke vastgoedspeler Montea moeilijk slechte kwartaalcijfers voorstellen. De vastgoedportefeuille steeg in de eerste drie maanden van dit jaar met 15 procent (132,4 miljoen euro) in waarde. De totale waarde van het vastgoed steeg voor het eerst boven de één miljard euro.

Schuldgraad

Door de kapitaalverhoging viel de schuldgraad van het bedrijf van een licht verstikkende 51,3 procent naar een zuurstofrijk 39,7 procent afgelopen kwartaal. Hoe lager de verhouding tussen de uitstaande schulden en de waarde van het vastgoed is, hoe meer financiële ademruimte een vastgoedspecialist als Montea heeft.

Montea stelt een dividendstijging in lijn met de courante winst in het vooruitzicht. Die winst zal dit jaar met minimaal 5 procent stijgen. Het vastgoedbedrijf ligt alvast ver voor op dat schema. De kwartaalwinst per aandeel steeg met 30 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Groeiruimte

Kepler Cheuvreux roemt het 'zeer goede management' van Montea in een 'groeiende sector'. Maar het aandeel is inmiddels wel wat prijzig aan het worden. Daarom hanteert het beurshuis een 'afbouwen'-advies.

Volgens analist Alexander Makar van KBC Securities zal de operationele winstmarge blijven stijgen, onder meer omdat Montea zonnepanelen op zijn gebouwen legt. Toch behoudt het beurshuis zijn houden-advies. Het koersdoel stijgt van 67 naar 72 euro.

Jaap Kuin van ING zegt dat de gedaalde schuldgraad laat zien dat het bedrijf de komende twee jaar genoeg zuurstof heeft om te groeien. 'Er is ruimte om extra aankopen te doen. Op de middellange termijn zit het met Montea dus wel goed'.

Op korte termijn temporiseren beleggers even: het aandeel sloot licht hoger op 77,20 euro.

Morgan Stanley stuwt WDP

Die andere commerciële vastgoedspeler, WDP , ging 3,7 procent hoger nadat Morgan Stanley de opvolging van het aandeel startte. De zakenbank zet het steraandeel goed in het zonnetje en geeft het een koersdoel van 175 euro. Dit is het hoogste koersdoel dat tot nu toe door iemand op het aandeel is gekleefd.

'WDP geniet van een structurele rugwind: de groei van de Europese logistieke markt. Die zal de groep in staat stellen voor meerdere jaren winsten te boeken op ontwikkelingsprojecten.'

Het beurshuis relativeert de forse premie waarmee WDP noteert tegenover de intrinsieke waarde. 'Als we de intrinsieke waarde herberekenen op basis van recente transacties, komen we tot een aantrekkelijk rendementsprofiel.' Barco Berenberg bevestigt het koopadvies van Barco en verhoogt het koersdoel van 170 naar 190 euro. De beeldvormer heeft met een koers/winst-verhouding van 18 een aantrekkelijk prijskaartje. Tenminste, in combinatie met de verwachting dat de winst per aandeel met 20 procent zal groeien. De koersdoelverhoging verbetert het beeld bij beleggers, want het aandeel ging 1,4 procent hoger.

Leasinvest

Leasinvest verwacht over het boekjaar 2019 een dividend uit te keren dat ten minste gelijk is aan dat van 2018: 5,10 euro. Dat zei de groep in een trading update maandagavond. De huurinkomsten stegen in het eerste kwartaal met 17,5 procent tot 17,2 miljoen euro. De schuldgraad daalde kwartaal op kwartaal van 53,53 naar 52,17 procent. De bezettingsgraad kwam uit op 94,04 procent.