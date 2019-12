Euronext Brussel: makkers staakt uw wild geraas

De beurs van Brussel duikt kort voor de middag opnieuw in het rood. Ontex en Agfa-Gevaert krijgen fanmail. Barclays zet een domper op twee beursvedettes.

Het wilde geraas van maandag leek even plaats te ruimen voor een meer gezapige stemming op de Europese beurzen. Brussel liep bij opening een deeltje van de verliezen van gisteren in maar dook kort voor de middag opnieuw in verlies. De Bel20 noteert omstreeks lunchtijd 0,1 procent lager.

Beleggers zijn gealarmeerd door een nieuw rondje handelsoorlog dat de VS gisteren afkondigde. Naast Braziliƫ en Argentiniƫ neemt Washington ook Frankrijk in het vizier.

Ontex

Ontex is binnen de sterrenkorf de sterkste stijger. De luierproducent profiteert van een adviesverhoging van JP Morgan. De Amerikaanse zakenbank verhoogt zijn advies van 'neutraal' naar 'overwogen. Analiste Celine Panutti ziet tekenen van winstherstel. Ze blijft echter voorzichtig voor 2020. Ze wijst op een sectorrotatie weg van defensieve aandelen en op een beperkte omzetgroei.

Ontex klimt 2,26 procent naar 17,20 euro.

Zorgvastgoed

Binnen de index staat Cofinimmo onder druk na een adviesverlaging van Barclays. Om dezelde reden gaat op de brede markt Aedifica stevig lager. Barclays waarschuwt in een kritisch sectorrapport - met de titel Debunking the Silver Tsunami ('De Vergrijzingstsunami Ontmaskerd') voor een aantal pretbedervers in de sector van het zorgvastgoed.

Analiste Celine Huynh denkt dat er, ondanks de toenemende vergrijzing, stilaan sprake is van een overaanbod aan rusthuisbedden in bepaalde Europese markten. 'Het aantal oudere mensen dat in een rusthuis woont, is de afgelopen 10 jaar stabiel gebleven en is in de helft van de Europese markten zelfs dalende', klinkt het in het rapport.

'We vinden het afwegen van het aantal rusthuisbedden ten opzichte van het aantal bejaarden geen betrouwbare graadmeter', zegt Huynh. 'De keuze voor een rusthuis is immers in sterke mate cultureel bepaald. In Spanje woont bijvoorbeeld maar 5 procent van de bejaarden in een rusthuis. In Belgiƫ, waar verhoudingsgewijs veel meer rusthuisbedden zijn dan in Spanje, is er nog steeds een tekort.'

Ook waarschuwt de analiste voor de toenemende arbeidskost voor de uitbaters van rusthuizen wat druk kan zetten op hun rentabiliteit.

Barclays schuift Cofinimmo en Aedifica naar de verkooplijst met bijgetrimde koersdoelen van respectievelijk 115 euro en 100 euro.

Cofinimmo levert 0,8 procent in naar 131,20 euro.

Aedifica boet 2 procent in naar 107,60 euro.

Agfa-Gevaert

'Buy the rumour...and buy more at the news!', adviseert KBC Securties zijn klanten over Agfa-Gevaert . Analist Guy Sips verhoogt zijn advies van 'opbouwen' naar 'kopen' na het nieuws van maandag dat Agfa dichtbij de verkoop staat van zijn healthcare-tak aan Dedalus Holding. Het koersdoel werd maandag reeds verhoogd naar 6,5 euro.

'De deal zal naar verwachting 690 miljoen euro in het laatje brengen', zegt Sips, 'bijgevolg verhogen we onze waardering van 5,27 euro naar 6,58 euro per aandeel. We zien deze deal als een mijlpaal in het transformatieproces van Agfa.'

De grote vraagstukken blijven evenwel waar Agfa de opbrengsten van de verkoop voor zal benutten. Het uitkeren als kapitaal, het investeren in groei of het gebruiken om de hoge pensioenverplichtingen te verlichten.

Agfa gaat 0,8 procent hoger naar 4,86 euro.

Bpost

Beleggers leggen het fors verlaagde interimdividend van Bpost in de balans. Maandag fileerde het postbedrijf zijn interimdividend (over de eerste 10 maanden van 2019) met 41 procent naar 0,62 euro per aandeel. De verlaging lag in de verwachting en blijkt in de ogen van sommige analisten een zelfs een stuk beter mee te vallen dan gedacht.

'Wij gingen uit van een dividend van 0,58 euro, dus dit is een meevaller', klinkt het bij Kepler Cheuvreux. Voor het volledige boekjaar zou het dividend landen tussen 0,75 euro en 0,80 euro. Dat ligt hoger dan onze verwachting van 0,70 euro.'

Bpost blijft bij zijn beleid om minstens 85 procent van de nettowinst uit te keren aan de aandeelhouders. 'Zelfs met het verlaagde dividend heeft Bpost nog een dividendrendement van 7,3 procent', zegt beurshuis Jefferies. 'Dat is een stuk hoger dan het sectorgemiddelde waar het dividendrendement op 5,3 procent ligt.'