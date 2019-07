Euronext Brussel: minder mobieltjes, meer winst

De twee cijfers lijken elkaar tegen te spreken, maar zijn door één factor te verklaren. Belgen hoeven niet langer om de haverklap een nieuw mobieltje te hebben. De inkomsten uit de verkoop van smartphones tuimelde afgelopen kwartaal 13 procent, naar 63 miljoen euro. Dat is echter geen probleem voor de marges, integendeel. Als doorverkoper van pakweg Samsung realiseren telecomoperatoren op die hardware flinterdunne marges. Met andere woorden: hoe minder hardware in de 'mix', hoe beter de winst. De nettowinst lag zelfs 2 procent hoger dan de consensusprognose en kwam uit op 0,43 euro per aandeel.

De jaarvooruitzichten worden voorzichtig bevestigd, ondanks nieuwe regeltjes die voor een minderinkomst van 20 miljoen euro zullen zorgen.

Analisten

Analisten zijn niet overdonderd door de cijfers. 'Wij zien een goede kostenbeheersing bij Proximus. Tegelijk wordt de concurrentie aangescherpt, onder meer door het kabelknippersaanbod van Orange Belgium', stelt Stefaan Genoe van Petercam. Het beurshuis behoudt zijn advies 'afbouwen' met een koersdoel van 23 euro.

KBC Securities stelt dat het gezien de nogal grillige evolutie van de belangrijkste cijfers in de eerste jaarhelft, niet verwonderlijk is dat het management haar vooruitzichten voor 2019 herbevestigt. 'Anders dan in 2018 (toen de EBITDA er in de eerste zes maanden met 3,6% op vooruitging) heeft het bedrijf wel minder bewegingsruimte om van die doelstelling af te wijken', aldus analist Ruben Devos. KBC handhaaft het 'houden'-advies met een koersdoel van 28 euro.