Euronext Brussel: mooie foto's en lekkere chocolade

De bereidheid van de centrale banken om de economie te ondersteunen leidt ook in Brussel tot een koopgolf. Smartphoto wordt beloond voor puike jaarcijfers. De lancering van Mithra’s anticonceptiepil komt stap voor stap dichterbij.

Te oordelen naar het forse herstel op de beurzen zijn de zorgen over het coronavirus grotendeels voorbij. In China is het aantal nieuwe besmettingen gedaald tot het laagste peil sinds eind januari en lijkt de epidemie onder controle. Elders in de wereld neemt het aantal nieuwe coronagevallen toe, maar zijn passende maatregelen in stelling gebracht.

De opluchting onder beleggers is echter vooral ingegeven door de bereidheid van de centrale banken om – voor zover ze daarvoor ruimte hebben – hun monetair beleid te versoepelen teneinde de economie te ondersteunen. De Federal Reserve zei vorige vrijdag al klaar te staan en ECB-voorzitster Christine Lagarde had maandagavond een gelijkaardige boodschap. De Australische centrale bank voegde al de daad bij het woord door de rente met 25 basispunten te verlagen. De centraal bankiers van de G7-landen houden vandaag een telefonische conferentie over de impact van het coronavirus.

De Europese beurzen winnen rond 11.40 uur gemiddeld 2,5 procent. De Bel20 doet nog een stuk beter: de Brusselse graadmeter stijgt 3,1 procent tot 3.632 punten.

De grootste procentuele winsten zijn voor de twee biotechbedrijven die de index rijk is: Argenx schiet 6,2 procent hoger en Galapagos 6,1 procent. Het is weer ‘hot’ in de biotechsector, met zowel gisteren als vandaag een miljardendeal. Gilead Sciences, een partner van Galapagos, legt 4,9 miljard dollar op tafel voor Forty Seven en Thermo Fisher hoest 10 miljard dollar op voor Qiagen, een Nederlands bedrijf dat tests maakt om ziektes op te sporen (o.m. kanker en het coronavirus).

Ook aandelen met een veel defensiever profiel, zoals de holding Sofina (+5,4%) en farmagroep UCB (+4,55%), worden lekker opgevist. Dat geldt eveneens voor conjunctuurgevoelige industriële spelers: inoxproducent Aperam wint 4,4 procent en materiaaltechnologiegroep Umicore 4,2 procent.

Dat de fabriek van Umicore maandagavond door een brand werd getroffen, heeft dus geen effect. Het bedrijf klonk vanmorgen ook geruststellend in een persbericht. De brand brak uit in de loodraffinaderij, die gesloten was voor onderhoud, en maakte geen slachtoffers. Umicore kan op dit ogenblik de omvang van de schade aan de betrokken installatie nog niet inschatten, daarvoor is het nog te vroeg. De rest van de fabriek in Hoboken blijft wel operationeel. De groep denkt al haar contractuele verplichtingen jegens haar klanten te kunnen nakomen.

Estelle

Op de brede markt lopen de koerswinsten op tot 8 procent voor Acacia Pharma en 7,3 procent voor de maker van kankerbestralingsapparatuur IBA.

Ook Mithra is in vorm met een koerswinst van 4,7 procent tot 24,26 euro. De lancering van de anticonceptiepil Estelle in België en Luxemburg is een stap naderbij gekomen. Het Europese geneesmiddelenagentschap EMA heeft de aanvraag aanvaard om het middel in beide landen op de markt te brengen. De commercialisering in de Belux zal gebeuren door Ceres Pharma. De lancering van het middel is gepland in de eerste helft van 2021.

Op basis van de overeenkomst die in juli 2018 met Ceres Pharma werd gesloten, ontvangt Mithra van deze laatste een betaling van 20 miljoen euro. Als in de periode 2019-2023 bepaalde mijlpalen worden bereikt, kan daar nog eens 20 miljoen euro bijkomen.

Smartphoto (+4%, 16,75 euro) maakte voorbeurs de volledige jaarresultaten bekend. Dat die goed zouden zijn, wisten we als sinds de trading update van 31 januari. Toen bleek al dat de afdrukker van foto’s en de maker van fotoboeken en fotogeschenken vorig jaar 10,6 procent meer omzet had geboekt en dat de rendabiliteit nog sterker was verbeterd. De brutobedrijfswinst (ebitda) zonder IFRS 16 (leaseovereenkomsten) ging 14,1 procent hoger.

Ook lager op de tabel vallen de resultaten mee. Mede dankzij een belastingmeevaller boekte Smartphoto een nettowinst van 6,9 miljoen euro, 70 procent meer dan in 2018.

Het dividend gaat 10 procent hoger tot 0,55 euro bruto per aandeel. Dat is meer dan Guy Sips van KBC Securities had verwacht: hij rekende op een stabiel dividend van 0,50 euro. Hij laat zijn advies op ‘bijkopen’ staan en zijn koersdoel van 18,50 euro. Een koersdoel dat hij overigens begin februari had verhoogd (van 17,50 euro) na de verrassend positieve trading update.

Chocolade

Bois Sauvage wint 2,8 procent tot 368 euro. De holding kon over 2019 een mooi resultaat voorleggen, dat veel beter oogde dan in 2018. Toen duwde een zware afschrijving op het belang in Berenberg Bank het nettoresultaat in het rood. Vorig jaar kwam de nettowinst uit op 62,7 miljoen euro dankzij een goede prestatie van de chocoladebelangen (o.m. Neuhaus en Jeff de Bruges) en een hogere waardering van het belang in Umicore.

Bois Sauvage trekt het dividend lichtjes op tot 7,80 euro per aandeel. De vooruitzichten blijven vaag en over de mogelijke impact van het coronavirus op de verkoop van Neuhaus rept Bois Sauvage met geen woord.

Roularta (+1,1%, 13,70 euro) is helemaal eigenaar geworden van Senior Publications, de uitgever van Plus Magazine, en heeft zijn 50 procent-belang in Johann Michael Sailer Verlag Geschäftsführung GmbH, een Duitse uitgever van kinderbladen verkocht. Beide transacties zouden een positieve impact moeten hebben op de brutobedrijfswinst (ebitda) in 2020, aldus het mediabedrijf.