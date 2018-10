Euronext Brussel: mooie winsten na moeilijke ochtend

De handel op Euronext Brussel lag het grootste deel van de voormiddag stil door technische problemen. Nu gaat het flink hoger, waarbij vooral Melexis, Umicore en Exmar zich laten opmerken.

We hebben een moeilijke ochtend achter de rug. Door een storing kon de handel op de Euronext-beurzen niet van start gaan. Een eerste poging mislukte al na een kwartier. Pas rond 12.20 uur kwam de handel echt op dreef. Intussen moesten de financiële markten al een portie nieuws verwerken en daar reageert nu ook de Brusselse beurs op.

Rond 13 uur wint de Bel20 1,55 procent tot 3.425 punten. Op Colruyt na staan alle aandelen uit de index op winst. De meeste opwaartse kracht komt van AB InBev en Umicore.

AB InBev werd vorige week zwaar afgestraft toen de derdekwartaalcijfers minder goed waren dan verwacht en het bierconcern bovendien besloot zijn dividend te halveren. Op die manier moeten meer middelen vrijkomen om de schuldenlast te verminderen. Het aandeel wint vandaag 1,8 procent tot 67,14 euro.

Twee beurshuizen hebben hun advies en/of koersdoel voor AB InBev aangepast. Berenberg behoudt zijn koopadvies, maar het koersdoel zakt van 100 tot 90 euro. RBC Capital Markets heeft zijn advies voor het bierconcern dan weer opgetrokken van 'sector perform' tot 'outperform', wat zoveel is als 'kopen'. Tegelijk zakt het koersdoel van 79 tot 75 euro.

Umicore gaat 2,7 procent hoger tot 40,87 euro. De materiaaltechnologiegroep is een belangrijke leverancier aan de automobielsector – katalysatoren en grondstoffen voor herlaadbare batterijen – en profiteert van de algemene opstoot van de autowaarden in Europa.

Bloomberg vernam uit goede bron dat het Chinese planbureau voorstelt om de taks die wordt geheven op de aankoop van een auto, te halveren. Op een personenwagen met een motor van maximum 1,6 liter cilinderinhoud moet momenteel 10 procent belasting worden betaald; dat zou verminderd worden tot 5 procent. Door de handelsoorlog en de groeivertraging is de vraag naar nieuwe wagens in China sterk teruggevallen.

Gevaar beperkt

Op de brede markt staat Melexis bij de beste klimmers. Het aandeel van de producent van autochips veert 5 procent op tot 54,65 euro. Melexis is voor het overgrote deel van zijn omzet afhankelijk van de autosector en werd dit jaar meegesleurd door de malaise in die sector. Vorige week zag het bedrijf zich genoodzaakt een omzetwaarschuwing – en dus ook een winstalarm - uit te zenden. Op korte termijn is de visibiliteit verminderd en Melexis vangt ook signalen van voorraadcorrecties bij de klanten op.

Extra steun haalt het aandeel uit een adviesverhoging bij UBS. Het beurshuis haalt Melexis van zijn verkooplijst en geeft het nu een ‘neutraal’-advies. Tegelijk zakt het koersdoel van 57 tot 54 euro. Analisten François-Xavier Bouvignies en David Mulholland verwachten een sterke vertraging van de omzetgroei (tot 4 procent jaar op jaar) in het vierde kwartaal door een voorraadcorrectie. Ze zien anderzijds een beter uitgebalanceerde risicovergoeding (60 procent opwaarts, 35 procent neerwaarts).

Tijdens de conference call bekloeg het management zich over een gebrek aan visibiliteit naar 2019 toe. Daarom denken de UBS-analisten dat de omzet in de eerste helft van volgend jaar nog kan dalen (zij schatten met 3 procent). Gezien het fabriekloos model van Melexis is het gevaar voor margedruk evenwel beperkt in vergelijking met sectorgenoten, meent UBS.

CFLNG

Eveneens goed op dreef is Exmar, dat 6,25 procent hoger schiet tot5,95 euro. De Argentijnse energiegroep YPF hield vrijdag zijn ‘investor day’ in New York. Topman Daniel Gonzalez bevestigde daar dat in het kader van een gasuitvoerproject vanaf februari volgend jaar een drijvende LNG-fabriek zal worden ingezet. In de Argentijnse pers werd eerder de Caribbean FLNG van Exmar hiervoor als kandidaat genoemd.

Exmar zelf meldde vorige week in het persbericht over de kwartaalcijfers dat de CFLNG ‘voor verschillende LNG-exportopportuniteiten’ geprospecteerd wordt, ‘onder andere voor YPF in Argentinië’. De gastransporteur en -behandelaar voegde er aan toe er ‘alle vertrouwen’ in te hebben ‘dat de opstart van de werkzaamheden zal gebeuren in 2019’.

Analist Cédric Duinslaeger van KBC Securities verhoogde vorige week zijn koersdoel tot 9 euro op basis van de hogere kans dat voor de CFLNG een contract wordt gesloten met YPF. De verklaringen van de topman van YPF lijken dat nu te bevestigen. De analist heeft voor Exmar een koopadvies.

Coupon

Bij de verliezers is Aedifica (-1,9%, 73,50 euro) terug te vinden. De specialist in zorgvastgoed noteert zonder de coupon. Aedifica heeft een gebroken boekjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni, vandaar dat het pas nu ex dividend gaat. Het dividend over het boekjaar 2017/18 bedraagt 2,50 euro bruto. In absolute termen gaat er slechts 1,4 euro van de koers, zodat het aandeel eigenlijk hoger gaat.

In een uitgebreid rapport over de beursgenoteerde Belgische vastgoedbedrijven was KBC Securities overigens lovend over Aedifica. Het koersdoel werd opgetrokken van 83 tot 87 euro, het advies gaat van ‘bijkopen’ naar ‘kopen’.

Befimmo verliest 2,1 procent tot 46,25 euro nadat ING zijn koersdoel liet zakken van 53 tot 50 euro en het ‘houden’-advies handhaafde. De resultaten over de eerste negen maanden bevatten volgens analisten Jaap Kuin en Pieter Runneboom niet veel nieuws. Wel belangrijk vinden ze de huurovereenkomst met McKinsey voor het hele gebouw Brederode Corner in Brussel.