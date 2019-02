Euronext Brussel: nieuwe messen snijden scherp

Bij MDxHealth moet Jan Groen als topman baan ruimen voor Michael K. McGarrity, tot grote opluchting van de beleggers. WDP en Barco kunnen niet profiteren van het Bel20-zitje waar ze volgens KBC Securities kans op maken.

De Europese beurzen moeten het vanmorgen zonder impuls van de andere kant van de Atlantische Oceaan stellen en zakken gemiddeld een half procent. Wall Street schiet pas op dinsdagnamiddag voor het eerst sinds dit weekend in actie.

De Duitse economie blijft ook zwak presteren, zoals blijkt uit de nog steeds erg negatieve ZEW-index, en het economische instituut uit Mannheim verwacht niet direct beterschap. De indexverliezen blijven wel beperkt door hoop op vooruitgang in de Amerikaans-Chinese handelsgesprekken.

Omstreeks 12.30 uur zakt de Bel20 met 0,5 procent tot 3.574 punten. Argenx, dat dankzij een aanhoudende klim sinds midden oktober nu een marktkapitalisatie van 4 miljard euro heeft, is de beste klimmer in de index, maar de koerswinst blijft beperkt tot 0,9 procent op 112,80 euro. De meeste druk op de index komt van de zwaargewichten AB InBev (-1,8%) en ING (-1,3%).

Ook Umicore gaat lager: de materiaaltechnologiegroep geeft 1,3 procent prijs tot 35,45 euro. Na de jaarresultaten en de voorzichtige kwalitatieve vooruitzichten verlaagt analiste Nathalie Debruyne van Degroof Petercam haar raming voor de bedrijfswinst in 2019 met ongeveer 7 procent. De voornaamste reden hiervoor zijn voorzichtigere ramingen voor batterijmaterialen die verband houden met de opstart van de Chinese fabriek.

Voor een winstprognose van Umicore zelf is het wachten tot eind april. Debruyne sluit niet uit dat het bedrijf dan iets positiever klinkt. De divisie Energy & Surface Technologies, waaronder de batterijmaterialen vallen, kan in de tweede jaarhelft positief verrassen aangezien Umicore in staat zou moeten zijn om de nieuwe fabriek in China snel op toeren te krijgen.

De analiste blijft in het hele verhaal geloven en vindt de recente koersdaling een mooie gelegenheid om in te stappen. Ze handhaaft haar koopadvies, maar verlaagt haar koersdoel van 55 tot 50 euro door de recente lagere inschatting (derating) van de auto-industrie.

Volgens Portugese en Spaanse media is Ageas (-0,1%, 41,73 euro) een van de vijf kandidaten om de Portugese verzekeraar Seguradoras Unidas over te nemen. Mocht dat lukken, zou Ageas zijn marktaandeel in Portugal kunnen opdrijven van 13 tot 28 procent. Met andere kandidates als Generali, Allianz, Mapfre en Zurich Insurance Group is de buit echter verre van binnen.

Urologen

Beleggers zijn duidelijk opgelucht dat bij MDxHealth (+6,8%, 1,57 euro) Jan Groen wordt vervangen als CEO. Het aandeel van de Luikse specialist in moleculaire diagnostica – in het bijzonder om prostaatkanker op te sporen – stond al een hele tijd onder druk en belandde een week geleden op een dieptepunt. Het vertrouwen is zoek sinds de omzetwaarschuwing die MDxHealth in uitstuurde. De prostaatkankertest ConfirmMDx, die meer dan 90 procent van de groepsomzet opbrengt, slaat veel minder aan dan gehoopt.

Aan het hoofd van komt nu Michael K. McGarrity te staan, die meteen ook een zitje krijgt in de raad van bestuur. McGarrity heeft 25 jaar ervaring in de gezondheidszorgsector.

‘Na de bodemloze prestatie van ConfirmMDx in het vierde kwartaal is een verandering in het management niet geheel verwonderlijk’, klinkt het bij KBC Securites. Analisten Lenny Van Steenhuyse en Sandra Cauwenberghs merken op dat McGarrity dan wel ervaring mag hebben in medtech, maar dat de urologiesector waarin MDxHealth opereert complex en conservatief is. Urologen blijken minder geneigd om testen en moleculaire diagnostiek uit te besteden dan hun collega’s-specialisten. Het advies blijft ‘houden’, het koersdoel 1,30 euro.

Een andere sterke stijger is Avantium. Sinds het Nederlandse chemiebedrijf het belang van BASF in een geplande biosplasticfabriek terugkocht, is het aandeel aan een stevig herstel bezig op de beurs. Vandaag komt er nog eens 6,3 procent bij tot 3,37 euro.

Bel20

KBC Securities onderzocht welke Bel20’ers bij de herschikking van de index op 15 maart mogelijk baan zullen moeten ruimen en welk bedrijven in aanmerking komen voor een zitje. Het beurshuis verwacht dat Engie (-0,1%) en Bpost (-2,1%) uit de Brusselse graadmeter verdwijnen. Engie omdat het niet voldoet aan het personeelscriterium (minstens 15 procent moet in België tewerkgesteld zijn) en Bpost als gevolg van de sterk gedaalde beurskapitalisatie. De twee kandidaten die het best geplaatst zijn om hen op te volgen, zijn WDP (-0,45%) en Barco (-1,2%).